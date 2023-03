Pau Guardans. “La Argentina tiene activos espectaculares y una marca muy atractiva”

escuchar

Después de varios años sin grandes novedades, Buenos Aires sumará una nueva marca de hoteles de lujo. En un momento en que las cadenas internacionales no se pelean, precisamente, por poner un pie en el mercado local, la cadena española Único Hotels anunció que llegó a un acuerdo con la familia Bencich para reabrir el emblemático edificio de Retiro, donde hasta 2017 funcionó el Sofitel Arroyo.

Detrás del proyecto se encuentra un grupo liderado por el empresario catalán Pau Guardans i Cambó. Guardans es descendiente de una de las familias más tradicionales de Catalunya (su abuelo fue el histórico político catalanista Francesc Cambó) y un reconocido hombre de negocios. Fue presidente de la influyente cámara empresarial Barcelona Global, lideró la Dirección General de Industria durante el primer gobierno de José María Aznar y hoy es el único accionista de la empresa Único Hotels, que fundó en 2004 y que ya cuenta con media docena de hoteles de lujo en Madrid, Barcelona y la Costa Brava.

De paso por Buenos Aires y en una entrevista con LA NACION, el empresario contó cuáles son los motivos que los llevaron a elegir a la Argentina como punto de partida en un proceso de internacionalización de su cadena, dio su visión de cómo está cambiando l a industria del turismo de lujo a nivel mundial y explicó por qué es optimista con respecto al futuro del país en el que está invirtiendo más de US$5 millones en la remodelación y reapertura del hotel en Retiro.

-¿Por qué eligieron invertir en la Argentina ahora?

-La Argentina es un país que siempre nos ha gustado mucho y en mi caso personal tengo un pasado familiar aquí. En los últimos años vine mucho en la Argentina y conozco bien el país, por eso me he atrevido a hacer esta inversión. Mi abuelo se exilió en la Argentina. Llegó en 1939 y murió en el país en el 57. Mi madre se crió en Buenos Aires, a mi y a mis hermanos siempre nos hizo gracia escuchar cómo rezaba el Padrenuestro con el acento argentino. Además, mis padres se conocieron y se casaron en la Argentina, por eso siempre me atrajo la idea de redescubrir el paisaje donde había vivido tantos años mi madre.

Pau Guardans: "La elección de Buenos Aires como primer destino surgió, entre otras cosas, por el convencimiento de que se trata de una ciudad en la que todavía hay mucho para crecer y que sintetiza perfectamente lo que nosotros entendemos que es un gran destino turístico" MAURO ALFIERI

-Igual, no deja de ser un poco llamativo la elección de la Argentina como primer destino para un debut internacional de la cadena …

-La elección de Buenos Aires como primer destino surgió, entre otras cosas, por el convencimiento de que se trata de una ciudad en la que todavía hay mucho para crecer y que sintetiza perfectamente lo que nosotros entendemos que es un gran destino turístico.

-¿No los asusta el cepo o las dificultades para operar con tantos tipos de cambio?

-Después de sobrevivir a la pandemia la verdad que no hay muchas cosas que me puedan asustar. Para la industria fue un momento muy difícil, de un día para el otro tuvimos que descubrir cómo era vivir con ingreso cero y con saldos negativos de caja, porque no solo no teníamos pasajeros sino que tuvimos que devolver los depósitos de los clientes que habían hecho las reservas.

-¿Qué esperan de la economía argentina? ¿Ven alguna recuperación?

-Yo no soy quién para opinar sobre la marcha de la economía argentina, pero con un poco más de distancia me atrevo a ser optimista sobre el país a mediano plazo, porque la Argentina tiene activos espectaculares y una marca muy atractiva.

-¿Cómo nació la cadena Único Hotels?

-Antes de crear mi propia empresa en 2004, yo fui el consejero delegado de una cadena que se llama AC Hoteles, que en su momento fue una de las primeras compañías independientes de España, aunque ahora está bajo el paraguas del grupo Marriott, y que se caracterizaba por ofrecer una propuesta de completamente distinta de los hoteles internacionales que están todos más estandarizados. Cuando me decidí a montar mi proyecto quise hacer algo diferente y ofrecer al pasajero una experiencia auténtica. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si vas a París y te alojás en el Hilton, la experiencia puede ser muy buena pero no va a ser diferente a estar en otra ciudad del mundo. Con Único la idea siempre fue ofrecer algo diferente, con una sabor local que no te puede dar una red. Y en Buenos Aires vamos a ir por ese lado, queremos hacer un hotel bien argentino.

Pau Guardans: "Si vas a París y te alojás en el Hilton, la experiencia puede ser muy buena pero no va a ser diferente a estar en otra ciudad del mundo. Con Único la idea siempre fue ofrecer algo diferente, con una sabor local que no te puede dar una red. Y en Buenos Aires vamos a ir por ese lado, queremos hacer un hotel bien argentino" MAURO ALFIERI

-¿En qué consiste esa idea de hotel argentino?

