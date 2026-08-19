Destacan el aporte cambiario de Vaca Muerta y proyectan un saldo “muy robusto y firme” para los próximos años

Vaca Muerta ya no solo impulsa récords de producción, sino que se consolida como una de las principales fuentes de divisas y recursos fiscales para la Argentina. Con exportaciones en crecimiento, un superávit energético cada vez más robusto y una mayor recaudación para las provincias productoras y el Estado nacional, el desafío pasa ahora por cómo aprovechar ese boom en los próximos años. Nicolás Gadano, economista de Empiria Consultores, analizó estos aspectos en el marco del capítulo 4 del summit de Energía de LA NACION.

Durante el comienzo de su presentación, Gadano mencionó dos objetivos económicos del gobierno de Javier Milei: bajar las retenciones al agro y mantener el equilibrio fiscal. El sector energético —que se encuentra en plena expansión— juega un papel fundamental para alcanzar tales metas.

“Es una industria en una expansión inédita que nos ha permitido llegar a máximos históricos en la producción de petróleo y gas. Después de la fuerte caída que tuvimos en ambos hidrocarburos, producto de la declinación de la madurez de los yacimientos convencionales, Vaca Muerta ha permitido no solo compensar esa caída, sino llegar a máximos históricos de producción”, señaló el experto.

En ese sentido, indicó que en materia de petróleo hay por delante “hitos inmediatos”, como superar el millón de barriles diarios. “Seguramente el año que viene estaremos, por primera vez, exportando más petróleo del que consumimos en el mercado interno”, añadió.

Gadano destacó el papel de la industria del petróleo y el gas en la economía argentina Fabián Malavolta

Respecto al gas, sostuvo que los aumentos en la producción acompañarán los proyectos que la industria está anunciando, como aquellos vinculados a fertilizantes y generación térmica. “Tenemos por delante un crecimiento muy importante”, aseguró.

Bajo esa línea, una proyección a diez años realizada por Empiria Consultores estima que la producción de petróleo crecerá de manera sistemática en la medida que se agregue capacidad en transporte y haya una expansión de los oleoductos existentes. “Eso va permitiendo que los programas de inversión, acompañados por el RIGI, vayan generando aumentos de producción y podamos superar a otros países”, detalló Gadano.

La expansión de Vaca Muerta y su impacto fiscal: Nicolás Gadano

En el gas, dijo Gadano, es necesario que entren en producción los proyectos en los que ya se está invirtiendo, como el de Southern Energy e YPF, que convertirán la industria —hoy orientada al consumo interno— en una enfocada en mercados mundiales.

Aporte cambiario

Dicho crecimiento del sector ya tiene un impacto en las cuentas externas de la Argentina: “En los últimos tres años, el aporte cambiario de esta industria ha sido el doble, eso nunca había sucedido”.

“Es un sector que está exportando, la balanza comercial es positiva y se va a incrementar en los próximos años. Es decir, la industria energética, que tuvo hace poco tiempo un déficit fuerte, lo logró revertir gracias a Vaca Muerta”, explicó Gadano.

A su vez, sostuvo que el aporte de la industria ya no es únicamente en términos de flujos comerciales, sino también en inversión extranjera directa y neta. “Ahí vemos un comportamiento heterogéneo. De hecho, en los primeros años del siglo, vemos cómo parte del superávit comercial que el propio sector aportaba se perdía porque se iba en pagos de dividendos u otros flujos al exterior”, detalló el experto.

“En los últimos tres años, el aporte cambiario de esta industria ha sido el doble", señaló Gadano Fabián Malavolta

Y agregó: “En los años de las crisis, hubo momentos en los que al déficit comercial que tenía el sector se agregaba además giros netos negativos al exterior”.

Hoy, el aporte que tiene el sector sobre las cuentas externas es “sumamente positivo”. En ese sentido, Gadano dijo que desde Empiria Consultores ven proyecciones de un saldo energético comercial “muy robusto y firme” hacia los próximos años.

“No hay dudas de que este sector ya se está convirtiendo en un aportante muy significativo de las divisas netas a la economía argentina”, sumó.

El rol de Neuquén

En términos fiscales, las regalías petroleras son de las provincias productoras. En el caso de Vaca Muerta, hay una gran concentración en Neuquén.

“La parte que llega al fisco federal son los impuestos generales, como el impuesto a las Ganancias y el IVA. El grueso de la renta petrolera se concentra en las provincias no solo por los royalties, sino también por otros tributos asociados a la actividad petrolera”, apuntó el experto.

Respecto a Neuquén, los ingresos de regalías “se han disparado en comparación con el resto de las provincias”. En números concretos, explican el 31% de los ingresos de la provincia.

“Las proyecciones fiscales ahí son de enorme crecimiento de los recursos, más que nada generados por la producción petrolera. Se van a aumentar los ingresos reales de Neuquén en apenas cuatro o cinco años”, precisó Gadano.

Bajo esta línea, destacó una legislación que la provincia ya tiene para crear un fondo “anticíclico”, es decir, un fondo que ahorre parte de los recursos, aunque su aplicación hoy está suspendida. De todas formas, Gadano subrayó la importancia que Neuquén discuta qué hará con dichos recursos derivados del boom petrolero y gasífero.

A modo de cierre, el experto marcó cincos puntos clave. El primero, que Vaca Muerta seguirá siendo “uno de los principales motores del crecimiento, exportaciones y el balance cambiario”. A su vez, que el impacto fiscal se concentra en las provincias —dueñas de los recursos—, a través de regalías y otros recursos asociados a la actividad.

A nivel nacional, el crecimiento del sector también mejora la recaudación a través del IVA, Ganancias y otros impuestos generales. Además, el crecimiento de YPF se “traducirá en mayores utilidades y dividendos para el Estado nacional”.

Sin embargo, advirtió que Vaca Muerta “no puede resolver todos los problemas”. “La secuencia de reducción de impuestos distorsivos, en particular de los del campo, dependerá de que podamos ir consolidando un aumento de la recaudación. La industria de oil and gas va a aportar, pero necesitamos que toda la economía crezca, que la administración tributaria mejore para que esa mejora de impuestos permita avanzar en los objetivos de eliminar definitivamente los impuestos distorsivos que hoy pesan sobre otros sectores de la economía”, concluyó.