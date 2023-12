escuchar

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, endureció la postura de la empresa contra el Banco Central y sostuvo que “en los últimos años” la entidad conducida por Miguel Pesce estableció “regulaciones tendenciosas en contra del negocio de las fintech”. Ocurrió en el cocktail de fin de año que dio la empresa.

El ejecutivo, que encabeza la operación local de la empresa fundada por Marcos Galperin, la firma de mayor capitalización de mercado del país, se refirió a temas como la normativa sobre el uso de los fondos alojados en las billeteras virtuales, el conflicto en torno al sistema de transferencia entre cuentas (Debin y transferencias pull) o la interoperabilidad de los códigos QR, algunos de los temas más conflictivos de una agenda que lleva meses sin resolver.

Con sarcasmo, De la Serna también se refirió al cambio de autoridades del Banco Central y apuntó contra la gestión actual del organismo. “ (A los nuevos) no los conozco, pero me animaría a decir que va a ser mejor que la actual conducción del BCRA. Y tampoco hace falta mucho esfuerzo para eso”, sostuvo.

Su planteo contempló también a supuestos lobbys de los bancos tradicionales, adversarios de Mercado Libre y otras firmas digitales en el segmento financiero, uno de los más afectados por el cambio tecnológico de los últimos años. “ Hoy Mercado Pago es más sólido que la mayoría de los bancos de la Argentina. Miren los números de la empresa, la liquidez…”, dijo De la Serna.

El líder de la operación de la firma, que vale US$79.601 millones, según su capitalización en Wall Street, se refirió a la competencia por los fondos ahorrados por los clientes dentro del sistema. “A medida que la inflación se empezó a acelerar, creció la migración de fondos de bancos al fondo de Mercado Pago, que rinde alrededor de 100%. Y ahí los bancos empezaron a ver cómo hacer para frenar o complicar la situación”, afirmó, al referirse a la reciente disputa en torno al fin de la herramienta Debin.

Se trata del mecanismo que se usa para vincular y realizar transferencias entre cuentas bancarias (CBU) y virtuales (CVU). Mercado Pago basó desarrollo en el uso del sistema Debin (Débitos inmediatos), y meses atrás el BCRA dispuso su reemplazo por el de transferencias inmediatas pull. Finalmente, la decisión del reemplazo fue postergada hasta marzo de 2024.

“Debin funciona perfecto. Nuestra postura es que, si lo quieren hacer ningún problema, se hará. Lo que no hay que hacer es matar lo que ya funciona y usan cuatro millones de personas”, insistió De la Serna.

Por otra parte, habló de la posibilidad de avanzar en la interoperabilidad de los códigos QR para el pago con tarjeta de crédito. Esta herramienta, que fue introducida como instrumento financiero en 2018 por iniciativa de Mercado Pago, permite realizar transacciones con diferentes medios de pago, hasta ahora solo es posible pagar con tarjeta de crédito si se escanea el QR desde la misma billetera que proveyó el código.

La iniciativa del BCRA, que fue postergada hasta febrero, es que se libere para poder pagar con tarjetas desde cualquier billetera.

“ No nos oponemos, preferiríamos que no fuera así, pero lo que pedimos es que nos dejen sentarnos y pactar los costos de eso ”, insistió De la Serna, quien también apuntó contra las entidades financieras: “Es como si mañana fuéramos a hablar a los bancos y decirles que queremos usar su red de cajeros y no pagar nada por esto”.

El ejecutivo de la empresa, que solo en el tercer trimestre tuvo una facturación de alrededor de US$3800 millones, se mostró “optimista” por el cambio de autoridades en el país. La desintermediación en el cobro de asignaciones u otras prestaciones sociales de Anses o los salarios a través de su billetera virtual son algunas de las ideas que tiene en mente la firma.

“ Hay oportunidades que por temas de negocio o cuestiones sindicales que han hecho que la Argentina se haya retrasado con respecto a lo que Mercado Libre hizo en otros países, como en el desarrollo logístico. El primer centro de distribución que construyó Mercado Libre lo hizo en la Argentina. Hoy tenemos 21 en América Latina y acá, solo uno”, ilustró.

