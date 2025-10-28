Elea refuerza su negocio de venta libre y compra una marca icónica de un laboratorio israelí

El laboratorio nacional Elea sigue de compras. La compañía, propiedad de las familias Gold, Sielecki y Sigman, cerró la adquisición de Armonil, el tradicional inductor del sueño que pertenecía al grupo israelí Teva.

Según informó el medio especializado Pharmabiz, la operación rondó los US$2,5 millones. Y por el momento, la manufactura de Armonil continuará en manos de Teva, en su planta ubicada en la localidad bonaerense de Munro.

Con esta incorporación, Elea refuerza su negocio de productos de venta libre (OTC), un segmento en el que viene creciendo con fuerza en los últimos años. Su portafolio incluye marcas de alta recordación como el test de embarazo Evatest, el antiácido Mylanta, el laxante Agarol, la copa menstrual Evacopa, el pediculicida Nopucid y el antiséptico Pervinox, entre otros.

La compra de Armonil se suma a una serie de adquisiciones estratégicas del laboratorio. Entre las más relevantes figuran Hepatalgina, el colagogo adquirido a la japonesa Takeda; Geniol, la marca de analgésicos que estaba en manos de la sudafricana Aspen Pharma; y Adermicina, la línea para el cuidado de la piel de la francesa Sanofi, todas incorporadas en 2020