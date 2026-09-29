Invertir global: lanzan una plataforma para gestionar el patrimonio internacional con asesoramiento y servicio

El mundo financiero evoluciona y con él el perfil de los inversores, que cada vez más demandan soluciones con foco en la planificación a largo plazo, además de acceso a oportunidades globales y el respaldo de equipos especializados.

“Lo que hoy el inversor pide son soluciones integrales. Ya no se trata de hacer una transacción aislada, o de acceder a determinado instrumento financiero. Empiezan a aparecer otras necesidades, como la diversificación, el acceso a oportunidades globales y también el respaldo de quienes más conocen del tema”.

Quien habla es Diego Pizzulli, CEO de IOL invertironline, una de las compañías de IOL Holding. El grupo acaba de lanzar IOL Privé, su plataforma internacional de gestión patrimonial. “Vemos que en la región existe un segmento de inversores que está desatendido: personas que buscan gestionar su patrimonio internacionalmente y no encuentran una propuesta que combine de manera adecuada acceso global, asesoramiento, cercanía y una experiencia simple”, advierte el ejecutivo.

IOL Privé responde precisamente a esa evolución, con una propuesta de gestión patrimonial internacional para inversores de la región, acceso a oportunidades globales, planificación y acompañamiento. Entre los activos que se pueden operar aparecen acciones, ADRs, ETFs, acciones fraccionadas, bonos y otros instrumentos de renta fija, además de fondos de inversión globales de algunas de las principales administradoras del mundo y securities lending.

Se trata de una empresa radicada en Uruguay y registrada como Intermediario de Valores ante el Banco Central del Uruguay, que ofrece una plataforma diseñada para invertir en el mercado norteamericano dentro de una estructura internacional. La propuesta no se centra únicamente en el acceso a instrumentos financieros, sino que pone el foco en la gestión patrimonial y el asesoramiento personalizado, dentro de una estructura que contempla compliance y custodia internacional.

Diego Pizzulli es desde 2022 CEO de IOL invertironline.

El rol central del Wealth Advisor

“Cada cliente cuenta con un Wealth Advisor que lo acompaña de manera continua y personalizada para analizar su estrategia de inversión y evaluar alternativas en función de sus objetivos y del contexto del mercado”, explica Pizzulli y aclara que este acompañamiento no le quita autonomía al inversor. “El cliente mantiene en todo momento el acceso directo a la plataforma y el control sobre sus inversiones. El Wealth Advisor brinda asesoramiento y herramientas que acompañan la toma de decisiones, preservando siempre la autonomía del cliente sobre su patrimonio”, añade.

Por ejemplo: una persona que construyó un patrimonio a lo largo de los años puede querer diversificar sus inversiones, acceder a oportunidades globales y contar al mismo tiempo con una estrategia de largo plazo. IOL Privé combina ese acceso con tecnología, análisis y acompañamiento.

Wealth Management -marca también Pizzulli- puede entenderse como un término muy técnico, pero en realidad es una forma más integral y personalizada de gestionar las inversiones y el patrimonio. Implica comprender cuáles son los objetivos de una persona, su horizonte de inversión, qué nivel de riesgo está dispuesta a asumir y cómo construir una estrategia acorde a esas necesidades, que pueda sostenerse y adaptarse en el tiempo. Ahí es donde el Wealth Advisor tiene un rol central: acompaña al cliente con asesoramiento y una mirada integral sobre su patrimonio, para ayudarlo a tomar decisiones de inversión alineadas con sus objetivos."

La continuidad de un proyecto pionero

IOL nació en el año 2000 como invertirOnline.com, una empresa de tecnología enfocada en finanzas. Desde su origen tuvo un espíritu pionero: fue el primer sitio de trading online de la Argentina. La propuesta, para el momento, resultaba súper innovadora. Se trataba de permitir que cualquier persona pudiera invertir en la Bolsa directamente desde una página web, sin montos mínimos, con bajas comisiones y con acceso a información de mercado.

A lo largo de estos más de 25 años, IOL invertironline fue evolucionando junto con la tecnología y las necesidades de los inversores, incorporando nuevos productos, mercados, servicios y herramientas. Actualmente acompaña a más de 2 millones de clientes. Y hoy IOL Holding nuclea distintas propuestas, entre ellas IOL invertironline e IOL Privé, y forma parte de Grupo Supervielle, grupo financiero con cotización en la Bolsa de Nueva York.

Pizzulli llegó a IOL en 2022. Venía del mundo de la tecnología, de liderar proyectos digitales y haber fundado una fintech. “Ese cruce entre tecnología y finanzas me permitió ver cómo fue cambiando la realidad del inversor. Hasta no hace tanto tiempo invertir en la bolsa era algo lejano, complejo y asociado a un grupo más bien reducido de especialistas”, reflexiona.

“Hoy hay un inversor mucho más informado. Y también vemos que, a medida que evoluciona y construye patrimonio, cambia la pregunta. Al principio puede estar mucho más enfocada en el rendimiento inmediato, pero después aparecen cuestiones como la diversificación, la planificación, el riesgo, el horizonte de inversión o la preservación y construcción del patrimonio a largo plazo”, analiza. Y concluye: “Hoy tenemos una cantidad de información prácticamente infinita. De ahí que el verdadero valor pasa por interpretarla y tomar decisiones consistentes con una estrategia a futuro”.

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