LA NACION

Elea refuerza su negocio de venta libre y compra una marca icónica de un laboratorio israelí

La farmacéutica argentina sigue expandiendo su portafolio de productos de medicamentos sin receta; su última gran compra había sido Hepatalgina en 2020

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Con la compra de Armonil, Elea refuerza su división de medicamentos de venta libre
Con la compra de Armonil, Elea refuerza su división de medicamentos de venta libreFreepik

El laboratorio nacional Elea sigue de compras. La compañía, propiedad de las familias Gold, Sielecki y Sigman, cerró la adquisición de Armonil, el tradicional inductor del sueño que pertenecía al grupo israelí Teva.

Según informó el medio especializado Pharmabiz, la operación rondó los US$2,5 millones. Y por el momento, la manufactura de Armonil continuará en manos de Teva, en su planta ubicada en la localidad bonaerense de Munro.

Argentinos de compras en Brasil: Biogénesis Bagó se quedó con el mayor laboratorio veterinario del país

Con esta incorporación, Elea refuerza su negocio de productos de venta libre (OTC), un segmento en el que viene creciendo con fuerza en los últimos años. Su portafolio incluye marcas de alta recordación como el test de embarazo Evatest, el antiácido Mylanta, el laxante Agarol, la copa menstrual Evacopa, el pediculicida Nopucid y el antiséptico Pervinox, entre otros.

La compra de Armonil se suma a una serie de adquisiciones estratégicas del laboratorio. Entre las más relevantes figuran Hepatalgina, el colagogo adquirido a la japonesa Takeda; Geniol, la marca de analgésicos que estaba en manos de la sudafricana Aspen Pharma; y Adermicina, la línea para el cuidado de la piel de la francesa Sanofi, todas incorporadas en 2020

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Negocios
  1. Con la IA se van a crear muchos trabajos nuevos que hoy no existen
    1

    Emprendedores Argentinos: UN FUTURO QUE INSPIRA. Con la IA se van a crear muchos trabajos nuevos que hoy no existen

  2. Ualá despidió a 110 personas en la Argentina
    2

    Ualá despidió a 110 personas en la Argentina

  3. La agencia FIX le subió la calificación a “AAA”, la máxima posible
    3

    La agencia FIX subió la calificación del Banco Nación a “AAA”, la máxima posible

  4. El país que sorprende a los argentinos que emigran
    4

    Riqueza, orden y reglas estrictas: el país que sorprende a los argentinos que emigran

Cargando banners ...