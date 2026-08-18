La marca de aire acondicionado Electra vuelve a Tierra del Fuego

La marca de aires acondicionados Electra volverá a producirse en Tierra del Fuego. Grupo Novatech, la empresa argentina dedicada a la fabricación y comercialización de productos electrónicos y electrodomésticos, tomó la representación de la marca israelí para el mercado argentino y anunció que comenzará a fabricar los equipos en sus plantas de Río Grande.

La operación se da apenas unos meses después del cierre de Aires del Sur (ADS), la compañía que hasta este año fabricaba y comercializaba los equipos Electra y Fedders en la Argentina. La firma presentó su propia solicitud de quiebra en febrero y la Justicia formalizó el cierre en mayo, en un proceso que terminó con la desvinculación de unos 140 trabajadores.

El acuerdo entre Novatech y Electra tendrá una duración de 20 años e incluye el desarrollo de la marca en la Argentina, Uruguay y Paraguay. El grupo argentino tendrá a su cargo la fabricación, distribución y comercialización del portfolio de climatización y refrigeración en los tres mercados.

“Cuando decidimos avanzar con Electra, no lo hicimos pensando en sumar una marca más a nuestro portfolio. Vimos una oportunidad concreta de construir un negocio relevante para Novatech y para la región, respaldados por la trayectoria, la tecnología y el desarrollo industrial de Electra”, señaló Pablo Rubio, CEO de Novatech. Y agregó: “Un acuerdo a 20 años habla de la dimensión de la apuesta y, sobre todo, de la confianza entre ambas compañías”.

La primera etapa del proyecto ya está en marcha con una línea de aires acondicionados Inverter. La propuesta contempla equipos de ventana frío solo de 9000 y 12.000 BTU, además de modelos Split Inverter de 9000, 12.000 y 18.000 BTU. La compañía prevé ampliar progresivamente el portfolio.

Pablo Rubio: “Un acuerdo a 20 años habla de la dimensión de la apuesta y, sobre todo, de la confianza entre ambas compañías”

El regreso de Electra a las líneas de producción fueguinas tiene además una particularidad: la marca vuelve a la misma ciudad donde hasta hace pocos meses se fabricaban sus equipos bajo la gestión de Aires del Sur. ADS operaba una planta de 15.000 m2 en Río Grande y había desarrollado durante más de 15 años el negocio local de Electra y Fedders.

La quiebra de ADS se produjo en un contexto de fuerte reconversión del mercado. Según la presentación judicial de la compañía, el negocio enfrentaba una crisis estructural, con un modelo de financiamiento comercial deficitario agravado por las condiciones del mercado desde fines de 2023. La empresa había intentado negociar incluso la venta de hasta el 80% de su capital a un fabricante chino, pero las conversaciones no prosperaron.

El nuevo proyecto no implica, sin embargo, la continuidad de la estructura de Aires del Sur. Novatech ya cuenta con infraestructura industrial propia en Río Grande. La compañía tiene allí dos plantas, Leanval y Athuel, que en conjunto cuentan con unos 10.100 m2 y cuatro líneas de producción flexibles.

Novatech nació en 2004 y fabrica productos bajo su marca propia Enova, que incluye Smart TV, notebooks, tablets, smartphones y electrodomésticos. También es distribuidor exclusivo de Infinix en la Argentina y cuenta con plantas industriales en Tierra del Fuego y en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, además de centros de distribución y una red de servicios técnicos.

El desembarco en climatización busca además ampliar el negocio más allá del consumidor final. Uno de los ejes de la estrategia será el segmento B2B y de proyectos, con foco en desarrolladores inmobiliarios, constructoras, estudios de arquitectura y empresas vinculadas al real estate.

La compañía apunta a participar desde las primeras etapas de planificación y especificación de los proyectos hasta la provisión de los equipos, con condiciones comerciales diferenciadas para desarrollos inmobiliarios.

Para Electra, el acuerdo representa una nueva etapa en el mercado argentino después de la salida de Aires del Sur. El grupo israelí tiene más de seis décadas de trayectoria internacional en climatización y refrigeración y actualmente desarrolla soluciones para los mercados residencial, comercial y profesional. Su operación en Israel incluye una amplia oferta de equipos Inverter, sistemas centrales y soluciones para distintos tipos de espacios.