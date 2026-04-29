La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa eligió a Víctor Valle como presidente

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) renovó su conducción y designó un nuevo presidente para el período 2026-2029. El elegido para asumir esta posición fue Víctor Valle, CEO de Pieper AI y exdirector general de Google Argentina.

Licenciado en Administración de Empresas y contador público de la Universidad Católica Argentina, Valle trazó la mayor parte de su carrera en la tecnológica fundada por Larry Page y Sergey Brin. Ingresó a la compañía en 2006 como CFO y se convirtió en el primer colaborador de la compañía en el país. A lo largo de 19 años, asumió diferentes posiciones, incluidas la de head de Ventas y Operaciones y la de director general de Google Customer Solutions en Hispanoamérica, hasta que en 2021 se puso al frente de la operación local.

Previamente, trabajó también en multinacionales como Kimberly-Clark y Sony. Y ejerció roles de liderazgo en PwC y en Havas Group.

Actualmente, desde Pieper AI, asesora a CEOs y C-level en temas de adopción y gobernanza de inteligencia artificial y transformación digital con una mirada humanista. También es presidente del directorio de Misericordia Argentina, y desde el año 2019 es miembro del Consejo Asesor de la Universidad Austral.

Silvia Bulla, expresidente en DuPont y presidente en ACDE entre 2023 y 2026

El ejecutivo, casado y padre de cuatro hijos, fue nombrado presidente de ACDE por el Consejo de expresidentes de la entidad y fue ratificado en la Asamblea Ordinaria de socios celebrada ayer en Buenos Aires.

“Quiero una ACDE movilizada, en la calle, convocando, hablando, convenciendo. Somos más de 1000 socios con una misión: volver a poner a las personas en el centro de las decisiones empresariales, en un momento de profundos cambios en nuestro país y en el mundo, impulsados por la tecnología. Lo vamos a hacer creando espacios de confianza entre empresarios y jóvenes profesionales de todo el país, para integrar fe, liderazgo y vocación empresarial. Vamos a convocar a los CEO’s, dueños y directores para reflexionar sobre liderazgo cristiano, propósito empresarial y responsabilidad social”, aseguró Valle, quien cuenta con un MBA en el IAE Business School y especializaciones en el MIT y Stanford.

Además, agradeció a Silvia Bulla -expresidente de DuPont-, quien llevaba la presidencia desde 2023: “Los socios están muy agradecidos con la gestión de Silva, quien asumió con compromiso el liderazgo de ACDE llevando el mensaje de Cristo y el testimonio de Enrique Shaw a cada comunidad empresaria cristiana de todo el país”.

Nueva mesa ejecutiva de ACDE

Tras la asamblea a de socios, la mesa ejecutiva de ACDE quedó conformada de la siguiente manera: