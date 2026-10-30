Intel se desploma 23% en Wall Street por problemas de producción y caída de la demanda de PC

Las acciones de Intel se desploman en Wall Street. Los papeles se derrumbaron un 23% en el Nasdaq, luego de que el fabricante estadounidense de semiconductores advirtiera que este año registrará un flujo de caja negativo, en un contexto marcado por problemas de suministro, mayores costos de producción y una menor demanda de computadoras personales (PC).

La advertencia llegó junto con una proyección de ingresos para el cuarto trimestre inferior a las estimaciones de los analistas. La empresa espera facturar entre US$15.000 millones y US$16.000 millones en el período que finaliza en diciembre, frente a los US$17.070 millones que anticipaba el mercado, según datos de LSEG. También prevé una ganancia ajustada de 25 centavos por acción, por debajo de los 43 centavos estimados.

Para los analistas, el panorama refleja las dificultades de Intel para aprovechar el crecimiento de la demanda de chips destinados a centros de datos e inteligencia artificial (IA) . Al igual que otras grandes compañías tecnológicas, la firma destinó fuertes inversiones a ampliar su capacidad de fabricación, pero se encontró con interrupciones en la cadena de suministro que limitaron su producción.

“Me decepciona que no hayamos podido satisfacer la fuerte demanda de los clientes en este trimestre. Nos enfrentamos a retos a corto plazo, entre los que se incluyen la escasez de suministro en la fabricación, la crisis sin precedentes de los insumos de memoria y la consiguiente debilidad de la demanda de computadores personales”, reconoció el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, durante una conferencia telefónica con analistas.

A esa situación se suma el encarecimiento de los componentes de memoria, que elevó los costos de las computadoras y afectó las decisiones de compra de los consumidores. Intel advirtió que la debilidad de la demanda de PC podría prolongarse durante la primera mitad de 2027.

La firma proyectó que los ingresos de la división de computadoras personales caerán alrededor de un 25% en el cuarto trimestre, luego de haber retrocedido un 5% en el tercero, hasta los US$8100 millones.