-La Argentina tiene una ventaja. El viajero que visita el país tiene una idea preconcebida de lo que se va a encontrar. Sabe qué comida puede esperar, qué paisajes va a ver y hasta conoce la estética y las texturas que te ofrece Buenos Aires. Con el hotel la idea es reflejar todo eso, partiendo de la idea que en la ciudad hay grandes hoteles de lujo, pero ninguno que refleje esas características. Dicho con el máximo de los respetos, esos hoteles hoy podrían estar en París o en cualquier otro lugar del mundo. Lo que buscamos es que el cliente se encuentre con una propuesta de muy alto nivel y que a la vez esté en sintonía con la experiencia que ofrece Buenos Aires. A nosotros lo que nos gusta es crear hoteles que formen parte de la experiencia del viaje y que estar parando en nuestro hoteles sea para el pasajero la mejor manera de estar en el destino. Por lo tanto, en Madrid los caramelos que se encuentran en la habitación son de una pastelería que solo está en Madrid. Y en nuestro hotel de Mallorca el pasajero se puede encontrar con unos dulces en el desayuno que se hacen en la pastelería del pueblo de al lado, porque eso es lo propio de Mallorca.

-¿Cómo se define Único Hotels? ¿es una cadena de hoteles de lujo?

-Nosotros hablamos de una colección de hoteles, más que de una cadena, y bajo esta idea queremos respetar la identidad y la personalidad de cada hotel. La firma nació en Madrid en 2004 y en la actualidad opera media docena de establecimientos de lujo en Madrid, Barcelona y la Costa Brava española, y cada uno de ellos es distinto.

-¿En el Bencich van a operar con la marca Único?

-La marca no va a ser Único, porque nuestro grupo se caracteriza porque cada hotel tenga su personalidad y tener muchos hoteles Único sería una contradicción. Ahora estamos analizando varias alternativas para el nombre y todavía no los tenemos la registradas, pero lo único que tenemos confirmado es que la marca será acompañada por la leyenda ‘by Único Hotels’

-¿Para cuándo está programada la reapertura?

-La verdad es que encontramos todo el apoyo de parte de los propietarios y de nuestra parte están todas las ganas para avanzar cuanto antes. La idea es acondicionar el edificio, con un concepto un poco distinto al que tenía Sofitel, para lo cual vamos a encarar una reforma de la estética de las habitaciones, pero lo que es el hotel por dentro no va a haber una gran transformación, porque se trata de un edificio magnífico. Por eso esperamos tener todo listo para fines de este año o principios de 2024.

Pau Guardans: "Cada vez está más claro de que la gente lo que quiere cuando viaja es vivir una experiencia, no ir a cruzarse en los shoppings con todas las mismas marcas que tiene en su país. Busca algo que sea propio del lugar" MAURO ALFIERI

-¿Qué cambió en el mercado del turismo a nivel global con la pandemia?

-Claramente la industria del turismo se recuperó muy bien de la pandemia, demostrando su fuerza y a futuro existe un amplísimo consenso de que va a seguir creciendo. En el caso puntual del turismo de los grandes congresos, la recuperación le está costando un poco más, pero en términos generales la industria demostró su capacidad de reacción. Igual, el negocio también tuvo cambios. Cada vez está más claro de que la gente lo que quiere cuando viaja es vivir una experiencia, no ir a cruzarse en los shoppings con todas las mismas marcas que tiene en su país. Busca algo que sea propio del lugar.

-Y en el caso puntual del turismo de lujo, ¿por dónde pasaron los cambios?

-Por de pronto, cambió la manera de usar los hoteles. Yo creo que antes de la pandemia había una línea más marcada, que diferenciaba entre lo que eran hoteles de negocio y los de turismo. Esas líneas se han diluido y hoy a mucha gente les cuesta diferenciar cuando están trabajando y cuando están de viaje. Y hay otro elemento muy importante que cambió no solo en el turismo, sino también en otros sectores, que es el comportamiento de la fuerza laboral. Hoy la relación del trabajador con la empresa en todas las industrias no es la misma que existía antes de la pandemia, pero en el caso del turismo el cambio se nota más, porque se trata de un sector que es mano de obra intensiva. Por lo tanto, todas las empresas de turismo tenemos un reto adicional que es construir un relato de más autenticidad para atraer a la gente que quiera trabajar con nosotros

-Antes de lanzarse con Único, tuvo una incursión en el mundo de la política …

-Durante el primer gobierno de Aznar, a los 29 años me convocó Josep Piqué para hacerme cargo del área de Industria dentro del Ministerio de Industria y Energía, seguramente porque no encontró a nadie más en la agenda (risas). Estuve tres años y cuando concluyó el mandato, personalmente me di cuenta que también había acabado mi carrera en la función pública. Formé parte del gobierno, pero nunca tuve el carnet del Partido Popular. Y de hecho el único carnet que tengo es el del Barça.