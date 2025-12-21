Trayectoria y visión estratégica. ZBV Abogados cumple medio siglo de vigencia en un mercado en constante cambio

En el universo de los grandes estudios jurídicos argentinos, atravesar cinco décadas de actividad ininterrumpida es una excepción. Fundado en 1975 por Saúl Zang, Salvador Darío Bergel y Ernesto Viñes, Zang, Bergel & Viñes —hoy ZBV Abogados— celebra sus 50 años consolidado como una firma que supo crecer junto a sus clientes y adaptarse a cada contexto sin perder identidad.

Juan Manuel Quintana y Carolina Zang en los inicios

Desde sus inicios, el estudio se diferenció por una forma de ejercer el derecho con mentalidad de negocios, combinando rigor técnico con una comprensión profunda del mundo empresarial. Esa impronta le permitió mantenerse relevante a lo largo del tiempo y construir relaciones de largo plazo con algunas de las compañías más importantes del país.

“Los contextos cambian, el país cambia, pero los valores son los que nos permiten proyectarnos y acompañar a quienes toman decisiones”, resume Carolina Zang, socia del estudio, al poner en primer plano la ética, el compromiso y la vocación de servicio como ejes de la trayectoria de la firma.

Crecer junto a los grandes proyectos

La historia de ZBV está estrechamente ligada a algunos de los hitos más relevantes del desarrollo económico argentino. El punto de inflexión llegó en la década del 90, cuando el estudio participó en operaciones internacionales de gran escala y acompañó a empresas que comenzaban su proceso de expansión global.

Esa experiencia consolidó su posicionamiento en áreas clave como Real Estate, Corporate y M&A, Banca, Finanzas y Mercado de Capitales, además de prácticas reconocidas en reestructuraciones, litigios, energía, compliance, deportes y entretenimiento, propiedad intelectual y derecho laboral, entre otras.

En los últimos años, el estudio también fue pionero en el asesoramiento legal vinculado a nuevas tecnologías, transformación digital, inteligencia artificial y modelos de negocio emergentes como fintech, agtech, proptech y tokenización.

“Fuimos y somos precursores en operaciones innovadoras. Acompañamos a empresas que generan empleo y transforman la realidad productiva del país”, señala Juan Manuel Quintana, socio de ZBV, al trazar el desafío de seguir pensando en grande en un contexto de oportunidades.

Renovarse para seguir liderando

Lejos de entender el aniversario como un punto de llegada, los 50 años encuentran a ZBV en una etapa de renovación. La firma presentó una nueva identidad visual, se mudó a oficinas con un diseño alineado al trabajo colaborativo y reforzó su enfoque estratégico hacia industrias y desafíos globales.

“Cumplir medio siglo habla de institucionalización y profesionalización, algo que no es sencillo en este mercado”, explica Francisco J. Roggero, managing partner del estudio, al destacar la capacidad de trascender a sus fundadores y proyectarse en el tiempo.

Staff socios 2025

Hoy, el estudio cuenta con un equipo de diez socios y más de 50 profesionales, reconocidos por rankings internacionales y por su inserción en la comunidad de negocios.

Un rol activo en la comunidad

Además de su práctica profesional, ZBV sostiene desde sus orígenes una fuerte vocación por el trabajo colaborativo y el impacto social. La firma participa activamente en iniciativas pro bono, acompaña a organizaciones de la sociedad civil y promueve un entorno diverso como base de la excelencia profesional.

“El trabajo pro bono no solo amplía el acceso a la justicia, también fortalece el compromiso y el desarrollo humano de los equipos”, afirma Zang, quien preside la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Cartel de socios

Cincuenta años después, ZBV Abogados mira hacia adelante con el mismo espíritu que marcó su origen: ofrecer soluciones jurídicas creativas y eficientes que impulsen proyectos, generen valor y acompañen el desarrollo económico del país. Un recorrido que, más que una celebración, funciona como plataforma para seguir construyendo el futuro.

