HONOR lanza los smartphones X7e y X6e, suma dispositivos IoT y abre dos nuevas tiendas en Argentina

HONOR, la compañía global líder en inteligencia artificial para dispositivos y ecosistemas, continúa expandiendo su presencia en el mercado argentino con cuatro anuncios simultáneos: el lanzamiento de los smartphones HONOR X7e y HONOR X6e, la incorporación de nuevos dispositivos IoT a su portafolio local, y la apertura de dos nuevos locales en los centros comerciales Parque Brown y Unicenter.

Los anuncios se dan en continuidad con el camino que la marca inició en diciembre de 2025 y consolidó en mayo con la apertura de su primera tienda física en el país, y reafirman el nivel de compromiso que asumió con el consumidor argentino desde su llegada al mercado.

El HONOR X7e se posiciona como la propuesta de diseño premium de la dupla.

HONOR X7e y HONOR X6e: dos smartphones, una misma promesa

HONOR presenta dos nuevos integrantes de su línea X Series: el X7e y el X6e, que amplían el portafolio de la marca en el segmento de entrada bajo una misma filosofía: batería líder, resistencia certificada e inteligencia artificial accesible, sin sacrificios.

Ambos dispositivos comparten una batería de 7500mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 45W, una cámara principal de 50MP con funciones de fotografía potenciadas por AI, y la certificación de Protección contra Caídas Premium 5 Estrellas SGS.

El HONOR X7e se posiciona como la propuesta de diseño premium de la dupla, con un botón de AI Instantánea que lleva la inteligencia artificial al alcance de un solo toque y una pantalla de 120Hz que agiliza cada interacción. El HONOR X6e, por su parte, es el protagonista de volumen de este lanzamiento: suma una pantalla Eye Comfort de 120Hz con hasta 1010 nits de brillo y hasta 6 años de durabilidad sin pérdida de rendimiento, reforzando la promesa de la marca de acompañar al usuario durante más tiempo.

“Diseño que inspira, batería que sorprende”, bajo este concepto, HONOR busca posicionar al X7e y al X6e como la nueva referencia del segmento accesible en Argentina.

Más allá del smartphone: HONOR suma dispositivos IoT a su portfolio local

La compañía continúa ampliando su portafolio local con la incorporación de nuevos dispositivos IoT a su ecosistema: relojes inteligentes, auriculares y tablets, entre otros productos que ya forman parte del catálogo global de la marca y que a partir de ahora también estarán disponibles para los usuarios de todo el país. La medida profundiza la estrategia de construir un ecosistema conectado, donde la inteligencia artificial no vive solamente en el smartphone sino en el conjunto de dispositivos que acompañan la vida cotidiana de las personas.

HONOR desembarca en Parque Brown y Unicenter

En línea con la apertura de su primera HONOR Experience Zone en el Abasto Shopping, la compañía continúa construyendo presencia física propia con la apertura de dos nuevos espacios: en Parque Brown y en Unicenter. Ambos locales permiten a los usuarios tocar, probar y experimentar de primera mano la batería, la resistencia y las funciones de inteligencia artificial que la marca comunica, en un formato pensado por y para el consumidor argentino.

La marca abre nuevos espacios en Parque Brown y Unicenter.

Con estas dos aperturas, la compañía ya cuenta con presencia propia en tres puntos clave del país, reafirmando su apuesta de mediano y largo plazo por el mercado local.

“Cada nueva tienda y cada nuevo dispositivo que sumamos al portfolio son una prueba más del compromiso que tenemos con el usuario argentino. Queremos que la experiencia HONOR esté cada vez más cerca de la gente”, dijo Ernesto Bruggia, PR Manager de HONOR Argentina.

Una compañía global en plena transformación

HONOR es una compañía global con sede en Shenzhen, China, en plena redefinición de lo que puede ser una empresa de tecnología. A través del ALPHA PLAN —una inversión de 10.000 millones de dólares— está transitando el camino de fabricante de smartphones a líder en ecosistemas de dispositivos con inteligencia artificial. La visión de la marca se define como Inteligencia Humana Aumentada (AHI), una apuesta que parte de una convicción clara y que se traduce en una sola dirección: que la inteligencia artificial potencie a las personas en lugar de reemplazarlas, y que llegue a la mayor cantidad de gente posible, integrada de forma natural en los dispositivos que las personas usan todos los días, sin importar el segmento de precio.

HONOR consolida un semestre de crecimiento sostenido en el país y continúa la misma estrategia con la que llegó al mercado local: presencia física propia, portfolio en expansión y foco en la inteligencia artificial accesible. La compañía además prepara la llegada de nuevas novedades globales a Argentina, para que los usuarios locales puedan conocer de primera mano el desarrollo tecnológico que ya exhibe en otros mercados del mundo.

Para más información sobre sus productos y nuevos locales visitá el sitio web oficial: www.honor.com

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