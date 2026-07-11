La nueva economía de la fidelidad digital

El éxito de las plataformas digitales no se mide solamente en cantidad de usuarios. Hoy, cada vez más, la atención se concentra en otro indicador: la intensidad del vínculo. Los fans -aquellos usuarios que escuchan, miran, comentan, recomiendan y vuelven una y otra vez sobre un mismo creador o artista- dejaron de ser una porción especialmente comprometida de la audiencia para convertirse en una suerte de pieza clave para el negocio de las plataformas. Su comportamiento ya no solo alimenta los algoritmos sino que empieza a definir nuevas funcionalidades, experiencias exclusivas y modelos de negocio.

Spotify es uno de los casos donde esta transformación resulta más visible. La plataforma comenzó a desarrollar beneficios específicos para quienes mantienen una relación más profunda con determinados artistas, trasladando esa fidelidad digital a experiencias concretas. “Entendemos que los fans no solo consumen música: ayudan a moldear carreras, sostienen comunidades y transforman canciones en fenómenos culturales”, explica Carolina Martin, Artists & Label Partnerships Lead de Spotify Argentina.

La compañía ya identifica a sus oyentes más fieles para invitarlos a pre-escuchas y eventos exclusivos en Casa Spotify (inaugurada en Buenos Aires en 2024) -como ocurrió recientemente con Charly García o La Joaqui- y acaba de anunciar a nivel global “reserved”, una nueva funcionalidad que permitirá a los seguidores más comprometidos acceder a una preventa de entradas para recitales antes que el público general.

Detrás de estas iniciativas hay un trabajo de identificación de los llamados “superfans”. Según explica Martin, Spotify analiza principalmente la constancia y el volumen de reproducciones que un usuario dedica a un mismo artista para detectar ese nivel de afinidad. A partir de esas señales, la plataforma diseña beneficios y experiencias que buscan recompensar esa fidelidad dentro y fuera del entorno digital.

Pero el fan no solo representa una oportunidad para fortalecer el vínculo con el usuario. También se convierte en una pieza central del negocio. Tal como detalla el informe Loud & Clear 2026 que todos los años lanza la plataforma, aproximadamente dos tercios de los ingresos por suscripciones Premium se destinan a los titulares de derechos de la música mediante un modelo de distribución colectiva basado en la participación que cada artista tiene sobre el total de reproducciones mensuales.

Participación y pertenencia

En Tik Tok, el foco también está puesto en fortalecer el vínculo entre creadores y comunidades, aunque con un énfasis particular en la participación activa y la monetización directa.

Consultada por LA NACIÓN, la compañía explica que “la relación entre creadores y seguidores se construye, antes que nada, alrededor del contenido”. A partir de ese intercambio constante, sostienen, se forman comunidades donde el vínculo “es emocional y bidireccional”: mientras los creadores entretienen, educan o inspiran a sus audiencias, los seguidores acompañan su recorrido, participan de sus logros y contribuyen a su crecimiento.

Mientras los creadores entretienen, educan o inspiran a sus audiencias, los seguidores acompañan su recorrido, participan de sus logros y contribuyen a su crecimiento Heinz-Peter Bader - AP

Sobre esa lógica se apoyan distintas herramientas que permiten transformar esa conexión en una fuente de ingresos. Una de ellas es TikTok LIVE Gifts, mediante la cual los espectadores compran monedas virtuales para enviar regalos durante las transmisiones en vivo. Esos regalos luego se convierten en “diamantes” que el creador puede canjear por dinero real. A su vez, el Fan Club permite a los seguidores sumarse a la comunidad de un creador a través de un LIVE, completar misiones, acumular puntos y acceder a beneficios exclusivos como insignias, salas de chat especiales y recompensas diferenciales.

“Ambas funcionalidades permiten que el vínculo emocional entre fan y creador se traduzca en un canal de ingresos directo”, señalan desde la compañía. Además de incentivar que los usuarios regresen con mayor frecuencia a la plataforma, este modelo también abre oportunidades de monetización para creadores con comunidades más pequeñas, que pueden comenzar a generar ingresos sin necesidad de audiencias masivas.

Desde Tik Tok aseguran que la evolución de estas herramientas apunta a profundizar el concepto de comunidad porque el fan deja de ser un espectador pasivo para convertirse en un miembro activo, con identidad, participación y beneficios específicos dentro del ecosistema de cada creador.

En YouTube por su parte, la estrategia también apunta a fortalecer el vínculo entre creadores y comunidades, pero ampliando las formas en que los seguidores pueden participar activamente y contribuir al crecimiento de quienes siguen.

“Más allá de los ingresos que genera la plataforma, el verdadero valor radica en su capacidad de fomentar conexiones humanas profundas, uniendo a personas con intereses similares para que formen comunidades sólidas alrededor del contenido que aman”, sostiene Karina Szmulewicz, líder de Aprendizaje y Creadores en Hispanoamérica para YouTube.

Esa filosofía se traduce en un ecosistema de herramientas que permite a los fans apoyar económicamente a sus creadores favoritos de distintas maneras. A través de Super Thanks, por ejemplo, los usuarios pueden comprar animaciones especiales que destacan sus comentarios en videos y Shorts. En las transmisiones en vivo, funcionalidades como Super Chat y Super Stickers permiten pagar para que los mensajes permanezcan visibles durante más tiempo o se destaquen dentro de la conversación. A su vez, las Membresías del Canal ofrecen una relación más estrecha mediante pagos mensuales que habilitan acceso a contenidos exclusivos, transmisiones privadas, insignias y emojis personalizados.

La plataforma también desarrolló otras funciones que buscan fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades. En YouTube Music, por ejemplo, incorporó comentarios en álbumes y playlists, listas de reproducción creadas automáticamente a partir de gustos musicales compartidos, notificaciones personalizadas sobre lanzamientos y conciertos, e insignias como “Primeros espectadores” u “Oyente destacado” para reconocer a los seguidores más comprometidos. Incluso comenzó a probar Hype, una herramienta que permite a los fans impulsar la visibilidad de creadores emergentes para ayudarlos a llegar a nuevas audiencias.

Para Szmulewicz, el fortalecimiento de estas comunidades también tiene un impacto directo sobre la economía de los creadores. “Al distribuir directamente más de la mitad de sus ingresos por publicidad y suscripciones, YouTube ha impulsado una economía digital sin precedentes, pagando más de US$100.000 millones a creadores, artistas y empresas de medios entre 2022 y 2025”, señala.

En la economía de los creadores, el fanatismo deja de ser pura emoción para consolidarse como una nueva unidad de negocio para las plataformas. Mientras Spotify convierte la fidelidad en experiencias exclusivas, Tik Tok transforma la participación en un sentido de pertenencia y YouTube hace del apoyo económico y la comunidad una parte central de su ecosistema, queda claro es que las plataformas ya no compiten únicamente por captar audiencia, sino por construir comunidades cada vez más comprometidas, también a la hora de la contribución económica.