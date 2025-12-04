Gabriel Blasi, de Telecom, fue destacado como CFO del año

Gabriel Blasi está donde quiere estar. Trabajó en bancos, en empresas internacionales y también como CFO en Newsan, IRSA y Banco Hipotecario. Pero su objetivo profesional, recuerda, lo definió mucho antes. “Cuando estudiaba Administración en la UBA, un profesor nos preguntó qué queríamos ser. Yo respondí: quiero tener mucho poder de decisión en una empresa local”, recordó.

Ocho años después de su llegada a Telecom como CFO, Blasi recibió un premio que reconoce la gestión financiera, la innovación, el liderazgo y la visión estratégica. El ejecutivo fue galardonado como CFO del año por la firma de auditoría y consultoría BDO.

El premio, que ya va por su 11° edición, incorporó el año pasado un cambio de metodología: la Universidad del CEMA pasó a conformar un jurado independiente, con criterios que profundizaron la transparencia del proceso. Para la evaluación se ponderaron ciertos atributos clave, como la gestión financiera y administrativa; la optimización de capital y financiamiento; la innovación; y el liderazgo.

“Cuando empezamos a entregar este premio, hicimos una investigación en el mercado respecto de CEO que habían tenido la función previa como CFO. Esto tiene una explicación: el tembladeral financiero que vivimos en la Argentina hace que el CFO se transforme en una persona de muchísima confiabilidad”, señaló Claudio Doller, CEO de BDO .

Gabriel Blasi: "En una fusión, no podés perder de vista que lo esencial es el funcionamiento de cara al cliente"

En diálogo con LA NACION, Blasi insistió en una idea: gestionar las finanzas de Telecom es administrar un ecosistema crítico para el país. Y sintetizó la magnitud del desafío con números: mientras el promedio global de inversión del sector ronda el 17% de los ingresos, Telecom llegó a destinar hasta el 27% durante los últimos años para modernizar su red y sostener estándares de conectividad que la ubiquen entre las mejores de la región.

“Invertimos casi US$8000 millones en ocho años. No hay muchas compañías, salvo YPF, con ese nivel de desembolsos”, señaló. Según señaló, la foto contrasta con la de su principal competidora -ahora en proceso de adquisición: “Telefónica duplicaba en tamaño a Telecom en los 90. Hoy la situación es exactamente inversa”.

Para Blasi, el uso intensivo de tecnología es hoy uno de los diferenciales más fuertes del negocio. “El 70% de los eventos de red son detectados con inteligencia artificial. Cuando una fibra se rompe o un incidente sucede, la IA identifica el problema antes de que el cliente pueda percibirlo”, explicó. Otro caso que graficó es el de la gestión administrativa: Telecom opera en 5000 jurisdicciones distintas y procesa todas las imputaciones de servicios públicos con herramientas basadas en IA.

Ocho años y dos fusiones

Blasi ingresó a Telecom dos meses antes de la fusión con Cablevisión, uno de los procesos corporativos más relevantes de los últimos años para la industria de telecomunicaciones en la Argentina. Y ese momento marcó su estilo de gestión.

“El primer aprendizaje es que, en una fusión, no podés perder de vista que lo esencial es el funcionamiento de cara al cliente”, reflexionó. La reorganización interna y los cambios de estructura demandaron decisiones difíciles, pero también, dijo, la oportunidad de construir equipos más fuertes.

“Llevé a mucha gente a lugares incómodos, a roles distintos a los que estaban acostumbrados. Hoy, son versiones mejores de sí mismos. Lo importante es ser flexibles y entender el proceso”, consideró.