Las acciones de Globant repuntan cerca de un 13% en Wall Street

Por segundo período consecutivo, Globant superó las expectativas del mercado. Tras la presentación de su balance financiero correspondiente al primer trimestre del año, sus acciones comenzaron ayer una curva ascendente en la Bolsa de Nueva York, lo que le da un leve respiro, tras una caída cercana al 70% en los últimos 12 meses.

Tras el cierre de la rueda ayer y la apertura de la jornada de hoy, el precio de la acciones subió alrededor de 9,9%: pasó de US$34,08 a US$37,45. Hoy al mediodía, l os papeles de la compañía siguieron al alza: promediando la jornada cotizan en torno de US$38,31, lo que representa un alza de 12,39%.

El unicornio argentino, fundado en 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti, informó ayer ingresos por US$607,1 millones en el período que va del 1° de enero al 31 de marzo. Se trata de una cifra que superó el rango máximo proyectado por la propia compañía para el periodo, a pesar de representar una leve caída interanual del 0,7%.

Las acciones de Globant cayeron cerca de 71% en los últimos 12 meses

Según el reporte, el resultado operativo fue de US$51,7 millones y la utilidad neta alcanzó los US$38,8 millones. El beneficio por acción (EPS) ajustado fue de US$1,50, una cifra que se ubicó por encima del punto medio del rango proyectado originalmente por la propia firma. Para el próximo trimestre, Globant estimó que el beneficio por acción ajustado se situará en un rango de entre US$1,45 y US$1,55.

“Las previsiones para el segundo trimestre retoman el crecimiento secuencial, y el límite superior de nuestro rango previsto se traduce en un crecimiento interanual. El primer trimestre parece marcar el punto más bajo de este ciclo, y vemos el segundo trimestre como un paso significativo hacia una trayectoria más saludable ”, aseguraron desde la tecnológica en una carta enviada a los inversores.

Nuevamente, el desglose geográfico exhibió que Norteamérica se posicionó como su principal mercado: representó el 53,5% de los ingresos. Según el informe, América Latina representó el 20,6% de la facturación -empujada principalmente por la Argentina-; Europa, el 19,7%; y la categoría Nuevos Mercados, que tiene como principal país a Arabia Saudita, el 6,3%..

El motor de la IA y la eficiencia operativa

De acuerdo con el informe, el foco estratégico de la firma está puesto en la transformación hacia servicios “nativos de IA”. Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, señaló que la empresa está liderando un pivote histórico en el mercado, pasando de la experimentación a la implementación profunda de inteligencia artificial.

“Nuestros AI Pods [modelo de suscripción para servicios tecnológicos basados en inteligencia artificial] son el motor de esta transformación, con unos ingresos recurrentes anuales que alcanzarán los US$32,8 millones en marzo de 2026. Estamos yendo más allá del modelo tradicional de ‘puestos’ al convertirnos en el socio nativo de IA que elimina la frontera entre software y servicios, redefiniendo lo que significa ser una empresa de servicios profesionales en la era de la IA”, explicó en un comunicado.

En esa línea, desde la compañía informaron que el 100% de los proyectos en su cartera ya incorporan IA de alguna forma, y que la demanda por transformación “agentica” (basada en agentes de IA que ejecutan tareas) está redefiniendo su modelo de negocio.

Según precisaron, esta adopción tecnológica les permitió alcanzar niveles récord de ingresos por empleado, superando los US$90.000 anuales (un crecimiento del 8% interanual).

Apuesta al accionista y proyecciones

Tras completar un programa previo, el directorio de Globant autorizó un nuevo plan de recompra de acciones por hasta US$125 millones para los próximos seis trimestres

“Hemos comenzado el año centrándonos en la estabilidad y la ejecución, y ya estamos viendo los primeros beneficios de nuestra transición hacia la entrega integrada con IA. Nuestros ingresos del primer trimestre superaron el límite superior de nuestras previsiones, impulsados ​​por el crecimiento de nuestros principales clientes. De cara al futuro, seguimos centrados en mantener esta disciplina para aprovechar las oportunidades que se nos presentan“, señaló Juan Urthiague, director financiero de Globant.

Para el cierre de 2026, Globant estima ingresos totales de entre US$2462 millones y US$2508 millones, lo que implicaría un crecimiento anual de hasta el 2,2%. La compañía, que cuenta con más de 28.500 empleados y presencia en 30 países, mantiene entre sus principales clientes a gigantes como Google, Disney, Santander y la FIFA.