Andrew Macdonald: “No recuerdo un sentimiento empresarial tan positivo hacia la Argentina en los últimos veinte años”

Andrew Macdonald lidera una red que mueve millones de usuarios a diario, pero que ahora recalibra su brújula. El ejecutivo canadiense es la figura detrás de la metamorfosis operativa de Uber, una compañía que ya no se piensa a sí misma como una aplicación para conectar pasajeros y conductores, sino como un engranaje multiservicio integrado a la vida cotidiana de las ciudades.

Licenciado en Comercio en Ivey Business School de Western University, Macdonald se unió a Uber en 2012 como el primer gerente general de la compañía en Toronto. Dirigió el negocio de movilidad en más de 70 países. Y hoy, como presidente y director de Operaciones, dirige todas las iniciativas comerciales de la empresa en cuanto a movilidad y entregas, así como los esfuerzos multiplataforma como publicidad, soporte al usuario y la estrategia de vehículos autónomos de la empresa.

Su relación con la región no es nueva ni remota. Macdonald conoce de primera mano las oportunidades en el escenario local: visitó la Argentina poco antes del inicio de la pandemia, en pleno proceso de consolidación de la marca, lo que le dio una perspectiva sobre la evolución del negocio, las barreras regulatorias y la llegada al consumidor local.

Más aún, tras haber participado en el foro Argentina Week -organizado por JP Morgan en los Estados Unidos-, el ejecutivo regresó con un diagnóstico optimista que vincula el alineamiento geopolítico entre Washington y Buenos Aires con las reformas estructurales de la economía. En sintonía con el clima de negocios que percibió en Wall Street, Macdonald destaca los puentes tendidos por la sintonía entre los gobiernos y no duda en señalar el proceso de desregulación local como un caso de estudio exportable para el resto de los 74 países donde opera la corporación.

Andrew Macdonald participó en Argentina Week, organizado por JP Morgan en Estados Unidos

En diálogo con LA NACION y desde sus oficinas en el World Trade Center, en la zona de Wall Street en Nueva York, Andrew Macdonald analiza la visión a largo plazo de la compañía, la irrupción de la inteligencia artificial y el camino hacia un futuro autónomo y multimodal.

-¿Cuál es la visión de largo plazo de la compañía? ¿Cómo imagina a Uber dentro de 10 años?

-Hablamos de la posibilidad de ir a cualquier lugar y conseguir cualquier cosa a través de la plataforma: esa sigue siendo nuestra visión. Queremos ser la forma en que las personas se mueven por su ciudad; queremos ser la forma en que consiguen lo que necesitan en su ciudad; queremos dar acceso a todo el comercio local; y cada vez más, queremos dar acceso a todos los medios de transporte. Eso incluye los viajes. Tenemos más de 100 millones de usuarios que toman un viaje desde o hacia un aeropuerto. Cada año se realizan más de 1500 millones de viajes en nuestra plataforma fuera de las ciudades de origen de los usuarios, y más del 15% de nuestro negocio proviene de aeropuertos. Y, sorprendentemente, la gente quiere más opciones dentro de la aplicación de Uber. No solo desarrollamos un gran negocio de supermercados a partir del crecimiento de nuestro servicio de entrega de comida a domicilio, sino que cada vez avanzamos más en el comercio minorista y local. Si alguien quiere algo de una tienda, un almacén, un patio de comidas o cualquier otro lugar y recibirlo en la puerta de su casa en 20 minutos, deberíamos poder entregárselo. A su vez, nos estamos convirtiendo en una empresa centrada en la membresía , particularmente en los usuarios de Uber One. Un gran ejemplo es la atractiva propuesta que lanzamos para la oferta de hoteles: un 20% de descuento sobre el precio de lista más un 10% de reembolso en Uber Cash. Vemos que el 80% de las personas que reservan hoteles en nuestra plataforma son miembros de Uber One. Y esta es una buena señal para nuestros futuros esfuerzos en el sector turístico.

-¿Cómo ve el negocio en la Argentina?

