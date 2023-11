escuchar

Se trata de la primera incursión fuera de España de la cadena Único Hotels, presidida por el empresario catalán Pau Guardans. Según anunció el grupo en un comunicado, en enero de 2024 abrirá en Buenos Aires el hotel Casa Lucia.

“La vitalidad de la ciudad y los espectaculares paisajes, la animada cultura y la rica cocina del país” fueron las cualidades que persuadieron a la cadena española para abrir en Buenos Aires “un nuevo hospedaje de lujo con un servicio excepcional”, indicaron.

El hotel Casa Lucia estará ubicado dentro del histórico Edificio Mihanovich, sobre la calle Arroyo. “La locación atraviesa el corazón de Recoleta, un barrio que alberga elaborados palacios históricos, elegantes tiendas y lugares de interés cultural, incluido el Cementerio de la Recoleta”, indicó la empresa.

Guardans es descendiente de una de las familias más tradicionales de Catalunya (su abuelo fue el histórico político catalanista Francesc Cambó) y un reconocido hombre de negocios. Fue presidente de la influyente cámara empresarial Barcelona Global, lideró la Dirección General de Industria durante el primer gobierno de José María Aznar y hoy es el único accionista de la empresa Único Hotels, que fundó en 2004 y que ya cuenta con media docena de hoteles de lujo en Madrid, Barcelona y la Costa Brava.

Render de la entrada del hotel Casa Lucía

“La elección de Buenos Aires como primer destino surgió, entre otras cosas, por el convencimiento de que se trata de una ciudad en la que todavía hay mucho para crecer y que sintetiza perfectamente lo que nosotros entendemos que es un gran destino turístico”, había explicado el propio Guardans en una entrevista con LA NACION en la que anticipó su proyecto en Retiro.

Guardans sostiene que el espíritu de Único es diferenciar su propuesta hotelera de las que ofrecen las cadenas internacionales. “Antes de crear mi propia empresa en 2004, yo fui el consejero delegado de una cadena que se llama AC Hoteles, que en su momento fue una de las primeras compañías independientes de España, aunque ahora está bajo el paraguas del grupo Marriott, y que se caracterizaba por ofrecer una propuesta de completamente distinta de los hoteles internacionales que están todos más estandarizados. Cuando me decidí a montar mi proyecto quise hacer algo diferente y ofrecer al pasajero una experiencia auténtica. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si vas a París y te alojás en el Hilton, la experiencia puede ser muy buena pero no va a ser diferente a estar en otra ciudad del mundo. Con Único la idea siempre fue ofrecer algo diferente, con una sabor local que no te puede dar una red. Y en Buenos Aires vamos a ir por ese lado, queremos hacer un hotel bien argentino”.

Edificio emblemático

El nuevo hotel se levantará en el edificio Bencich, también conocido como la torre Mihanovich, porque la mandó a construir el empresario naviero Nicolás Mihanovich en 1925 y fue inaugurada cuatro años después. A los pocos meses de su finalización, Mihanovich murió y los hermanos Bencich, dueños de la constructora que había levantado la torre, terminaron comprando el inmueble.

El nuevo hotel abrirá en el edificio donde hasta 2017 funcionó el Sofitel Arroyo

Durante más de 70 años, el edificio funcionó como una torre de viviendas, hasta que a fines de los ‘90 el grupo francés Accor llegó a un acuerdo con la familia Bencich para reciclar la torre en un hotel de lujo. En 2002 se concretó la inauguración del hotel Sofitel Arroyo, que funcionó como un cinco estrellas hasta fines de 2017, cuando venció el contrato de alquiler que tenía Accor con la familia argentina. Un año después llegó la pandemia y la torre permanece cerrada.

La sociedad que cerró el acuerdo con la familia Bencich para arrendar el inmueble por los próximos veinte años se llama Hotel Arroyo SA y está integrada por Guardans y dos socios locales: Diego Mazar y Marcelo Wolodarsky.

Render de la terraza del hotel Casa Lucía

Mazer es un exAlto Palermo -de la época en que el shopping estaba en manos de su suegro, el empresario Sergio Grosskopf-, y que ahora está al frente de la desarrolladora Grupo DMaz, que estuvo a cargo de la construcción y la comercialización de los edificios Chateau Libertador y Chateau Puerto Madero. Por su parte, Wolodarsky es el operador del hotel Four Seasons en Buenos Aires, que pertenece a la sociedad Albwardy Investment, el holding del multimillonario Ali Saeed Juma Albwardy de Dubai

