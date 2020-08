Globant. Uno de los unicornios compró a otra firma argentina y se expande

Martín Migoya es uno de los cofundadores de Globant; la empresa cotiza en Wall Street desde 2014 y tiene una valuación de más de US$6983 millones; anunció la compra de Grupo Assa, una firma dedicada a la consultoría y la tercerización de servicios digitales con 1100 empleados Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Esteban Lafuente Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 12:36

La pandemia no frena la actividad de Globant. La empresa tecnológica argentina, valuada en US$6983 millones, anunció hoy la compra de Grupo Assa (gA), otra firma local que tiene actividad a nivel local, en Brasil, en Estados Unidos y en otros países de América latina, por una inversión de alrededor de US$74,5 millones.

La operación implica que Globant incorporará a los 1100 empleados de gA, en una decisión con la cual la compañía fundada en 2003 apunta a expandir su negocio en el segmento de cloud y la transformación digital.

"El plan es ir mejorando nuestra oferta y el valor que Globant le ofrece a los clientes. En ese plan, hace tiempo buscábamos una empresa que nos ayudara en temas de cloud transformation, system integration y esta fue una oportunidad", dijo a LA NACION Martín Umaran, uno de los socios fundadores de Globant junto a Martín Migoya, Guibert Englebienne y Néstor Nocetti.

Globant cotiza en Wall Street desde 2014 Fuente: LA NACION

Según explicó el ejecutivo, si bien existía un diálogo hace un año, las conversaciones para concretar la fusión se desarrollaron en los últimos tres meses. "Nos conocemos hace tiempo, pero en la negociación nunca nos pudimos encontrar cara a cara. Pero esta es una decisión estratégica que no tiene nada que ver con el contexto de pandemia. La oferta de esta empresa es muy compatible con lo que buscamos", agregó Umaran.

Fundada en 1992 por Roberto Wagmaister, Grupo Assa es una firma tecnológica con puntos en común con la oferta de servicios de Globant. Con 1100 empleados, mayormente ubicados en Argentina, Brasil y Estados Unidos, está dedicada a la consultoría y la tercerización de servicios de tecnología mediante plataformas de infraestructura en la nube, ciencia de datos y machine learning y alianzas con firmas como Oracle o SAP. El segmento de salud comprende a gran parte de sus clientes (Johnson & Johnson, Medtronic), aunque también trabaja junto a empresas como DirecTV, Pepsico, Honda, Arcor y DHL.

"Cuando te sentás a hablar estratégicamente con un cliente sobre su futuro, hoy casi no hay compañía que no piense que su estrategia tiene que ser digital. Ahí se abre un universo enorme de cosas, y mucho tiene que ver con cómo manejar procesos. Globant en ese lugar no era tan fuerte como en el resto, y esta adquisición nos integra con ese objetivo de poder resolver problemas", dice Umaran.

"Ellos están muy alineados con lo que hace Globant en una sinergia de ventas. La gran parte de su servicio lo prestan desde el vertical de Healthcare y para nosotros no es un segmento donde tengamos la mayor parte del negocio. Ahora, incorporamos un conocimiento importante de cloud transformation y system integration, que antes no teníamos y nuestros clientes nos reclamaban, y nosotros podemos vender nuestros servicios a los clientes de gA", agrega.

La operación comunicada a las autoridades regulatorias estadounidenses comprende una inversión total US$74,5 millones en distintas etapas. Tras un primer pago de US$45 millones, Globant se comprometió a otro desembolso de US$17 millones dentro de dos años, y a un monto variable adicional de hasta US$12,5 millones, en función de determinados objetivos de facturación y ganancias de grupo Assa en lo que resta de 2020.

Globant es una de las empresas argentinas más exitosas de los últimos años, y supera los US$6981 millones de valuación en Wall Street, donde cotiza desde 2014. En lo que va del año, el precio de las acciones de la compañía acumula una suba del 66,4%.

"Tratamos de separarnos de lo que pasa en el mercado, porque siempre es especial su dinámica, pero por supuesto que nos pone felices. A la empresa le está yendo bárbaro y cuanto más crecés, más facil es hacer cosas. El plan es que Globant sea una empresa más global, con operaciones en todo el mundo", agrega Umaran.