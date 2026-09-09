Magnar levanta US$8 millones y acelera su expansión en América Latina

Magnar acelera su expansión en América Latina. La legaltech de origen chileno, que ingresó recientemente a la Argentina, cerró una ronda Serie A por US$8 millones, para financiar su llegada a Brasil y México y acelerar el desarrollo de su tecnología.

La compañía, que desarrolló una plataforma de inteligencia artificial especializada en el sector legal, busca aprovechar un cambio de paradigma: el avance de la IA en los estudios jurídicos. Según datos del Future of Professionals Report 2025, realizado por Thomson Reuters, el 80% de los profesionales legales prevé que esta tecnología tendrá un alto impacto transformacional en su trabajo en los próximos cinco años.

La ronda de inversión fue liderada por 6 Degrees Capital y contó con la participación de fondos como Hi Ventures, de México; Nascent Ventures, también mexicano; y los chilenos Fen Ventures y Platanus Ventures. Además, la compañía sumó como inversor estratégico al estudio jurídico argentino Beccar Varela, en una operación similar a la que anteriormente había realizado el estudio Carey en Chile.

El 80% de los profesionales legales prevé que la IA tendrá un alto impacto transformacional en su trabajo PaeGAG - Shutterstock

La incorporación de firmas de abogados al capital de la compañía es parte de la estrategia de Magnar para crecer dentro de la industria, En poco más de un año desde su fundación, la startup ya cuenta con casi 30.000 abogados entre sus usuarios , además de empresas y estudios jurídicos, y proyecta llegar a 50.000 profesionales en 2027.

“Para transformar el mercado legal en Latinoamérica, se necesita una tecnología que entienda la diversidad de códigos, idiomas y prácticas de cada país. Magnar se construyó exactamente para esa realidad, diferenciándose de cualquier herramienta genérica. Esta inversión de capital nos permite llevar nuestra solución a Brasil y México, dos de los mercados más grandes, y acelerar la modernización de los estudios jurídicos en toda la región”, señaló Andrés Arellano, CEO y cofundador de Magnar, junto a Nicolás López y Andrés Rodríguez.

Una IA especializada en derecho

A diferencia de los modelos de inteligencia artificial de uso general, Magnar fue desarrollada específicamente para abogados y equipos legales. La plataforma permite buscar, analizar, sintetizar y redactar documentos a partir de información normativa y jurisprudencial de cada mercado en el que opera.

Entre sus principales usos está el análisis de grandes volúmenes de documentación. Según la compañía, un proceso de due diligence que puede involucrar cientos de páginas y demandar semanas de trabajo puede reducirse a unas pocas horas.

La herramienta utiliza fuentes jurídicas locales y entrega respuestas trazables Imagen generada por IA

La herramienta utiliza fuentes jurídicas locales y entrega respuestas trazables, con referencias que permiten al profesional verificar el origen de la información. La apuesta apunta así a uno de los principales desafíos de la utilización de IA en el ámbito legal: reducir el riesgo de respuestas incorrectas o de las denominadas “alucinaciones” de los modelos.

La llegada de Magnar a la Argentina se produjo recientemente. En agosto, cuando la empresa preparaba su desembarco, Arellano anticipó a LA NACION: “Para nosotros, la Argentina hoy es la prioridad y es un mercado absolutamente clave. Es un mercado muy desarrollado tecnológicamente y estamos seguros de que va a haber una adopción muy rápida. Hemos estados vinculándonos con algunos estudios de abogados y ya hay más de 1000 usuarios registrados. Entendemos que ejercer el derecho aquí implica navegar un ecosistema normativo de alta volatilidad, donde la precisión es innegociable”.

En ese momento, Arellano consideró que los profesionales que no incorporen IA a su labor diaria no podrán competir en igualdad de condiciones. “Van a estar arando con un caballo, cuando al lado va a haber uno con un tractor. En términos de velocidad, de costo y de calidad, definitivamente los que no adopten estas herramientas no van a poder competir”, sentenció.