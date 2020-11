El rol de los líderes, entre la pandemia y las recurrentes crisis argentinas

Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Luis Galli (Newsan), Guillermo Oliveto (Consultora W) y, en la pantalla, Karen Bruck (Mercado Libre)

"Aquellos problemas que no se enfrentan como país en medio de una crisis se terminan convirtiendo en elefantes grises que vienen a envestirnos". La frase pertenece a la autora de El rinoceronte gris, Michele Wucker, y sin dudas es en un llamado de atención para la Argentina.

Con esa metáfora, eje central de su libro, la CEO de Gray Rhino & Company identifica los tres "rinocerontes grises" de la pandemia que están interactuando entre sí: la desigualdad, el cambio climático y la fragilidad financiera, sobre todo en aquellos países que se están enfrentando a una deuda soberana, causada por el enorme gasto.

En el marco de la Experiencia IDEA Management, que se llevó a cabo ayer de manera virtual, Wucker sostuvo que las fragilidades financieras en la Argentina son un tema complejo dentro del país, pero también son parte de un sistema global, en el que las dinámicas de deuda son cada vez más difíciles.

"El liderazgo es muy importante. Tiene que ver con la responsabilidad en ambos sentidos. En muchos casos los gobiernos no quieren tomar decisiones difíciles, en parte porque serían poco populares al hacerlo y, por otro lado, porque la gente no está dispuesta a apoyar estas medidas difíciles pero necesarias. Por ende, no es solo un problema de los líderes, sino también de las personas", agregó.

Agustina Fainguersch (Wolox), Lalo Zanoni (moderador) y Azucena Gorbarán (AMG Consulting Group). En las pantallas: Ignacio Imaz (Crucijuegos) y Sebastián Miranda (Farmacity)

Minutos antes, Silvia Bulla, presidente del encuentro cuyo lema fue "Protagonistas del presente", directora de IDEA y presidente de Dupont, dijo: "Todos enfrentamos un desafío único y de todos tenemos mucho para aprender. Esta realidad nos enseña cuan interdependientes somos y cuan delicado es nuestro entorno cuando hay una crisis. Parece que estamos comenzando de nuevo, pero se trata de una experiencia que nos enseña sobre nosotros, nuestro país y el mundo. Y que puede ayudarnos a construir nuevas posibilidades".

Asimismo, la ejecutiva invitó a dialogar con el otro "para enriquecernos de las diferencias y preguntarnos que más podemos hacer por los demás", teniendo en cuenta la importancia de evolucionar junto a otros y tejer redes que incluyan e integren.

Innovación y tendencias

Una mega tendencia en este 2021 fue sin dudas, el comercio electrónico, que se vio fortalecido por la cuarentena. Referentes de Mercado Libre y Plaza Logística coincidieron en que el resultado que se dio fue producto de muchos años de trabajo, y la pandemia fue simplemente un catalizador, sobre todo en términos de tecnología y logística.

"Teníamos ese músculo ejercitado en el ecommerce. En el Black Friday o el Cyber Monday hay picos de demanda y ya sabemos cuáles son esas llaves, pero hacerlo semana a semana y mes tras mes es un poco agotador", expresó Karen Bruck, VP de Marketplace de Mercado Libre.

"Se está creando un nuevo servicio de la economía y con una ventaja adicional, porque funciona muy bien como tejido de empresas medianas y chicas, genera muchas oportunidades para emprendedores, grandes empresas y pymes. Nunca tuvimos una revolución de la supply chain que además genere semejante virtuosismo en términos de generación de empleo", afirmó Guillermo Oliveto, CEO de Consultora W, en un panel del que también participaron Luis Galli, presidente de Newsan, y Eduardo Bastitta, CEO de Plaza Logística.

Por otra parte, manifestó su preocupación por "la magnitud de la crisis económica", que, tal como añadió, "no está del todo percibida". Y ahondó en cuestiones que, para él, se encuentran en mayor tensión. Entre ellas, el desempleo y los 4 millones de puestos de trabajo que se perdieron, la falsa ilusión del poder adquisitivo que se generó durante el confinamiento y "la tensión entre el deseo y la posibilidad".

La importancia del contexto

En un espacio de debate, Sebastián Miranda, director general de Farmacity; Ignacio Imaz, socio gerente de Crucijuegos; Azucena Gorbarán, presidente de AMG Consulting Group; y Agustina Fainguersch, CEO de Wolox, destacaron el impacto emocional que tuvo la pandemia y coincidieron en que el desafío más significativo es la necesidad de comprender al otro y generar los entornos para que el talento se desarrolle. Y poder hacerlo con las tecnologías disponibles, de forma remota.

"El contexto empieza a tener una gran relevancia. Los líderes empezaron a dimensionar quiénes eran los humanos que estaban del otro lado. Hay que romper esa jerarquía del mundo anterior, para así generar conversaciones y ver cómo cada uno puede contribuir. El día de la interdependencia ya llegó, no podemos pensar que vamos a evolucionar solos", dijo Gorbarán.

Por su parte, Natalia Cajelli, facilitadora de la Escuela de Negocios de IDEA, destacó la importancia de la cooperación y la sinergia, en pos de buscar nuevas formas de asociarse frente a los problemas que aparecen en el nuevo sistema. También se refirió a la importancia del concepto de interdisciplina, en donde la innovación es un mindset que se antepone a las cuestiones instrumentales. Y también la importancia de adoptar una actitud exploratoria, en donde lo nuevo aparece lejos de lo cotidiano.

Por otro lado, Sonja Blignaut, CEO de Cognitive Edge, habló sobre la incertidumbre y cómo hacer para lidiar con ella. "Es muy difícil responder a la selva si uno se estructuró como zoológico. Hay que volver a estructurar la forma en la que pensamos la diversidad, necesitamos nutrir las redes para expandir estas jerarquías", dijo, y añadió: "El plan de juego tiene que cambiar cuando empieza a jugar con el otro equipo. Uno necesita la diversidad para ser resiliente. Tenemos que acercarnos a las bases y ser humildes para aprender y retroalimentarnos de cualquiera".

"Hemos tenido lujo de ignorar algunas situaciones complejas, pero ahora, en este contexto, estamos enfrentándolas. Siempre hemos vivido en la complejidad", cerró.

Para concluir, Santiago Bulat, economista de IDEA, describió el presente de la economía Argentina: "Nuestro país no está bien, nos hemos visto involucrados en crisis que fueron autogeneradas. Somo el país que tuvo más recesiones en los últimos 40 años y esto afecta nuestras condiciones de vida".

Además, criticó "la falta de construcción de ideas a largo plazo que nos permite proyectar hacia el futuro", así como también el hecho de "incurrir permanentemente en desequilibrios macroeconómicos que se vuelven insostenibles y que tratamos de paliar una y otra vez con soluciones de corto plazo que terminan siendo ineficientes"

Por último, se refirió a "esta idea absurda de que existe una guerra entre el mercado y el Estado como si la economía fuera un juego de suma cero". Cerró: "Son premisas que nos alejan de una realidad muy diferente".

