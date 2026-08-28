Finanzas en el aula: impulsan un desafío nacional que premia a la comunidad que más aprende

La forma en que los jóvenes aprenden, consumen e interactúan con el dinero cambió de manera significativa en los últimos años. Las herramientas digitales forman parte de su vida cotidiana y abren nuevas posibilidades para gestionar gastos, planificar objetivos y acceder a información financiera. Frente a este escenario, promover conocimientos financieros desde la escuela se vuelve una oportunidad estratégica para fortalecer habilidades prácticas, fomentar una toma de decisiones más consciente y preparar a las nuevas generaciones para desenvolverse con confianza en un entorno cada vez más digitalizado.

En este contexto, Galicia y la organización Eidos Global pusieron en marcha el #DesafíoEscuelas. Se trata de una competencia educativa y colaborativa orientada a colegios secundarios —tanto de gestión pública como privada— de toda la Argentina. El propósito central de la iniciativa es canalizar la alfabetización económica mediante dinámicas que integren activamente a estudiantes, directivos, docentes y a sus respectivos núcleos familiares, entendiendo que la conducta financiera requiere un abordaje colectivo dentro y fuera del aula.

La propuesta se desarrolla durante este segundo cuatrimestre del año y utiliza como soporte pedagógico a Finanzas a Mano, un programa de formación virtual, gratuito y asincrónico de Galicia. Esta plataforma ofrece contenidos clave divididos en módulos específicos sobre ahorro, inversión, uso responsable del crédito, seguridad financiera digital e inclusión financiera. Además de su gratuidad, un diferencial clave de este trayecto educativo es que cuenta con la certificación oficial avalada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), otorgando un respaldo académico formal a todos aquellos participantes que finalicen el recorrido.

El diseño del desafío busca involucrar no solo al alumnado, sino a toda la comunidad que rodea a la institución escolar. De este modo, directivos, docentes, personal no docente, padres, madres y hermanos pueden registrarse y sumar puntos para su colegio. Para garantizar la equidad, el desempeño del ranking se mide mediante un sistema de puntaje proporcional que contempla el tamaño total de la matrícula de cada establecimiento. Esto permite que escuelas pequeñas compitan en igualdad de condiciones frente a grandes complejos educativos. El progreso y las posiciones actualizadas de las escuelas participantes se pueden monitorear en tiempo real a través de una plataforma pública en vivo.

Herramientas para el futuro digital

Respecto al impacto de este lanzamiento, Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer de Galicia, destacó la relevancia de este tipo de articulaciones. “Creemos que la educación financiera es una herramienta fundamental para que los jóvenes puedan desarrollar proyectos de vida con mayor autonomía y tomar decisiones informadas en su día a día. Con Desafío Escuelas buscamos acompañar a las instituciones educativas en esta tarea, acercando contenidos de calidad a estudiantes, docentes y familias de todo el país”, afirmó.

Como incentivo directo para potenciar la infraestructura de los establecimientos educativos, las dos escuelas que culminen en lo más alto del ranking al cierre de la competencia recibirán un paquete de equipamiento tecnológico compuesto por 10 computadoras notebooks destinadas a sus aulas digitales. El reconocimiento incluirá también un acto institucional de entrega junto a las autoridades de las entidades organizadoras en diciembre de 2026, otorgando además visibilidad a las instituciones ganadoras en medios y prensa local.

Finanzas a Mano ha demostrado una sólida recepción institucional previa, superando los 20.000 inscriptos y alcanzando más de 6.000 egresados en todo el territorio nacional. Los colegios interesados en sumarse a la competencia tienen la posibilidad de inscribirse completando el formulario disponible en el sitio web oficial www.desafioescuelasfinanzasamano.org o enviando una solicitud vía correo electrónico a info@finanzasamano.org. Tras la inscripción, se asigna un aula virtual y materiales de trabajo para facilitar la participación de la comunidad.

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