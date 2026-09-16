Jóvenes de Neuquén recibieron una capacitación para dar sus primeros pasos en la industria energética

Gracias a Vaca Muerta, la industria energética ofrece nuevas oportunidades laborales y de desarrollo profesional, especialmente en las comunidades cercanas al principal yacimiento del país, pero muchas veces hace falta personal capacitado para contratar. Con ese escenario como punto de partida, Latitud 45, compañía líder en servicios de pumping en Argentina, llevó adelante un programa de formación destinado a jóvenes de Vista Alegre y otras localidades próximas, en Neuquén.

Participaron jóvenes de Vista Alegre y otras localidades neuquinas

La iniciativa tuvo como objetivo acercar a los participantes al mundo laboral, darles a conocer las oportunidades que ofrece la industria del petróleo y gas y brindarles herramientas concretas para comenzar a proyectar su desarrollo profesional.

La primera edición reunió a 14 jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes completaron 35 horas de formación en habilidades socioemocionales y laborales y en conocimientos técnicos vinculados con la actividad energética. El programa fue diseñado e implementado durante ocho semanas, articulando las capacidades técnicas y operativas de Latitud 45 con la experiencia de organizaciones especializadas e instituciones locales.

La idea inicial fue pensada junto a Luz García Cuerva, Directora Ejecutiva de la Fundación Horacio Zorraquin y consultora en sostenibilidad y capital humano, quien acompañó de manera transversal todo el recorrido, gestionó la relación entre los jóvenes y la Compañía y guió el proceso en torno a los valores que sustentaron la iniciativa.

Autoridades de la compañía, sindicales y del municipio participaron de la entrega de diplomas

Del desarrollo de habilidades a la formación técnica

El recorrido comenzó con tres talleres centrados en habilidades socioemocionales, trabajo en equipo, comunicación y cultura laboral. Las capacitaciones estuvieron a cargo de Fundación Empujar, una organización elegida por su experiencia en la preparación de jóvenes de contextos vulnerables para su ingreso al trabajo formal y por su capacidad para conectar proyectos y organizaciones sociales.

Luego llegó la etapa de formación técnica. Durante siete jornadas presenciales, instructores internos de Latitud 45 brindaron contenidos vinculados con la industria del petróleo y gas, los servicios de pumping, seguridad, salud y ambiente, equipos de cementación, líneas de alta y baja presión y conducción vehicular.

Las últimas dos jornadas se desarrollaron en la base que la Compañía tiene en Vista Alegre, Neuquén. Allí, los jóvenes pudieron conocer de primera mano el equipamiento y aprender directamente de quienes forman parte de la operación cotidiana.

El cierre del programa incluyó la entrega de certificados en reconocimiento al desempeño, compromiso y dedicación de los participantes. Del encuentro participaron Gaspar Melia, Presidente de Latitud 45, y Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. También estuvieron presentes integrantes del personal de operaciones y capital humano de la Compañía, miembros de la Comisión Directiva, la Mutual MEOPP y la obra social OSPEPRI.

Recibieron 35 horas de formación en habilidades socioemocionales, laborales y conocimientos técnicos

“Tenemos una industria con enormes oportunidades de desarrollo y creemos que una parte fundamental de ese crecimiento es generar las condiciones para que el talento local pueda conocerla, formarse y proyectarse dentro de ella. Este programa nació con esa convicción y lo desarrollamos con el mismo nivel de profesionalismo y compromiso que ponemos en nuestra operación”, señaló Gaspar Melia.

La seguridad, otro de los ejes de la capacitación

El impacto de la iniciativa también fue reconocido por los referentes sindicales presentes durante el cierre. En particular, destacaron el valor de la capacitación y la importancia de formar a los jóvenes con foco en la seguridad. “Es importante que se capaciten, sobre todo en seguridad. Esta iniciativa que tuvo esta empresa es lo que nosotros queremos hacer en nuestro centro de capacitación, que está próximo a inaugurarse”, señaló Rucci.

Para los jóvenes que participaron, la experiencia también dejó devoluciones positivas. “Sigan como van, que le están cambiando la vida a los pibes a base del conocimiento”, escribió uno de los participantes en la encuesta de cierre del programa.

Se busca generar nuevas oportunidades de acercamiento a la industria y contribuir al desarrollo de talento local

Para Latitud 45, esta primera edición busca convertirse en el punto de partida de una propuesta que pueda sostenerse y ampliarse en el tiempo. El objetivo es generar nuevas oportunidades de acercamiento a la industria y contribuir al desarrollo de talento local en las comunidades donde la actividad energética crecerá a un ritmo difícil de sostener sin iniciativas de este tipo.

Latitud 45 es una de las prinicipales compañías en el mercado de servicios de Pumping de Argentina. Brinda servicios de Cementación, Estimulación y Coiled Tubing para la construcción, terminación, reparación y abandono de pozos de petróleo y gas en yacimientos convencionales y no convencionales. Con un equipo directivo de más de 30 años de experiencia en Oil & Gas, está presente en las principales cuencas productivas del país: Cuenca Neuquina (Vaca Muerta), Golfo San Jorge y Cuenca Austral.

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