-Uber tuvo una adopción muy buena en la Argentina. Nuestro negocio creció excepcionalmente bien. Aprendimos a operar y a trabajar eficazmente con todos los niveles de gobierno, no solo en Buenos Aires sino en todo el país. Hoy sentimos un gran apoyo tanto de los consumidores como de los comercios. Acabamos de relanzar Uber Eats y también anunciamos una inversión en el país.

-A partir de la apertura de la economía, ¿cómo ve hoy el clima de negocios y el interés de los inversores?

-Este es un momento muy emocionante para la Argentina. Recientemente participé en el evento Argentina Week, organizado por JP Morgan en Estados Unidos y tuve la oportunidad de compartir un panel con otros líderes empresariales. El clima en esa sala era extraordinariamente positivo. Y diría que ese sentimiento es genuino. La razón es que l a Argentina siempre representó una enorme oportunidad de mercado . No solo cuenta con una de las economías más grandes de América Latina, sino también con una población importante, abundantes recursos naturales, un sector turístico dinámico y una fuerza laboral talentosa y bien educada. A eso se suma una clara voluntad política de abrir el país a la inversión, desregular donde resulte conveniente y construir marcos regulatorios favorables. Por eso, no recuerdo un sentimiento empresarial tan positivo hacia la Argentina en los últimos veinte años.

-¿Qué papel juega la Argentina en la estrategia de Uber para América Latina?

-Ampliaría la pregunta y diría: ¿qué papel juega la Argentina en nuestra estrategia global? Porque la Argentina es uno de nuestros principales mercados a nivel mundial. En América Latina, nuestros tres mercados más grandes son México, Brasil y la Argentina. Actualmente, la Argentina es el mercado de mayor crecimiento. También es un país donde tuvimos éxito con nuevos productos, tanto ampliando nuestra cobertura geográfica como desarrollando nuevas soluciones. Lanzamos servicios que cubren más del 90% de la población y seguimos expandiéndonos hacia nuevas áreas metropolitanas, incluidas ciudades más pequeñas y destinos turísticos. Además, fue un mercado exitoso para varios de nuestros productos. Por ejemplo, nuestro servicio de motocicletas para transporte, especialmente en ciudades pequeñas donde el acceso vehicular es más costoso, funcionó muy bien. Y será un mercado de crecimiento para Uber Eats: construiremos el negocio sobre la base del negocio de movilidad.

-¿Ve a la Argentina solo como un mercado en crecimiento o también como un laboratorio para probar nuevas soluciones y servicios?

-Creo que nos verán utilizarla como un laboratorio de innovación. Es un mercado estratégico para nosotros, y hay varios aspectos para destacar. La Argentina fue un mercado favorable desde la perspectiva regulatoria. Somos optimistas respecto de que una futura reforma laboral logre el equilibrio adecuado entre protección social y libertad económica. Si ese contexto se mantiene, será un excelente lugar para lanzar nuevos productos, experimentar con nuevas funciones y desarrollar innovaciones.

-¿Consideran adquisiciones o acuerdos para crecer en el país?

-No tenemos planes específicos de adquisiciones o alianzas en este momento. Pero, dado este clima de inversión tan favorable, sin duda seguiremos buscando oportunidades para invertir más capital en la Argentina.

-La inteligencia artificial está transformando los negocios en todo el mundo. ¿Cómo está impactando en Uber?

-La inteligencia artificial cambió nuestra forma de trabajar. Vemos una adopción masiva de la IA por parte de nuestros empleados. En ingeniería, por ejemplo, es asombroso el nivel de contribución que estamos obteniendo: un porcentaje creciente del código es creado e implementado con asistencia de inteligencia artificial, no solo para tareas de control de calidad o identificación de errores, sino también para corregirlos mediante código generado por IA. La velocidad con la que podemos desarrollar productos es extraordinaria. También está impulsando la innovación interna en análisis de datos, paneles de control y materiales de comunicación, herramientas fundamentales para el funcionamiento de cualquier empresa.

