La ciencia ficción se vuelve realidad con el desarrollo de nuevas tecnologías

“Algunos dicen que los celulares saben más sobre nosotros que nosotros mismos”, explicó Fredi Vivas en el cierre del segundo capítulo de “Smart Data”, encuentro organizado por LA NACION. Vivas fundó Rockingdata, una startup que asesora a empresas sobre su rendimiento usando inteligencia artificial. Solo en 2020, su emprendimiento creció 400%.

Vivas también es autor de Cómo piensan las máquinas, cuyo prólogo fue escrito por una computadora. “Terminé mi obra y le escribí a prologuistas. Como nadie me contestó, busqué una máquina. Inserté parámetros, ideas y conceptos y para ver qué generaba. Salieron algunos ensayos y de esos, con algunas preguntas y respuestas, quedó el prólogo. Es increíble la calidad con la que escribió”, relató, en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

Su historia con la tecnología comienza en el conurbano bonaerense, en Camino Negro “al fondo”. Vivas cuenta que se topó con una computadora que, a pesar de que no funcionaba, le despertó curiosidad. Las películas como Juegos de Guerra y Terminator confirmaron su pasión por la informática a los 12 años. Decidió estudiar “el modelo del futuro”, las STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

“Vivimos en un país con dificultades para conseguir un primer trabajo. En Latinoamérica tenemos la mayor desigualdad del mundo. Sin embargo, hay una gran cantidad de empresas buscando perfiles que no logran conseguir. Una compañía me contó que necesitaba 300 analistas de datos y no los encontraba. Les contesté que no debían contratarlos sino que tenían que formarlos. Es un desafío, todo el país, en diferentes niveles, tiene que entender más sobre este mundo. Nos dará la posibilidad de ser competitivos”, opinó.

Según Vivas, entre las razones por las que no se aprovecha esta demanda está el temor que muchos tienen con respecto a que las máquinas reemplacen a los humanos en sus trabajos. También preocupa la capacidad de adaptación que pueda tener cada una a las nuevas formas de trabajo. Para él, mitigar este miedo comienza por la comprensión. Entender cómo funcionan las nuevas tecnologías derribaría barreras sobre su impacto.

Fredi Vivas, autor de "Cómo piensan las máquinas". Fabián Malavolta

Por otra parte, el especialista en inteligencia artificial se refirió al estudio de carreras para aprender sobre el área. En su visión, es mejor formarse en la universidad que hacer cursos de corta duración para tener un marco general.

Juan María, un estudiante de la UADE de 24 años le consultó por los pros y contras de estudiar carreras relacionadas con los datos. Vivas opinó que no ve contras, excepto las matemáticas “por cómo se enseñan”. Explicó que los estudios permiten comprender cómo resolver problemas con lógica, pensamiento analítico y capacidad de innovación. En el futuro, todos los trabajadores de las empresas necesitarán analizar datos para tomar decisiones. Será algo global, que hoy se mide en un concepto llamado data fluency. No solo los ingenieros estarán encargados de hablar este idioma.

“Hay mucha necesidad de diferentes roles en data, no solo de programadores. Trabajé muchos años en ingeniería de software, donde eran todos ingenieros que habían estudiado lo mismo y tenían las mismas herramientas. Hoy es un paradigma diferente. En Rocking tenemos gente que estudio psicología, administración de empresas y filosofía. Por ejemplo, estos últimos tienen capacidad de entender problemas complejos y tienen visión sobre la ética y responsabilidad en la construcción de herramientas. La tecnología está cambiando el mundo, hay que asegurarse de que sea para bien”, dijo Vivas.

El especialista no cree que haya una dicotomía entre máquinas y humanos. La ciencia ficción mostró a ambos luchando en el futuro. Vivas cree que la inteligencia artificial nos ayuda a comprender cómo somos, en qué somos buenos y en qué nos puede ayudar la tecnología. “Los humanos, en situación de incertidumbre, aplicamos creatividad, liderazgo y visión organizacional. La máquina nunca podría hacerlo”, dijo.

Recordó una cita de Schwarzenegger: “La ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana”. Y agregó: “Muchas cosas que hoy pensamos, estarán en las manos de nuestros hijos. Las videoconferencias aparecían en Volver al Futuro y muchos dicen que lo que vivimos hoy es peor que Black Mirror”. ¿Qué ve en el futuro? Un lugar donde se logre hacer una “mezcla entre los talentos de los humanos y de las máquinas”.