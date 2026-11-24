En un contexto en el que el financiamiento para startups sigue lejos de los niveles récord de la pandemia, la firma de venture capital Kaszek cerró un nuevo fondo por US$650 millones para invertir en empresas tecnológicas de América Latina. El vehículo, denominado Kaszek Ventures VII, se transformó en el mayor fondo de capital de riesgo en etapa temprana dedicado a la región y superó incluso el récord previo de la propia gestora.

La demanda de inversores fue superior a la esperada. Aunque el objetivo inicial era captar US$600 millones, la firma decidió poner un límite en US$650 millones pese al mayor interés recibido. Con este nuevo cierre, los compromisos de capital acumulados por Kaszek desde su creación en 2011 rozan los US$4000 millones.

Fundada por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, dos exejecutivos de Mercado Libre, la firma se consolidó como uno de los jugadores más activos del ecosistema tecnológico regional. Su portafolio incluye compañías como Nubank, QuintoAndar, Kavak, Creditas, Tiendanube, Bitso y Pomelo.

Para Kazah, el nuevo fondo llega en un momento especialmente favorable para la creación de empresas tecnológicas en la región. “Fundamos Kaszek con la convicción de que América Latina cuenta con el talento y la ambición necesarios para construir compañías de relevancia global. Quince años después, hemos visto lo que emprendedores excepcionales pueden lograr en las más diversas industrias y contextos económicos. Este nuevo fondo nos permite seguir respaldando esa ambición, en un momento en que la tecnología está ampliando tanto las posibilidades de lo que podemos construir como el universo de problemas que podemos resolver”, aseguró.

El momento de la IA

Buena parte de los planes de inversión de Kaszek giran hoy alrededor de la inteligencia artificial. La firma considera que la tecnología no solo habilita nuevos productos, sino que también modifica la economía de crear una empresa.

Según el fondo, equipos más pequeños pueden desarrollar software más sofisticado, automatizar procesos complejos y atender clientes a costos significativamente menores que hace pocos años. Esto vuelve viables modelos de negocio que antes no cerraban económicamente y permite a firmas establecidas rediseñar operaciones completas sin necesidad de crecer al mismo ritmo en cantidad de empleados.

En ese contexto, Kaszek espera que los próximos líderes tecnológicos de la región surjan tanto de startups creadas alrededor de la IA como de compañías ya consolidadas que reconstruyan partes centrales de sus operaciones utilizando esta tecnología.

Una región con nuevas ventajas

La visión del fondo se apoya en un cambio estructural del ecosistema emprendedor latinoamericano. Durante la última década, compañías como Mercado Libre, Nubank, QuintoAndar, Kavak y Tiendanube no solo construyeron negocios de escala regional, sino que también formaron a una nueva camada de ejecutivos y emprendedores que hoy lanzan sus propias compañías.

Para Szekasy, esa experiencia constituye una ventaja competitiva. “Los emprendedores latinoamericanos han aprendido a crear productos para clientes que los negocios tradicionales no han logrado atender bien”, aseguró. “Esa experiencia les da una ventaja para enfrentar desafíos similares en todo el mundo. Nuestra misión es ayudar a estos emprendedores a construir compañías generacionales y, de esa forma, contribuir a definir el futuro del ecosistema emprendedor de la región”.

En el fondo también destacan que la región sigue ofreciendo amplios espacios para la innovación. En un mercado de aproximadamente 670 millones de habitantes, numerosos servicios siguen siendo costosos, poco accesibles o dependen de procesos manuales, lo que genera oportunidades para empresas capaces de mejorar la experiencia de los usuarios y reducir costos mediante tecnología.

Infraestructura para IA

Más allá de las aplicaciones de inteligencia artificial, Kaszek identifica otra oportunidad emergente: el desarrollo de infraestructura tecnológica.

La firma considera que algunos países latinoamericanos reúnen condiciones atractivas para albergar centros de datos y capacidad de cómputo destinados a la IA, gracias a la disponibilidad de energía renovable, terrenos adecuados y conectividad con Estados Unidos.

Por ese motivo, ya analiza inversiones vinculadas a infraestructura de procesamiento, energía y conectividad, ampliando su histórica apuesta por las startups de software.