-¿Y de cara al cliente?

-Comenzamos a implementar funciones orientadas al consumidor. Por ejemplo, en Uber Eats, una persona puede generar una lista de compras a partir de un mensaje de voz o incluso fotografiar una lista escrita y convertirla automáticamente en un carrito de compras dentro de la aplicación, conectado con alguno de nuestros comercios asociados. También estamos utilizando la IA cada vez más en atención al cliente. En el futuro, el primer punto de contacto para obtener asistencia, ya sea por voz o por escrito, será la inteligencia artificial. Y lo importante es que será una experiencia mejor que la actual: más rápida, con más contexto y más capacidad para entender lo que el usuario necesita . Por supuesto, seguiremos recurriendo a personas cuando sea necesario, pero el inicio de la experiencia será más eficiente y de mayor calidad. La IA está presente en todos los aspectos de nuestro negocio.

-¿Cómo cree que los vehículos autónomos cambiarán el modelo de negocio de Uber?

-Estamos muy entusiasmados con el futuro que representa la autonomía, tanto para Uber como para el mundo. Con el tiempo, hará que el transporte sea mucho más seguro y accesible; a la vez que reducirá los costos. Sin duda, también habrá desafíos. Tendremos que gestionar una importante transición laboral. Actualmente, más de 10,5 millones de personas generan ingresos a través de nuestra plataforma. Esa cifra seguirá creciendo, pero eventualmente muchos de esos trabajos serán realizados por vehículos autónomos y sistemas robóticos impulsados por inteligencia artificial. Es una transición que debe gestionarse con sensibilidad, trabajando junto a sindicatos y gobiernos. Pero creo que el futuro de nuestra plataforma es autónomo, eléctrico, compartido y multimodal . Estamos invirtiendo para liderar ese futuro. Colaboramos con fabricantes de automóviles y con empresas de software e inteligencia artificial que desarrollan tecnologías de autonomía y los modelos que impulsarán estos vehículos. También estamos construyendo infraestructura física e invirtiendo anticipadamente. La autonomía requerirá grandes cantidades de espacio urbano, energía para carga y mantenimiento de flotas eléctricas, entre otros recursos. En definitiva, creo que será algo muy positivo para el mundo y para nuestro negocio. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer y la transición llevará varios años.

-¿Cuándo cree que la estrategia alcanzará una escala comercial significativa?

-Veremos el despliegue de vehículos a través de redes híbridas -una combinación de conductores humanos y vehículos autónomos-. Actualmente, la autonomía no está disponible en la mayoría de las ciudades del mundo, aunque cada vez se expande a más lugares. Incluso en las ciudades donde ya opera, no siempre es adecuada para todos los casos de uso: autopistas, calles secundarias, aeropuertos, suburbios, zonas de baja densidad o determinadas condiciones climáticas. Por eso será necesaria una combinación de ambos modelos . Además, considero que es una buena forma de cerrar gradualmente la brecha entre el trabajo humano y la automatización. Veremos a más personas utilizando vehículos autónomos por primera vez y a más ciudades desarrollando marcos regulatorios para su implementación responsable. Hoy el liderazgo está en Estados Unidos y China, pero la tecnología llegará progresivamente a Europa, América Latina, el Sudeste Asiático, Medio Oriente y otras regiones. De hecho, ya tenemos algunas implementaciones en Medio Oriente.

-¿Qué otras tendencias prevé para los próximos años en materia de movilidad?

-Otra gran tendencia será la consolidación de la movilidad como servicio. Quienes utilizan Uber con frecuencia ya no nos usan únicamente para UberX o para viajes tradicionales, sino que utilizan varios productos dentro del ecosistema Uber. Ya sea para trasladarse de un punto A a un punto B, alquilar bicicletas o monopatines mediante nuestros servicios de micromovilidad, compartir viajes para reducir costos y emisiones o comprar boletos de transporte público en mercados como Reino Unido y España. Cada vez más, las personas verán a Uber como una solución integral para todas sus necesidades de movilidad, entregas y viajes.