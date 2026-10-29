Samsung ganó un 738% más; SK Hynix, un 632%: la demanda por los chips de memoria no cede y está casi todo vendido hasta 2029

Samsung Electronics anunció el jueves un aumento de 15 veces en sus beneficios trimestrales de chips, impulsado por el auge de la IA, pero sus acciones cayeron drásticamente debido a que los inversores rechazaron la falta de nuevos planes de retribución a los accionistas y unas perspectivas que quedaron por detrás de las de su rival SK Hynix.

Las esperanzas de los accionistas de Samsung habían aumentado después de que SK Hynix reportara el miércoles ganancias superiores a las esperadas y un panorama optimista, al tiempo que detallaba planes para devolver unos 75.000 millones de dólares a sus accionistas este año tras reportar un aumento de más de siete veces en sus beneficios trimestrales.

SK Hynix señaló el miércoles que sus chips de memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM) y de memoria de gran ancho de banda (HBM) estaban agotados hasta 2029 y que la escasez de chips persistiría hasta 2030, lo que ayudó a disipar la preocupación del mercado de que las ganancias impulsadas por la IA pudieran perder impulso.

Samsung indicó que su suministro de HBM está agotado para el próximo año, con clientes clave solicitando más de estos chips fundamentales para centros de datos de IA, y ofreció una visión más conservadora que SK Hynix sobre cuánto durará la brecha de suministro.

“En 2027, el negocio (de memorias) prevé que el gasto de capital en infraestructura de IA alcance un nivel histórico a medida que el ecosistema de IA se expanda”, afirmó en un comunicado. “El aumento de la demanda impulsada por la IA superará con creces el suministro de la industria en comparación con 2026”.

Samsung señaló que se espera que el mercado de chips se mantenga ajustado hasta 2028, explicando que llevará tiempo construir nuevas plantas de fabricación a pesar del fuerte aumento en el gasto de capital de su división de chips para el próximo año, tras un incremento del 62% a 76,8 billones de wones este año.

SK Hynix es el líder mundial en chips HBM (memoria de gran ancho de banda utilizada en procesadores de IA), representando casi la mitad del mercado, según datos de Nomura. También es un proveedor líder de chips de memoria de acceso aleatorio dinámico, o DRAM.

Sin embargo, la presión competitiva a más largo plazo está creciendo. El fabricante chino de memorias CXMT planea comenzar a producir chips HBM3E en los próximos dos meses, a pesar de que solo un 20 % de los chips que fabrica son utilizables, según informó Reuters el miércoles.

Samsung reportó un beneficio operativo de 107,4 billones de wones (80.000 millones de dólares) para el periodo de julio a septiembre, en línea con sus estimaciones y muy por encima de los 12,2 billones de wones del año anterior. Representa un crecimiento del 783,1% interanual.

El beneficio operativo de su división de semiconductores se disparó a 106,5 billones de wones, representando casi la totalidad de las ganancias del grupo, aunque se situó ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas de 107,3 billones de wones, según LSEG.

Anteriormente, la empresa había indicado que la retribución a los accionistas de este año se situaría entre los 90 billones y los 110 billones de wones (más de US$80.000 millones), incluidos los 30 billones de wones en dividendos del tercer trimestre.

El jueves, la compañía afirmó que concretará su próxima política de retribución al accionista en enero.

El ritmo de subida de los precios de los chips de memoria se está ralentizando a medida que los fabricantes firman más contratos de suministro a largo plazo y los costes más elevados pesan sobre la demanda de los fabricantes de teléfonos inteligentes y computadoras personales.

Samsung afirmó haber firmado contratos de suministro a largo plazo con 10 clientes importantes y estar en conversaciones con otros 10, con el objetivo de que estos acuerdos representen entre el 60% y el 70% de su capacidad total de producción para 2030.

La empresa está ampliando sus ventas a largo plazo más allá de las firmas vinculadas a la IA, como los hyperscalers, para incluir a clientes de los sectores móvil y automotriz.

El próximo año iniciará la producción en masa en su planta de Taylor (Texas), donde fabricará chips para Tesla, mientras evalúa la construcción de una nueva planta para satisfacer la demanda de chips avanzados de 2 nanómetros.

SK Hynix, por su parte, indicó que ha firmado acuerdos a largo plazo con 14 clientes principales, al tiempo que “discute de forma proactiva con varios clientes la posibilidad de extender los términos de los contratos, que habitualmente son de cinco años”.

“El volumen de acuerdos a largo plazo asegurado hasta la fecha corresponde a más del 50% de la capacidad total de producción para 2027 y 2028”, señaló.

AFP y Reuters