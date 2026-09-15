Fundición San Cayetano entró en concurso preventivo. La histórica metalúrgica argentina, creada hace 70 años y convertida en proveedora global de gigantes de la industria, solicitó protección judicial, ante la imposibilidad afrontar sus obligaciones financieras.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Nicolás Raggio.

Fundición San Cayetano fue fundada en el partido de Tres de Febrero en 1956 por don Nazareno Sforzini, un fundidor italiano que se afincó en la Argentina. Años más tarde, en 1979, la planta fue trasladada al Parque Industrial de Almirante Brown, en Burzaco, iniciando sus actividades en esa localización con apenas 10 operarios dedicados a la fabricación de piezas para máquinas herramientas.

En la década de 1980, la firma experimentó un acelerado crecimiento: para 1984 ya superaba los 120 operarios con un volumen mensual de producción de 600 toneladas, impulsada por la incorporación de piezas para la industria petrolera -abasteciendo a clientes como Hughes Tool y Lufkin- y cilindros de laminación para el sector siderúrgico.

El salto hacia los mercados externos comenzó en 1990 con las primeras exportaciones a países de la región, como Ecuador, Colombia y Brasil, seguidas en 1995 por su primera venta al mercado de Estados Unidos para la firma Arkansas Steel.

Posteriormente, la compañía sumó componentes para la minería, la industria eólica y la automotriz matricera, logrando en 2019 despachar la pieza colada más grande en la historia industrial argentina: un cilindro de 40 toneladas para la estadounidense Nucor Yamato Steel.

Ubicada en Burzaco sobre un predio de 45.000 metros cuadrados,, la planta cuenta con 10 hornos de inducción

Ese mismo año, la empresa incursionó en el mercado de capitales mediante la primera emisión de obligaciones negociables (ON Pyme), proceso que repitió en 2020 para financiar la actualización tecnológica de sus equipos de tratamiento térmico y medición.

Ubicada en Burzaco sobre un predio de 45.000 metros cuadrados, la planta cuenta con 10 hornos de inducción que le otorgan una capacidad de fusión de 30.000 toneladas anuales. Considerada por el Ministerio de Producción bonaerense como la fundición más grande de la Argentina, en 2025, la firma empleaba a 300 personas, exportaba el 80% de su producción, y avanzaba en un proyecto de inversión de US$4 millones para producir varillas para la construcción.

Según los últimos registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma acumula un historial de 198 cheques rechazados por un monto total que supera los $1129 millones, del cual abonó solo el 6.26%; y deudas con entidades financieras por US$22.355 millones .

Fundición San Cayetano ya registraba una historia de endeudamiento financiero antes de llegar al concurso. Los informes públicos de ACR UP/UNTREF elaborados cuando la empresa emitía Obligaciones Negociables PyME muestran cómo fue creciendo su exposición bancaria. Por ejemplo: en abril de 2023, la deuda financiera rondaba los $2265 millones; mientras que para diciembre de 2023, ya ascendía a unos $4356 millones, de los cuales el 73,1% correspondía a prefinanciaciones.

Cronograma judicial

Tras decretar la apertura del concurso, el juzgado definió las fechas clave que marcarán el proceso de Fundición San Cayetano. El tribunal fijó el próximo 15 de octubre como la fecha límite para que los acreedores formulen sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.

Asimismo, el cronograma procesal estableció el 15 de febrero de 2027 para la presentación del informe individual y el 15 de marzo de 2027 para el informe general sobre el estado patrimonial de la concursada.