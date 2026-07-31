La dueña de Morita, Solo Empanadas y Fábrica de Pizzas entró en concurso preventivo

El negocio de las cadenas de empanadas y pizzas no es ajeno a la crisis del consumo. Divaflo, la empresa que controla las marcas Morita, Kiosco de Empanadas, Fábrica de Pizzas y Solo Empanadas, ingresó en concurso preventivo de acreedores.

La apertura del concurso fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°11 del Departamento Judicial de General San Martín, a cargo del juez Marcelo Escola. La resolución fue publicada oficialmente esta semana y fija el 14 de septiembre como fecha límite para que los acreedores verifiquen sus créditos.

El cronograma judicial prevé que el informe individual de créditos sea presentado en octubre de este año, mientras que la audiencia informativa clave quedó fijada para junio de 2027. Difavlo tiene plazo hasta el 1 de julio de 2027 para evitar la quiebra, día en que vence el denominado período de exclusividad. Se trata del plazo legal durante el cual la empresa debe negociar con sus acreedores, formular propuestas de acuerdo y obtener las mayorías necesarias para que el concurso sea homologado.

La situación financiera de la compañía ya mostraba fuertes señales de deterioro. Según los últimos registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma acumula deudas por más de $3845 millones con entidades financieras . Además, reporta un historial de 231 cheques rechazados por un monto total que supera los $1032 millones, de los cuales solo abonó uno por $10 millones.

De la expansión al concurso

La debacle actual contrasta con el optimismo de 2017, cuando Fábrica de Pizzas cerró la adquisición de Solo Empanadas. La marca estaba en manos de Franquicias Argentinas, que en 2009 había entrado la apertura de concurso preventivo.

El objetivo de sus nuevos dueños fue relanzar la cadena y aprovechar su reconocimiento para acelerar el crecimiento del grupo. En ese momento, el plan contemplaba la apertura de 30 locales entre propios y franquiciados antes de fin de año.

La estrategia incluía competir con precios agresivos y sumar un nuevo formato de venta denominado “Solo Segundos”, inspirado en el modelo Hot-N-Ready de la cadena estadounidense Little Caesars, con empanadas listas para retirar sin espera. Para ello, instalaron en las sucursales unos hornos especiales que permiten mantener caliente una caja con una docena de empanadas surtidas de manera de que el cliente pueda ingresar y llevarse el producto sin tener que esperar.

La apuesta se sumaba al crecimiento que la compañía venía mostrando con Fábrica de Pizzas y Kiosco de Empanadas, dos marcas que habían expandido su presencia mediante franquicias.

A la fecha, Divaflo cuenta con una planta de producción de 4000 metros cuadrados ubicada en Villa Lynch, partido de San Martín, desde donde distribuye todos los productos a más de 200 sucursales ubicadas en el país.