Galaxy S26: cómo es el nuevo teléfono de Samsung que suma IA y que promete romper el molde

Ya se conoce el nuevo celular de Samsung, el Galaxy S26, que este año llega especialmente potenciado con IA. Junto con la nueva versión de los auriculares “Buds”, el teléfono permitirá contestar llamadas con tan solo movimientos de cabeza, entre otras mejoras, como el agente de IA incorporado, que se encargará de organizar eventos en el calendario, recordar pendientes y acompañar en todas las tareas del celular.

Este miércoles Samsung hizo la flamante presentación de los tres Galaxy S26, junto con dos modelos de auriculares. El tan esperado evento del año estuvo acompañado con todos los detalles sobre el nuevo dispositivo. La principal diferencia con su hermano mayor, el S25, es la optimización de la IA. “Cuenta con una experiencia de IA sencilla y sin esfuerzo que nos lleva hacia un futuro con agentes”, explicó Franco Armentano, Gerente de Producto.

Nuevo modelo de Samsung Baumgartner - Samsung

Ahora no hace falta calendarizar eventos: el agente estará pendiente de mirar los chats, mails y demás, para agendar y recordarlos. Además, al igual que cualquier agente de IA, el sistema va entrenándose y conociendo las preferencias del usuario, a medida que este va haciendo uso de él. Por ejemplo, si un amigo pide fotos de un viaje reciente, Galaxy S26 sugiere automáticamente fotos de la Galería, eliminando la necesidad de buscar en álbumes o cambiar de una aplicación a otra. La función, bautizada como Now Nudge busca ayudar a los usuarios a mantenerse en el flujo de trabajo sin distracciones.

Detrás de estas funciones, el sistema combina tres tipos de inteligencia artificial: Gemini, Perplexity y su propio Bixby. En toda la línea, la serie Galaxy S26 está diseñada para el rendimiento de la IA, eficiencia energética y gestión térmica.

El modelo viene con sus tres versiones, el S26, S26+ y el S26 ultra. Estarán equipados con 12 de RAM en todas las versiones, y con un almacenamiento opcional de 256 y de 512 GB en todas las versiones, aunque habrá un modelo del Ultra, con 16 RAM y un terabyte de memoria.

Modelo Galaxy S26 Ultra Samsung

Modelo Galaxy S26 + Samsung

Modelo Galaxy S26 Samsung

Aunque desde la empresa prefirieron no precisar los valores, señalaron que el precio será el mismo que se ve hoy para el S25. También aclararon que puede variar alguno según la memoria del dispositivo, pero su objetivo es sostener los mismos precios. Los dispositivos estarán disponibles para su compra en la Argentina a partir del 11 de marzo, acompañados de distintos beneficios y opciones de compra, como cuotas sin interés, plan canje, entre otros.

Detalles del nuevo Samsung

Desde la empresa señalaron que el procesador del modelo Ultra es Snapdragon 8 elite Generación 5 para Galaxy, que cuenta con con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU, para soportar experiencias más rápidas y fluidas (mejora del 39% en el NPU, del 24% en el GPU y del 19% en el CPU). Por su parte, las otras dos versiones están equipadas con exynos 2600, un procesador de alta tecnología de dos nanómetros con 10 núcleos.

Samsung no ahorró esfuerzos en la cámara e incorporó varias herramientas, nuevamente potenciadas por la IA. El teléfono cuenta con la función Nightography Video, una herramienta que permite hacer buen contenido, más allá de la luz que haya o del sonido ambiente que exista. Las cámaras incorporan nuevos lentes más amplios para incorporar más luz y darle más nitidez y brillo a los contenidos.

El teléfono cuenta con la función Nightography Video, una herramienta que permite hacer buen contenido, más allá de la luz Baumgartner - Samsung

Una de las cámaras es un teleobjetivo de 50 MP, algo que le permite un 37% más de luz. Otra de las cámaras es un gran angular de 200 MP, que le da un 47% más de luz. Cuenta con capacidades mejoradas en el estabilizador de la cámara, entre ellas, una opción de bloqueo horizontal para lograr mayor estabilidad.

Además, la función Photo Assist permite editar imágenes rápidamente, dictándole la orden a la IA que se desee que ejecute sobre esa foto o video, algo que puede hacerse directamente desde la galería de fotos. Puede añadir elementos a las imágenes y restaurar partes faltantes de objetos, como un mordisco a una medialuna.

En la edición de video o audio, se podrá reducir el sonido de fondo y hacer que las voces sean más claras, sin tener que salir de esa aplicación. Esto es compatible con aplicaciones de terceros, como Youtube, Netflix o Instagram.

El nuevo Galaxy de Samsung, junto a sus nuevos auriculares Baumgartner - Samsung

La seguridad fue un ítem presente en la generación de este nuevo producto y la versión Ultra del S26 viene con un ítem extra en este aspecto: el celular cuenta con hasta 3 capas diferentes de privacidad. Esta se puede incorporar para toda la pantalla, activarla solamente para las notificaciones pop up o utilizarla para que la pantalla se vuelva privada solo cuando se muestran contraseñas o cifras numéricas.

Dentro de este aspecto, no faltó innovación para ahorrar esfuerzos en contestar llamadas a desconocidos: “call screening” busca mejorar la experiencia de llamadas, por lo que incorpora un agente que responde a números desconocidos, para identificar quién llama y por qué. En pantalla figurará esa respuesta y la opción de responder esa llamada, cancelarla o dejar un mensaje para que la inteligencia artificial responda por uno.

Los nuevos auriculares de Samsung

Por su parte, los nuevos auriculares que presentó Samsung son los Buds4 y los Buds4 Pro, ambos con sonido de alta fidelidad. La diferencia central entre uno y otro es que el Pro cuenta con almohadillas, mientras que el otro no.

Los nuevos auriculares Buds4 y los Buds4 Pro Samsung

Una de las novedades más llamativas y curiosas de estos auriculares es que incorporan el control de gesto con la cabeza. En otras palabras, para quien vaya por la calle y no quiera o pueda usar el celular para contestar una llamada, podrá hacer el gesto de “asentir” o “negar” con la cabeza, para que el celular acepte o rechace una llamada.

Gracias a la IA, los auriculares también cuentan con la función “intérprete”, que identifica el idioma en que hablan los interlocutores y es capaz de hacer traducciones en tiempo real para más de 20 idiomas.

Nuevos Buds4 Pro Samsung

En lo relativo a la cancelación del sonido ambiente, incorporaron la cancelación adaptativa, es decir que, si uno se encuentra en un entorno con mucho sonido, reconoce el ambiente y regula la cancelación. Este dato no es menos si se tiene en cuenta que estos Buds cuentan con una duración de batería de entre 20 y 25 horas, si se utiliza la cancelación de ruido, aunque sube a 30/35 horas si no se lo utiliza.