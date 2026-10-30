Tras el hackeo histórico a Binance, la cotización del bitcoin bajó 5% en un día

Bitcoin bajó 5% en un día, luego de que este jueves tuviera lugar el robo cripto más grande de la historia. En concreto, robaron a Binance, el exchange cripto más importante del mundo, casi US$6300 millones en tan solo 20 minutos.

Bitcoin venía recuperando y había logrado superar la barrera de los US$80.000, pero a las 15:50 del viernes cotiza alrededor de los US$76.560.

Tal como explicó la plataforma Coin Market Cap, la baja está vinculada principalmente al incidente de Binance que desencadenó una cascada de liquidaciones apalancadas. “Provocó ventas de pánico y obligó al cierre de posiciones apalancadas en criptomonedas por valor de más de US$1500 millones”, detalló la plataforma.

Efectivamente, la noticia sorprendió a muchos y dañó la confianza en estos activos. Como consecuencia, se dio una venta masiva en todo el mercado, obligando a los operadores apalancados a cerrar sus posiciones.

Otras razones secundarias también colaboraron con la baja de bitcoin, como una recesión generalizada del mercado y el desmantelamiento extremo de derivados, con liquidaciones de posiciones largas de bitcoin que alcanzaron los US$458,58 millones en 24 horas.

Binance, el exchange más grande del mundo cripto, sufrió un robo de casi US$6300 millones Fotomontaje realizado con IA

El mayor hackeo cripto de la historia

La noticia del jueves a la tarde dejó a todos helados por lo inverosímil: al exchange Binance, el más grande del mundo cripto, le habían robado casi US$6300 millones en 20 minutos, un número difícil de dimensionar para cualquier mente común. Es sin dudas el mayor hackeo de la historia cripto, y es difícil pensar en otro ciberataque tradicional que esté a la altura en cuanto a valor monetario sustraído. Y requirió la reacción inmediata de Binance, firmas de ciberseguridad, emisores de stablecoins y del resto del ecosistema para frenar la sangría de dinero y minimizar los costos, que todavía deben determinarse plenamente.

Desde Binance explicaron a LA NACION que los fondos de los clientes no se vieron afectados, sino que fue la hot wallet propia de Binance la que tuvo impacto. “Los activos de los usuarios se mantienen bajo la arquitectura de seguridad establecida de Binance. La gran mayoría se encuentra en cold wallets, y solo se mueve a una hot wallet cuando un usuario realiza un retiro”, agregaron.

La investigación inicial reveló que los atacantes vulneraron la infraestructura de firma de Binance tras comprometer la computadora portátil de un ingeniero de DevOps y explotar otros puntos de acceso al sistema. Las principales firmas de análisis, encabezadas por Chainalysis y TRM Labs, atribuyeron la autoría de esta operación a TraderTraitor, una unidad cibernética de élite que opera bajo la órbita del Grupo Lazarus y los servicios de inteligencia de Corea del Norte.