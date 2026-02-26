La IA se consolida en la región: más de la mitad de las personas ya la utiliza en reemplazo de herramientas tradicionales

La inteligencia artificial se posicionó como la gran protagonista de la transformación digital en América Latina. Según el tercer Índice de Innovación en Tecnología presentado ayer por el ITBA, más de la mitad de la población regional ya conoce y utiliza herramientas de IA.

El estudio, coordinado por Fernando Fabre, Director del Hub de Innovación del ITBA, analiza la adopción de tecnologías en actividades cotidianas y su impacto en la calidad de vida. Según el informe, el 51% de quienes usan inteligencia artificial lo hacen en reemplazo directo de herramientas tradicionales, evidenciando un cambio estructural en la forma en que las personas trabajan, estudian y se atienden.

A nivel regional, el Índice de Innovación alcanzó un 26%, siendo México el líder con 27%, seguido de Colombia (26,8%), la Argentina (26,2%) y Brasil (24,1%). Un índice del 100% significa que la población tiene acceso a herramientas de tecnología para todas sus actividades cotidianas y estas tienen un impacto positivo.

En tanto, el 81% de las personas encuestadas considera que las tecnologías tienen un impacto positivo en su calidad de vida. Los sectores con mayor adopción son comunicación (WhatsApp, Gmail, Facebook, Instagram), entretenimiento y educación (Netflix, YouTube y Chat GPT).

En cuanto a sectores específicos, la educación lidera con un 60% de adopción tecnológica, principalmente a través de YouTube, ChatGPT y Google Classroom. En salud, ChatGPT emergió como la herramienta principal entre los jóvenes, desplazando a las apps tradicionales de prepagas y portales de sanatorios. En tanto, los servicios financieros muestran brechas significativas: la Argentina encabeza con 37% de adopción, mientras que México registra apenas 23%.

Colombia destaca en el uso de IA para trabajo, donde el 32% de la población la utiliza con este propósito —más que la Argentina, con 21%—. También lidera en educación con 29% de estudiantes empleando IA, frente al 19% en Brasil.

Sin embargo, el estudio advierte sobre desigualdades persistentes. Las personas con mayor nivel educativo y socioeconómico utilizan IA en proporción significativamente mayor que aquellas de menores recursos. Además, más del 40% de la población solicita mayor accesibilidad a tecnologías en áreas críticas como seguridad, empleabilidad, productividad, trámites con gobierno, acceso a seguros y automatización del hogar.

“Los resultados reflejan que la mayor parte de la población ya ha adoptado tecnología y esta ha mejorado su calidad de vida”, señaló Fabre. “Pero aún existen oportunidades de mejora sustancial en diversos sectores”.

Sebastián Mur, Vicerrector y Decano de la Escuela de Innovación del ITBA, enfatizó la importancia de estos hallazgos: “Es fundamental generar conocimiento basado en datos que nos permita comprender cómo estas herramientas democratizan el acceso a servicios esenciales. La tecnología debe complementar a las personas para mejorar su calidad de vida”.