Emprender con socios: cómo buscar aliados para el negocio

¿Emprender con amigos, familiares o en solitario? Muchas veces, para que un emprendimiento crezca se necesita alguien más y un socio puede aportar capital, conocimientos y una red de contactos valiosa, más allá de convertirse en un compañero de ruta. Sin embargo, es una decisión que no puede quedar librada al entusiasmo inicial, la amistad o al vínculo familiar. Se trata de una decisión estratégica que puede marcar la viabilidad del negocio en el largo plazo y, para que la relación funcione, demanda que haya acuerdos por escrito.

“Elegir un socio es como elegir una pareja. Uno elige personas con las que puede complementarse, con las que se comparten ciertos valores, y con las que se quiere construir una relación de largo plazo. Es muy importante partir de ese punto de confianza, pero lo más importante es que se puedan tener en el momento de iniciar el proyecto aquellas conversaciones difíciles, que cuestan, pero que nos ahorran problemas futuros. Es muy importante, como dicen los abogados en la sociedad, tener esa confianza y sentir que todos vamos para un mismo lado”, dijo Patricio Gigli, consultor de emprendedores y políticas públicas, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Emprendedores de Argentina (Asea) y director de Más Empresas.

En líneas generales, un buen socio es aquel con el que se comparten los mismos valores, pero también es quien tiene un perfil complementario. Cuando los dos socios son muy parecidos, puede llegar a darse una superposición de roles que provoque peleas o ineficiencias. En cambio, cuando son perfiles complementarios, cada uno aporta valor a la compañía desde su lugar.

“Para que una sociedad funcione, para mí es vital tener en claro las divisiones de las tareas, que cada uno se ocupe de lo que más sabe. Y algo más importante que eso, que lo fui aprendiendo con el tiempo: hoy priorizo a las personas sobre el proyecto. Es decir, hay proyectos que en la teoría son muy atractivos desde lo económico, pero que por ahí tenés enfrente a alguien con quien no tenés feeling o no te gustan sus formas, o al revés. Después de muchas sociedades, lo más importante termina y arranca por elegir correctamente al socio, que sea alguien con quien te entendés, que entiende la cultura de lo que estás planteando, que sabés que te va a acompañar en las buenas y, lo más importante, cuando hay que remar el proyecto“, sumó Sebastián Ríos, quien dirige el grupo gastronómico RE, que opera marcas como Almacén de Pizzas, Juan Valdez Café y Camorra.

Criado en una familia gastronómica, Ríos utiliza un sistema de puntos que viene de los inmigrantes gallegos que llegaron a la Argentina y pusieron los primeros bares. El 100% de la inversión de un local se divide en 100 partes iguales, cada una representa un punto, y el proyecto se presenta ante familiares, amigos y conocidos para que se sumen aquellos que quieran participar. Son empresas de muchos socios, con muchos o pocos puntos, pero todos confían en que una de esas personas lleve adelante el negocio. “Es un sistema que sigue vigente, al menos para nosotros que hacemos gastronomía hace mucho, y se basa mucho en la confianza”, cuenta.

Aunque el socio sea una pareja, un amigo o un familiar, dejar las cosas claras por escrito puede ahorrar futuras discusiones. Un contrato que diga cuánto aporta cada uno del capital inicial, cómo se dividirán los trabajos, cuántas horas le dedicará cada uno y cómo se dividirán los ingresos que genere el negocio, ayuda a alinear las expectativas desde el inicio y proteger los intereses de la empresa.

“Tengo que establecer algo sobre el divorcio, la muerte, la incapacidad. Son todos temas feos para el emprendedor, pero lo peor que puede hacer es no tratar estos temas en sus estatutos, en sus acuerdos de socios, decir qué va a pasar frente a estas situaciones o algo tan simple como que alguien se quiera ir del negocio. Muchas veces, eso que no se prevé es una situación catastrófica para un emprendimiento y esto es simple de prever, es establecerlo en las cláusulas", explicó el abogado Marcelo Alejandro David, magíster en Derecho Empresario y consultor del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF), en el tercer capítulo de la serie audiovisual “Manual de Emprendedores”, elaborado junto con Andreani y Personal.

¿Formalizarlo como una SAS?

Un paso más allá es constituir formalmente una sociedad ante el Estado. Esto no solo deja los papeles un poco más claros, sino que también da otro respaldo para salir a buscar financiamiento y, ante un eventual conflicto judicial, se responde con el capital aportado y no con el patrimonio personal. Aunque en la Argentina existen muchas figuras jurídicas, la que fue pensada para los emprendedores es la Sociedad por Acciones Simplificada, más conocida como SAS.

“Las sociedades más conocidas en la calle no es casual. La sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, últimamente la SAS. Esto es porque son tipos societarios que limitan responsabilidad, es decir, limita solo mi aporte. No pongo todo mi patrimonio en riesgo si al negocio le va mal. Esto me parece que es una de las primeras premisas, porque si yo nada fijo, nada establezco y queda todo de palabra, tenemos un serio riesgo de tener solidaridad con nuestros patrimonios. Hay toda una caja de herramientas jurídicas para usar, se tiene que buscar la que mayor beneficio da en la segmentación del riesgo”, remarcó David.

La SAS tiene varias ventajas, como que el trámite se hace online, se registra en 72 horas, exige un capital mínimo de dos salarios mínimos vitales y móviles (que en julio equivale a $635.600) y el nuevo Estatuto Modelo permite comenzar una actividad y a futuro cambiarlo o incorporar otra sin necesidad de modificar el estatuto. También tienen algunas contras, como que se tienen que pagar los impuestos del régimen general, y es necesario llevar el registro de los libros sociales y contables, aunque de manera digital.

“En la Argentina hay diferencias entre las provincias, que son las encargadas de ejecutar la sociedad por acciones simplificada a través de sus departamentos de registro de sociedades. Lo más importante para los emprendedores, y es lo que estamos viendo desde la asociación, es analizar en qué provincias esto ya es una realidad. Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe son algunas de las provincias que están liderando este cambio, porque facilitan realmente el proceso de apertura de empresas para los emprendedores”, cerró Gigli.