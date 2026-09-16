Fondo de asistencia laboral: el banco que ofrece una solución integral para que las empresas lleguen preparadas al nuevo esquema de indemnizaciones

El cambio comenzará a regir desde el próximo 1° de noviembre: todas las empresas deberán empezar a aportar al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un capítulo clave de la Reforma Laboral.

Sin importar su tamaño, ni dónde estén ubicadas, las compañías se verán obligadas a realizar a este fondo aportes mensuales del 1% de las cargas sociales (para las grandes) y del 2,5% (para las pymes). El fondo podrá ser utilizado para empleados de empresas -excepto rubro construcción y servicio doméstico- con más de 12 meses de antigüedad, incluidas MiPyMEs con certificado vigente y entidades sin fines de lucro según ARCA. El empleador podrá monitorear cuánto acumula y cómo evoluciona el fondo, cuyos recursos tendrán como destino exclusivo el pago de indemnizaciones.

La oferta de ICBC

Para acompañar a las empresas en la puesta en marcha del nuevo régimen, ICBC está presentando una propuesta que reúne la administración del fondo, alternativas de inversión y apoyo profesional desde el equipo de oficiales, que ya conoce a los clientes y sus particularidades. La solución permite realizar de manera conjunta el pago de salarios y el aporte al FAL, con una gestión centralizada para simplificar las tareas operativas de la compañía.

Además, ICBC ofrece distintas alternativas de inversión para el FAL, pensadas según las necesidades y el nivel de rotación de cada empresa. De esta manera, los fondos pueden permanecer destinados a futuras indemnizaciones y, al mismo tiempo, generar rendimientos.

“La principal preocupación de los empleadores pasa por cómo adherir al nuevo FAL. Conocen de la obligatoriedad y también que les significa un gran beneficio. Pero quedan muchas dudas acerca de cómo hacerlo”, señalan desde ICBC. “Eso –agregan– fue lo que nos llevó a priorizar una solución simple para acompañarlos en el proceso”.

El banco implementó hace varios meses la etapa de información a través de charlas presenciales y online (que aún se encuentran vigentes) acerca de las características de los nuevos fondos FAL. Hoy tiene ya planificado el modo de implementación y uso, que será cien por ciento online a través de Multipay, una plataforma con la que los clientes del banco están ya familiarizados.

“Los clientes podrán dar de alta, administrar y hacer uso de los FAL de una forma realmente simple y rápida. Pero además el equipo de oficiales de empresas estará disponible y capacitado para resolver las dudas. En lugar de concentrarnos en un solo aspecto, buscamos una solución integral, con implementación fácil, gestión online, estrategias adaptables y acompañamiento”, suman desde ICBC.

La oferta incluye:

Administración, consulta y utilización del FAL 100% online.

Asesores de banca empresas para resolver consultas y acompañar la implementación.

Alternativas de inversión para perfiles conservadores, equilibrados y dinámicos, según las necesidades de cada empresa y el nivel de rotación de su dotación.

Comisión del 0% sobre el FAL durante seis meses, de acuerdo con los términos y condiciones de la promoción.

Asistencia para comercios y empresas con cobertura para mantenimiento y emergencias las 24 horas.

Línea de préstamos con tasas preferenciales.

ICBC asistencia PyMEs, con concierge legal, contable y tributario.

La estrategia de la empresa dependerá de su perfil de riesgo y nivel de rotación. La opción de “FAL Conservador” se dirige a aquellos que valoran los resultados nominales, aunque puedan quedar expuestos a rendimientos por debajo de la inflación. Los FAL “Equilibrado” y “Dinámico” son fondos con estrategias CER que buscan obtener resultados por encima de la inflación. La diferencia entre ambos está, entre otros aspectos, en su duración: el FAL Equilibrado tiene una menor, por lo que puede resultar más adecuado para empresas con una rotación media o alta que necesitan utilizar los fondos con mayor frecuencia. Para empresas con una rotación más baja, el FAL Dinámico puede ser en cambio una alternativa más acorde.

La propuesta también contempla beneficios para los empleados de las empresas que acrediten sus sueldos en ICBC. En ese caso, pueden elegir entre:

Préstamo personal a tasa 0%.

Hasta $500.000 de regalo en la tarjeta ICBC.

Hasta 50% de bonificación en una Caja de Seguridad.

Además, pueden acceder a la bonificación del 100% del paquete de productos y a una tasa preferencial en préstamos hipotecarios UVA, con una TNA informada de 6,9%, según las condiciones de cada producto.

Prepará hoy la gestión que tu empresa necesitará desde noviembre. Ingresá para conocer las alternativas de ICBC para administrar el FAL: https://www.icbc.com.ar/empresas/productos-y-servicios-empresas/inversiones-empresas-icbc/fal

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