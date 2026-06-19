El consumo le pasó factura a Dia en la Argentina

El negocio de Dia en la Argentina sintió de lleno el impacto de la desaceleración del consumo durante 2025. La cadena de supermercados registró una caída de ventas y un deterioro de su rentabilidad operativa, aunque logró cerrar el ejercicio con Ebitda positivo y sin necesidad de financiamiento externo.

Según la memoria anual presentada por el grupo español, las ventas brutas de Dia en la Argentina alcanzaron los 1510 millones de euros, lo que representó una caída del 15,1% frente al año anterior. La compañía atribuyó el retroceso a la “fuerte contracción del consumo doméstico” y a una depreciación cercana al 40% del peso argentino durante el período.

El deterioro también se reflejó en la rentabilidad. El Ebitda (ganancias operativas) ajustado del negocio argentino cayó de 26,1 millones de euros a apenas 3,5 millones, una baja del 86,7%. En consecuencia, el margen pasó de 1,8% a 0,3% sobre ventas netas.

Aun así, la empresa destacó que logró sostener un resultado operativo positivo gracias a las medidas de eficiencia implementadas durante el año. “El margen de Argentina está impactado por la caída de las ventas, pero compensado por una serie de mejoras operativas implementadas y una firme disciplina financiera y de control de costes”, señaló el grupo en su informe anual.

La operación local cerró además con una pérdida neta de 51,3 millones de euros, frente al rojo de 12,7 millones registrado el año anterior, afectada principalmente por el impacto de la inflación sobre los estados contables.

Martín Tolcachir; "Nuestro modelo de proximidad continúa demostrando una elevada relevancia para el consumidor"

Capacidad de resiliencia

Pese al contexto adverso, Dia evitó presentar el desempeño argentino como una crisis estructural y lo encuadró dentro de un escenario macroeconómico excepcionalmente complejo. En la memoria anual, la compañía sostuvo que el negocio local mostró una “elevada resiliencia” frente a la caída del consumo registrada durante 2024 y la primera mitad de 2025.

El grupo remarcó además que la filial argentina conservó su liderazgo en la venta de cercanía en el AMBA, donde cuenta con una participación de mercado del 13%, una red de más de 1000 tiendas y una cobertura online superior al 95% de la población.

En esa línea, el CEO de Dia Argentina, Agustín Íbero, sostuvo que la compañía quedó posicionada para aprovechar una eventual recuperación del consumo. “Nuestro liderazgo en Buenos Aires, junto con una estructura de costes optimizada y una rigurosa disciplina financiera, nos sitúan en una posición única para retomar un crecimiento rentable a medida que se recupere el consumo doméstico”, afirmó.

La visión también fue compartida por la casa matriz durante la junta de accionistas realizada esta semana. Allí, el CEO global de Grupo Dia, el argentino Martín Tolcachir, destacó que la operación local logró cerrar el año con un Ebitda positivo y como un negocio “completamente autofinanciado”, pese al deterioro del contexto económico local.

Mientras España se consolidó como el gran motor del grupo, con crecimiento de ventas y mejora de márgenes, la Argentina siguió funcionando como un mercado defensivo. El mensaje de la compañía es que el ajuste ya fue realizado y que, una vez que el consumo vuelva a crecer, la estructura actual debería permitir una recuperación más rápida de los resultados.