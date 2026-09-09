IE University realizará en Buenos Aires una competencia para startups con proyección internacional

El ecosistema emprendedor argentino tendrá en octubre una nueva oportunidad para conectarse con inversores y referentes internacionales. IE University, institución académica española especializada en negocios y emprendimiento, realizará el próximo 21 de octubre en Buenos Aires su Venture Day , una competencia que reunirá a startups, fondos de inversión, corporaciones y actores del sector.

La actividad se realizará en el marco de Tecweek Buenos Aires y será organizada en conjunto por la Cancillería Argentina, a través de la Dirección de Promoción de Servicios Basados en el Conocimiento (DNTEC); el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires; IE University y South Summit.

Asimismo, la convocatoria coincide con un nuevo reconocimiento internacional para la institución. IE University fue reconocida entre las mejores universidades del mundo en emprendimiento en el PitchBook University Ranking 2026, la clasificación de referencia global que evalúa a universidades según el número de alumni fundadores de startups que recibieron financiación de capital de riesgo en la última década.

El ganador obtendrá un pase directo a la final de South Summit Madrid o South Summit Brasil 2027

En la categoría MBA, IE Business School se posicionó tercera en Europa y 14ª a nivel mundial, con 388 fundadores y 343 empresas creadas por graduados que levantaron en conjunto US$7200 millones. En total, los emprendedores egresados de programas de posgrado de IE University captaron US$11700 millones desde 2015 —un promedio superior a los mil millones anuales—, cifra equivalente a la inversión total en capital de riesgo recibida por países como Noruega o Polonia en 2025.

Por un lugar en el South Summit

El Venture Day Buenos Aires tendrá una competencia de startups como uno de sus principales ejes. El proceso de selección contempla hasta 20 semifinalistas, que participarán de rondas virtuales previstas para el 29 y 30 de septiembre, y hasta 10 finalistas, que competirán de manera presencial en Buenos Aires.

El ganador obtendrá un pase directo a la final de South Summit Madrid o South Summit Brasil 2027, dos de los principales encuentros internacionales vinculados al ecosistema emprendedor y de innovación.

Santiago Iñiguez, presidente de IE University

Además de la competencia, la jornada incluirá conferencias de referentes del sector y espacios de networking entre emprendedores, inversores y compañías. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 20 de septiembre.

La apuesta de IE University por Buenos Aires se inscribe en una estrategia de internacionalización de su plataforma de emprendimiento. Los llamados International Venture Days ya tuvieron más de 30 ediciones en 25 países, con la participación de 550 startups finalistas y 450 inversores.

Para la universidad, el emprendimiento ocupa un lugar central en el modelo educativo. De acuerdo con datos de la institución, tres de cada 10 graduados deciden emprender en algún momento de su carrera profesional. Este año, más de 700 estudiantes participan de Venture Lab, la aceleradora de la universidad, cuyo proceso culmina anualmente con el Venture Day. El modelo busca combinar la formación académica con el acceso a inversores y al mercado.