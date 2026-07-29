Globant recuperó casi 25% en cinco días en Wall Street

Las acciones de Globant acumularon una suba cercana al 25% en los últimos cinco días de operaciones en Wall Street, en un movimiento que llevó a la compañía tecnológica argentina desde niveles cercanos a US$30 la semana pasada hasta un cierre de US$38,14 este miércoles, según datos de Yahoo Finance.

La acción abrió la rueda de hoy en US$35,16, después de haber cerrado la jornada anterior en US$35,11. Durante la sesión avanzó hasta finalizar en US$38,14, lo que representa un incremento diario de aproximadamente 8,6%.

El repunte ocurre después de varios meses de presión sobre el papel. Globant, que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo GLOB, había sufrido una fuerte corrección por las dudas del mercado sobre el ritmo de crecimiento del sector de servicios tecnológicos y el impacto que la inteligencia artificial podría tener sobre las compañías tradicionales de software.

Globant se especializa en transformación digital, desarrollo de software y servicios tecnológicos para grandes empresas internacionales. La compañía trabaja con más de 1000 clientes y tiene entre sus principales áreas de crecimiento los proyectos vinculados con inteligencia artificial generativa, automatización y aplicaciones basadas en modelos de IA.

Los fundadores de Globant al dar la tradicional campanada de inicio de operaciones en el NYSE AP

En los últimos meses, la empresa reforzó su estrategia alrededor de la inteligencia artificial. En julio anunció alianzas vinculadas con soluciones de IA empresarial, entre ellas acuerdos con Vercel y Anthropic para ampliar sus herramientas basadas en agentes de inteligencia artificial y sus denominados AI Pods. También recibió una certificación de AWS vinculada a servicios de consultoría en inteligencia artificial generativa.

Los analistas mantienen una visión dividida sobre la compañía, aunque varios consideran que existe potencial de recuperación. Según datos recopilados por plataformas de seguimiento de mercado, el consenso de analistas mantiene objetivos de precio superiores a la cotización actual, aunque con diferencias sobre la velocidad de crecimiento futura.

Entre los puntos de atención para los inversores aparecen la recuperación del gasto tecnológico de grandes empresas, la competencia con firmas globales de servicios de tecnología como Accenture y EPAM, y la capacidad de Globant para convertir el auge de la inteligencia artificial en nuevos ingresos.