La cadena de depilación definitiva más grande de la Argentina hace historia

En septiembre de 2018, Definit inauguró su primer local en Recoleta. Siete años después, la marca se consolidó como la cadena de depilación definitiva más grande de la Argentina, con 30 centros en funcionamiento entre Buenos Aires y el interior del país —incluyendo Rosario, Tucumán, Córdoba y La Plata— y una nueva apertura prevista en Canning.

“Estamos contentísimos de celebrar este aniversario. Pasamos por inflaciones, pandemia y distintos contextos, pero siempre sostuvimos nuestro crecimiento. Hoy contamos con 20 locales propios, 10 franquiciados y más de 130 empleados”, destaca Rodrigo Ferres, CEO de Definit.

Un método inigualable

Uno de los pilares del crecimiento fue la tecnología. Desde sus inicios, la compañía apostó por los equipos Candela, líderes a nivel mundial en depilación láser, que garantizan resultados efectivos y duraderos en pocas sesiones. “Cuando empezamos, existía la idea de que la depilación láser no era eficaz. Nosotros sabíamos que, con Candela, podíamos demostrar lo contrario. Esa decisión marcó un diferencial frente a otras cadenas que trabajan con equipos de menor calidad y eficacia”, explica Ferres.

En Definit utilizan el método Candela para mayor eficiencia.

A la innovación tecnológica se sumó una estrategia de comunicación enfocada en transmitir confianza y un modelo de atención profesionalizado. “Vinimos a elevar la vara en este mercado, apostando fuerte a la excelencia y a la confianza de los clientes”, remarca el empresario.

Rodrigo Ferres, CEO de Definit.

Crecimiento sin límite

La expansión, en gran medida, se apoyó en el modelo de franquicias. “Nuestros franquiciados son socios estratégicos. Conocen cada plaza y aportan la energía necesaria para hacer crecer la marca a nivel local. Los acompañamos con soporte, capacitación y un negocio rentable que se sostiene en indicadores claros”, sostiene Ferres.

Local de Unicenter Shopping.

Más allá del liderazgo en Buenos Aires, la marca encontró gran receptividad en el interior. “En ciudades como Tucumán, Rosario y Córdoba, el servicio fue muy bien recibido porque cumple la promesa: resultados definitivos y en menos tiempo. Eso generó un boca a boca muy potente”, detalla el CEO.

El bienestar y la estética son el foco principal siempre.

De cara al futuro, el plan es seguir ampliando la red y optimizando procesos. “Queremos crecer territorialmente, sumar aliados en distintas ciudades del país y, al mismo tiempo, ser cada vez más eficientes en nuestros tratamientos y en la gestión. El mercado argentino todavía tiene un enorme potencial”, asegura Ferres.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.