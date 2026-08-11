El fast fashion desembarca en la calle Florida

El fast fashion llega a la calle Florida. La marca francesa Kiabi concretó la inauguración de su primer local en la Argentina y eligió a la histórica arteria comercial del microcentro para iniciar su expansión en el país, que contempla la apertura de veinte locales en los próximos cinco años, con una inversión total de US$20 millones.

Detrás de la llegada de la marca está Grupo One, la sociedad integrada en partes iguales por el empresario Manuel Antelo -hoy radicado en Montevideo- y el matrimonio formado por la francesa Sabine Mulliez y el argentino Pedro Aguirre Saravia. El grupo fue el responsable de traer Decathlon al mercado argentino y ahora busca ampliar su portafolio sumando nuevas marcas internacionales.

El primer local de Kiabi ocupa unos 1500 m2 sobre la calle Florida al 300, en el espacio donde funcionaba Arredo, y reúne las categorías de mujer, hombre, niños, bebés y hogar. La compañía se presenta como una marca de “moda a precios accesibles” y busca replicar en la Argentina el modelo que la convirtió en una de las principales cadenas de fast fashion de Europa, compitiendo con propuestas como la inglesa Primark o la sueca H&M.

Fundada en Francia en 1978, Kiabi tiene presencia en 37 países, una red de 648 puntos de contacto y casi 10.000 empleados. En 2025 generó ingresos por 2500 millones de euros.

“La Argentina es un mercado con una fuerte cultura de moda y un consumidor muy involucrado, informado y exigente. Creemos que nuestra propuesta, pensada para toda la familia, tiene una gran oportunidad de desarrollo en el país”, señaló Elisa Tabarez, Brand Manager regional de Kiabi.

“Con esta apertura apuntamos a consolidar el revival que está viviendo la calle Florida, con la llegada de nuevas marcas”, explicó Aguirre Saravia.

La particularidad del desembarco es que la Argentina y Uruguay son los primeros mercados de Kiabi en el hemisferio sur, lo que obligó a la marca a adaptar parte de la propuesta, especialmente por el cambio de temporadas respecto de Europa. La intención, sin embargo, es mantener la lógica global de precios de Kiabi y en la marca destacan que los valores de referencia son los mismos que en Europa, aunque la mayor presión impositiva argentina termina impactando en el precio final que paga el consumidor local.

En el grupo también destacaron el desempeño de Decathlon desde su llegada al país. “El público está reaccionando muy bien a Decathlon. La demanda se mantuvo y ahora está funcionando muy bien toda la colección para la nieve”, señaló Aguirre Saravia.

Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, socio de Grupo One

Nuevas marcas

Antes de fin de año, Grupo One prevé sumar un par de locales de Decathlon en Rosario y el Shopping del Abasto, mientras que para 2027 está prevista la llegada de la marca a Alto Palermo.

Pero la estrategia del grupo excede a las dos marcas francesas. En octubre próximo está previsto el desembarco en Unicenter del grupo de moda danés Bestseller, que llegará al país con tres propuestas: Jack & Jones (moda masculina), Only (moda femenina joven) y Balmohk (ropa urbana), mientras que en 2027 será el turno de Naterial, una marca francesa especializada en muebles outdoor con un foco que combina diseño y funcionalidad.

El movimiento forma parte de una estrategia más amplia de Grupo One para convertirse en socio local de grandes compañías internacionales que buscan desembarcar en la Argentina. El grupo ya lleva invertidos más de US$40 millones en el país y tiene como objetivo llegar a los US$200 millones.

El vínculo de Grupo One con las marcas que está desembarcando en el país tiene además una particularidad. Sabine Mulliez, una de las socias del grupo, pertenece a la familia Mulliez, uno de los grandes apellidos del retail francés. Su tío abuelo, Michel Leclercq, fue el fundador de Decathlon, mientras que la familia es accionista de un conglomerado que reúne marcas como Auchan, Leroy Merlin y Kiabi.