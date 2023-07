Inversión de alto voltaje: La apuesta por los bonos argentinos

escuchar

El trade electoral está recargado (y positivo por ahora) y los bonos soberanos en dólares que anotaron un importante rally en las últimas semanas podrían seguir dando ganancias a mediano plazo. ¿Es una estrategia apta para cualquier inversor? Claro que no. Solo para perfiles agresivos, dispuestos a correr el riesgo de tener en cartera bonos con altas chances de ser reestructurados nuevamente y soportar volatilidad de corto plazo hasta que las elecciones pasen y el horizonte vaya tomando forma.

El 10 de julio varios soberanos pagaron cupones de interés -un dato que obviamente se celebró en el contexto actual- y los dólares crujientes en manos de inversores que no le escapan a la aventura podrían ser una oportunidad de reinvertir y seguir apostando con más nominales por la recuperación de la deuda doméstica. O, desde otras miradas, una oportunidad para ir con ese capital en busca de alternativas.

¿Hay espacio para que siga el rally? Fue la primera pregunta a Mauro Mazza, del Equipo de Research de Bull Market. “Ahora debemos ser más selectivos”, advierte de entrada el especialista, en referencia a la suba de precios desde la zona de 20 centavos por dólar a los 30/35 actuales. Agrega que “el upside sigue a favor de cierta deuda, puntualmente de corto plazo, como el AL30 (USD ley argentina)”.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, es contundente: “Pese al fuerte rally que tiene lugar desde hace algunas semanas, seguimos siendo constructivos a mediano plazo con relación a los bonos soberanos en dólares”. Aclara inmediatamente que en el corto plazo el upside podría ser limitado. “Nuestros top picks en el espacio de bonos en dólares son el GD41 y el GD35, a la vez que destacamos que el spread por legislación entre AL30 (ley local) y el GD30 (ley New York) sigue por encima del promedio desde el canje, por lo que inversores que apuesten a una compresión de dicho spread podrían ver valor en el AL30″

La montaña rusa por la que rodó el carrito lleno de bonos argentinos desde el canje de deuda cerrado por el ex ministro de Economía Martin Guzmán, en agosto de 2020, fue para el infarto. Y aún hoy, después de las subas de las últimas semanas los valores de muchos de esos títulos siguen por debajo del precio al que salieron a cotizar una vez cerrado el acuerdo con los acreedores.

Gastón Lentini, analista independiente e idóneo ante CNV, rebobina la película: “Cuando estos bonos que hoy están cotizando a 29 centavos por dólar salieron al mercado tras ser reperfilados arrancaron cotizando por encima de 50% de paridad (50 centavos por dólar). Bajo ese análisis, y pensando que el nuevo gobierno que asuma muestre voluntad de pago, creo que esos títulos tienen espacio para subir de precio. Eso sí, hay que tener tiempo para esperarlos”, remarca Lentini

Aguantar la incertidumbre

“Quienes estén invertidos en estos activos o quienes estén pensando en entrar o cobraron cupones y no saben si reinvertirlos, deben saber que estamos hablando de activos de alto riesgo, que aún tienen un alto potencial de ganancia pero a costa de una muy alta volatilidad y riesgo de impago”, analiza antes de dar su punto de vista Nicolás Messa, economista y asesor matriculado ante CNV. “Soy optimista a mediano y largo plazo respecto al ordenamiento de la macroeconomía, pero no estoy tan optimista sobre lo que debemos atravesar en los próximos meses para llegar a ese mejor escenario. En síntesis, creo que aún los bonos tienen potencial de suba, ya que descuentan escenarios de default y reestructuración muy agresivos, pero con mucho riesgo en el corto plazo”. Sin embargo, remarca, “para quienes aún no estén posicionados en estos activos, pero los consideran por tener un perfil de inversor agresivo; no entraría en estos valores, esperaría o una corrección que me permita ingresar a mejores precios, o por el contrario esperaría que supere los máximos alcanzados en enero de 2023 como una señal de confirmación alcista. No entraría en lo que considero una zona de definición”.

