Tras la polémica que generó la divulgación de su consumo de drogas, el fundador de Tesla, Elon Musk, dijo en una entrevista que toma ketamina “con prescripción médica” y les envió un mensaje a sus inversores. “Nunca abuso”, dijo en una entrevista con el periodista Don Lemon, transmitida ayer a la noche por diferentes plataformas sociales.

“Casi siempre estoy sobrio a la noche, cuando publico cosas”, dijo primero Musk, en tono de broma, consultado por Lemon por sus polémicos mensajes en la red social X, que compró en 2022. En este sentido, dijo que no toma alcohol, y que solo una vez probó un cigarrillo de marihuana -en el programa del youtuber Joe Rogan-. “Cualquier persona que fume se da cuenta de que yo no fumo [al ver su participación en el programa de Rogan]”, dijo.

The Don Lemon Show episode 1: Elon Musk



TIMESTAMPS:

(02:23) News on X

(10:07) Donald Trump and Endorsing a Candidate

(13:04) The New Tesla Roadster

(16:46) Relaxation and Video Games

(17:54) Tweeting and Drug Use

(23:19) The Great Replacement Theory

(30:03) Content Moderation… pic.twitter.com/bLRae4DhyO — Don Lemon (@donlemon) March 18, 2024

Consultado por su consumo de ketamina, revelado en un artículo del Wall Street Journal que citaba varias fuentes de sus empresas preocupadas por un supuesto abuso de sustancias, Musk dijo que lo hace con receta. “Tengo una prescripción médica para usar ketamina. Es por algo muy privado”, dijo.

Ante la insistencia del periodista sobre el tema, contó que a veces siente un “estado químico negativo en el cerebro”. “Es como una depresión, supongo. Una depresión que no está ligada a pensamientos negativos... me produce un estado cierto mental, y la ketaminna me ayuda a salir de ese estado mental”, dijo.

“Nunca abuso. Si usás demasiada ketamina no podés trabajar, y yo tengo mucho trabajo. En general hago días laborales de 16 horas, eso es lo normal para mí. Y no puedo estar ebrio, no puedo tener un momento en el que no estoy concentrado”.

El también fundador de Starlink dijo que toma una dosis por semana, si bien algunas semanas no usa. “Si tenés un estado mental negativo, no podés salirte de ahí con tu pensamiento. La ketamina me ayuda a salir de ahí”, dijo el magnate, y aventuró: “Creo que este estado es genético. Algunas personas están codificadas para estar felices la mayor parte del tiempo, otras, tristes. Yo por lo general soy optimista, pero de vez en cuando, bueno, no sé que pasa”.

Con respecto a las dudas que planteaba el artículo del Wall Street Journal sobre el efecto que podría tener su consumo de drogas en el desempeño de sus empresas, Musk dijo: “Desde el punto de vista de Wall Street lo que importa es la ejecución, el reultado. Y nosotros tenemos el auto más vendido. Eso es lo que les importa. Desde el punto de los inversores... lo que sea que tomo debería seguir tomándolo”.

El artículo del Wall Street Journal señalaba un supuesto comportamiento errático de Musk, vinculado a su presunto consumo de drogas, y mencionaba preocupaciones expresadas por empleados, ejecutivos y miembros de las juntas directivas de sus compañías. Se destacaba que este comportamiento, a menudo atribuido al estrés y la falta de sueño por la responsabilidad que conlleva dirigir grandes empresas, estaba relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas.

El reporte detallaba que el consumo de drogas por parte de Musk supuestamente ocurría en fiestas privadas, donde los asistentes se veían obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Se mencionaban drogas como ketamina, LSD, cocaína, hongos alucinógenos y éxtasis, según fuentes que afirmaron estar familiarizadas con la situación.

LA NACION