Roberto Nóbile, CEO de Telecom, defendió la compra de Telefónica: “Es necesaria para seguir invirtiendo”

El CEO de Telecom, Roberto Nobile, defendió hoy la adquisición de Telefónica —que está siendo analizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)—, e insistió en que la escala es lo que le permitiría a la empresa realizar las inversiones necesarias para desplegar redes 4G, 5G y fibra hasta el hogar (FTTH) en todo el país.

“Hay mucho por hacer y los US$7000 millones que invertimos en los últimos siete años no alcanzan. Estamos ante una tormenta perfecta: se incrementa la necesidad de datos por parte los clientes, hay que crecer en capacidad de red, y si vemos los ingresos de la compañía en los últimos 10 años, cayeron en términos reales. Perdimos a manos de WhatsApp y las OTTs (empresas que transmiten contenido multimedia por internet sin depender de proveedores tradicionales como cable o satélite)”, aseguró durante un panel de las jornadas internacionales de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) que se realizan en hotel Hilton de Puerto Madero.

Además, el ejecutivo dijo que los clientes no están dispuestos a pagar un 15% más por las inversiones que hay que realizar para hacer el catch up, sino que quieren más por menos. “La única forma entonces de invertir para un operador es generando escala. Por eso uno de los hitos ha sido la adquisición de Telefónica para acelerar los despliegues”, planteó.

“¿Cómo hacemos para dar mejor latencia y seguir invirtiendo de forma sostenible? Creemos que la adquisición nos permite volver a poner a la Argentina a la vanguardia de la región en conectividad", agregó.

En cuanto al regulador —que no solo es Defensa de la Competencia, sino también el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)—, Nóbile sostuvo que debe tener una “visión dinámica” y citó el caso de Google —que finalmente no tuvo que desprenderse de Chrome a pesar del pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos— y la aprobación de la fusión de T-Mobile y Sprint también en Estados Unidos.

Roberto Nobile participó de un panel de las jornadas de ATVC

“Estamos viendo cómo cambia la regulación. Si le sacaban Chrome a Google, no iba a poder invertir. Y cuando pasaron de cuatro a tres proveedores de telefonía móvil en Estados Unidos, lo que debían asegurarse era que los que quedaran siguieran invirtiendo”, cerró.

En agosto pasado Telecom respondió a las objeciones de la CNDC por la compra de Telefónica, argumentando que la operación aportará beneficios económicos y permitirá acelerar inversiones en 5G, fibra óptica y data centers. La empresa afirmó que esto impulsará el crecimiento, el empleo y la modernización del sector.

Sin embargo, la CNDC había advertido que la fusión podría reducir la competencia al eliminar uno de los tres principales operadores móviles, lo cual concentraría el mercado entre Telecom (58%) y Claro (42%). También señaló preocupaciones por la acumulación excesiva de espectro radioeléctrico y el dominio en servicios fijos en más de 180 localidades, con riesgos de monopolio en varias zonas del país. Además, alertó sobre posibles ventajas anticompetitivas en servicios empaquetados y en el segmento corporativo, donde la participación conjunta superaría el 50%.

La Comisión deberá analizar el escrito y luego tendrá que convocar a una audiencia destinada a analizar las posibles medidas que mitiguen los potenciales efectos negativos de concentración de la operación sobre la competencia.