El último informe de análisis de mercado de PPI sostiene que “a pesar de los riesgos, desde mediados de 2022, los (bonos) Globales experimentaron un alza superior a la de sus pares emergentes (incluso después de ajustar por la diferencia de betas), continúan cotizando una reestructuración agresiva, dejando espacio para un alza interesante en caso de que las condiciones sean menos hostiles de las esperadas.” “Los GD35 y GD46 soportarían un mayor recorte de principal. Suponiendo un recorte del 25% y una extensión de plazo de 5 años, la ganancia potencial todavía superaría un rendimiento del 10%. Además, estos dos títulos, presentan tasas corrientes del 12%, entre las más atractivas dentro de los Globales”, desmenuzan los analistas de PPI.

En este contexto la pregunta que cabe hacerse a los inversores que tienen títulos soberanos en dólares y que entraron a 20 centavos es si no es momento de salir, tomar ganancias y aire y volver al ruedo en busca de otra oportunidad. Lo mismo puede ocurrir para quienes acaban de cobrar cupones de interés.

El inversor, independientemente de su aversión al riesgo o de su perfil, debe tener siempre claros sus objetivos. Manejarse por targets, para orientar el barco.

En un sentido similar, Messa recomienda “establecer cuál es el porcentaje ideal de nuestra cartera para cada tipo de activo y mantenerlo a largo plazo, de esa forma evitamos nublarnos con ganancias de corto plazo que nos pueden llevar a asumir demasiado riesgo”.

Mix de alternativas

Para diversificar la cartera y pensando siempre en un perfil agresivo, Mazza de Bull Market, recomienda “una perlita”, como él mismo denomina a la ON de CLISA con vencimiento en 2027. “Es ley NY, paga Dólar Cable (CCL), tiene garantías y fideicomisos, el precio es 30 centavos de dólar, similar al AL30, pero con un cupón corriente del 24% vs 1,5% del AL30″.

Nicolás Sibecas, cofundador de Inversiones Andinas y Agente Productor ante CNV, pisa el terreno de la renta fija pública en busca de oportunidades pero corre a los bonos subsoberanos. “A estos precios, vemos valor en la deuda en dólares de algunas provincias. La mayoría tienen bajo stock de deuda en función de sus ingresos, y podrían ser las primeras en conseguir financiamiento en el exterior en un próximo gobierno”.

Particularmente, para inversores moderados recomienda “el bono de la Provincia de Neuquén (NDT25) con vencimiento en abril de 2030, emitido bajo ley Nueva York que paga cupón semestral en dólares a una tasa de 6,875% anual a partir de octubre 2024 (hoy paga 6,5% anual, amortiza capital en 13 cuotas semestrales desde abril 2024 y tiene una TIR anual en dólares de 16,5%”.

Los bonos de la provincia de Neuquén están respaldados por el desarrollo que tuvo Vaca Muerta JUAN MABROMATA - AFP

Acá Vaca Muerta es la clave para los inversores. “La provincia viene gozando del continuo desarrollo de Vaca Muerta, más la finalización de las obras del gasoducto Néstor Kirchner y cuenta además con un fondo anticíclico (Fondo de Estabilización y Desarrollo que se nutre del 50% de las regalías de oil & gas de la provincia), que podría utilizarse llegado el caso para hacer pagos de servicios de deuda o amortizaciones”

Elena Alonso, licenciada en economía y socia de Emerald Capital es de las que prefiere que sus clientes miren la película desde fuera. “Por más que las tasas de interés entrando en un bono soberano sean muy altas, no lo recomiendo, porque es exponerse a un riesgo innecesario en una época electoral donde hay tanta incertidumbre”. Su recomendación: “hacer carteras de obligaciones negociables y cedear que te dan rentabilidad en dólares y que dan cobertura del tipo de cambio sin necesidad de exponerse a un default soberano”

Finalmente, para inversores moderados a conservadores, Lentini también recomienda no acercar los pies al plato soberano. Su sugerencia es el cedear de ETF de Dow Jones Industriales (DIA) “Con esta posición estamos comprando empresas de primer nivel , con poca participación del sector tecnológico”. Desde el análisis técnico, dice, debe ir a superar la zona de 348/350 puntos para ir en busca de mayores precios.