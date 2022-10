Franquicias, alimentos y Uruguay: el plan de Farmacity para volver a crecer

escuchar

Después del impacto que significó la pandemia, Farmacity retomó su plan de expansión. La cadena de farmacias líder del mercado local sumará más de 25 aperturas en 2023, apuntando no solo a la venta de medicamentos sino también a rubros en los que busca hacerse fuerte, como cosmética y alimentos saludables, y apostando a nuevos modelos comerciales, como las franquicias y las alianzas con otras empresas minoristas.

“La idea es abrir más de 25 locales durante 2023, con las cuatro cadenas con las que operamos: Farmacity, Tet the Look (cosmética), Simplicity (moda, hogar, cuidado personal) y la nueva propuesta de The Food Market. En este último caso, cerramos una alianza para ingresar al negocio de los alimentos saludables y ya contamos con cinco locales en funcionamiento en CABA”, explicó Sebastián Miranda, el CEO de la compañía que acaba de cumplir 25 años y está cerrando 2022 con 323 sucursales y una facturación cercana a $150.000 millones, de los cuales los medicamentos aportan el 50% de los ingresos y el resto se reparte entre perfumería, cosmética y alimentos.

Miranda también adelantó los planes que tiene Farmacity para crecer en la provincia de Buenos Aires, un terreno que históricamente le resultó hostil a la cadena debido a las restricciones de la ley bonaerense que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y prohíbe que sus titulares sean sociedades anónimas, como es el caso de Farmacity.

“La idea es siempre agregar valor en la provincia y para eso estamos estudiando algunas posibilidades como las franquicias. Estamos iniciando conversaciones con muchos farmacéuticos independientes que no pueden competir con las cadenas que ya existen en las provincias para avanzar en algún tipo de asociación. Eventualmente, podríamos ir con algún sello marcario con un nombre que combinará el de la farmacia original con la propuesta de Farmacity”, explicó Miranda.

Sebastián Miranda, CEO de Farmacity: "Contamos con la ventaja de que se trata de una marca conocida para muchos clientes uruguayos, que por el tipo de cambio hoy se cruzan a Gualeguaychú o Buenos Aires para comprar en nuestros locales"

Los planes de Farmacity no se terminan en el mercado argentino. La firma del grupo Pegasus acaba de cerrar un acuerdo con el grupo inversor local IBF Negocios para lanzar su cadena de farmacias en Uruguay. “De entrada vamos a operar cinco locales a través del joint venture que tenemos IBF para ver cómo funciona el negocio. Contamos con la ventaja de que se trata de una marca conocida para muchos clientes uruguayos, que por el tipo de cambio hoy se cruzan a Gualeguaychú o Buenos Aires para comprar en nuestros locales”, señaló Miranda.

El CEO de Farmacity además no descartó buscar nuevos mercados internacionales, más allá de Uruguay, aunque por el momento no hay planes para abrir locales con la marca. “Creemos que hay una oportunidad para llevar los productos de nuestra marca propia a otros países a través de alianzas con cadenas locales”, explicó Miranda.