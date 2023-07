Premio Visa- La Nacion. La receta de una CEO para que el miedo no paralice la innovación y cinco pilares claves de una empresa que busca diferenciarse

escuchar

Cuando hablamos de innovación, es posible que lo primero que se nos venga a la cabeza sean las últimas tecnologías. Pero en el contexto de un mundo de negocios que se transforma constantemente para adaptarse a las demandas del mercado y de los clientes, innovar va mucho más allá. “Hoy, si no innovás, probablemente estás fuera, no vas a poder sostener tu negocio y menos crecer en forma rentable”, asegura Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur.

Para la CEO, la innovación no siempre está asociada a un nuevo producto o servicio: es pensar de una manera completamente disruptiva, cambiar las metodologías, hacerlas más ágiles. “Es un cambio que genera un impacto positivo, ya sea en un proceso, un producto o en una solución al servicio de la sociedad o una persona. Hoy, todo el mundo necesita innovar para poder sostener su negocio en el mediano y largo plazo”, comenta, y hace una distinción, porque no es lo mismo la innovación para una empresa grande con mayor capacidad financiera que para una pyme.

Gabriela Renaudo, group country manager de Visa Argentina y Cono Sur FABIAN MALAVOLTA

La innovación también implica tomar riesgos económicos y organizacionales. Muchas empresas están dispuestas a hacer este salto, y otras tantas deciden actuar con cautela debido al incierto escenario macroeconómico. “Creo que la incertidumbre económica tiene un doble rol. Por un lado, te incentiva a innovar y los argentinos lo sabemos. Tenemos un ADN de innovación porque para sobrevivir y crecer en este tipo de contextos nos ha tocado pensar diferente”, analiza la ejecutiva.

Del otro lado de la vereda del impulso se ubican los impedimentos que más afectan al sector de las pymes: “Si no tenés acceso al crédito, una mejora en la estructura impositiva o los incentivos correctos, puede ser un obstáculo para innovar, porque innovar implica que tenés que reinvertir una parte de tus ganancias en ese proceso de creación y de generación de nuevas ideas, en la gente y en los recursos”, agrega Renaudo, quien profundizó sobre la temática en un mano a mano que mantuvo con LA NACION.

- En este ‘animarse a más’, ¿qué papel juegan la creatividad y la diversidad de miradas?

Hay que tener capacidad creativa para pensar soluciones diferentes porque hay que pensar diferente. Para llegar a algo innovador te tenés que permitir, como organización, una mentalidad disruptiva entre los equipos, y pensar distinto es ser creativo. Pensar distinto es uno de los componentes principales al momento de buscar cualquier solución innovadora. Este mundo no solo cambia vertiginosamente, sino que el consumidor es muy diverso. Es muy difícil pensar que si no tenés diversidad en tus equipos puedas llegar a una idea que realmente sea adoptada y aceptada por ese consumidor tan diverso. Por eso creo que los dos son componentes fundamentales del proceso de innovación.

- ¿Por qué resulta tan importante un buen liderazgo que sepa canalizar toda esta energía para impulsar una gestión transformadora?

El líder es clave porque es el que se tiene que anticipar. Esa visión estratégica en el líder — y en los equipos de líderes — tiene que estar para captar con antelación las oportunidades y también los riesgos. Este es un mundo cada vez más cambiante y hay una competencia cada vez más fuerte. El rol del líder es promover el desafío en esos equipos para que piensen diferente. Como líder, tenés que lograr que la gente se sienta cómoda para traer una idea distinta: comunicarte abiertamente, promover la diversidad, necesitás ser muy genuino, muy cercano para que los colaboradores se animen. Si no tenés un espacio de confianza, sólido, generado como cultura dentro de la organización, es muy difícil. Por eso creo que el líder es fundamental, porque es el que setea el tono, es el que crea esa cultura de confianza y de que no hay miedo a equivocarse al momento de generar este tipo de ideas innovadoras.

- ¿Cuánto pesa el miedo al fracaso al momento de innovar?

Es difícil, sin dudas. Pero si no innovo, me quedo afuera. El problema es si la idea que tenés para poder innovar es la correcta. Los caminos son dos: si me quedo en el estatus quo, seguramente no voy a sobrevivir en el largo plazo. Es tanto el cambio en el contexto que va a erosionar tu negocio actual al punto que no te va a permitir crecer rentablemente y sobrevivir. El tema es que el miedo al fracaso no te paralice para poder probar. Este es un proceso de prueba y error continuo hasta llegar a la solución correcta. Por eso los desafíos son distintos según el tamaño de las empresas y el acceso al crédito, porque requiere de acompañamiento financiero. Pero el miedo se opone a la idea de no sobrevivir. Entonces, tenés que pasar esa barrera y arriesgarte.

- ¿Por qué es fundamental promover una cultura de innovación constante? ¿Quién tiene esta responsabilidad? ¿El ámbito privado, el público o debería ser una buena cooperación entre los dos sectores?

Yo creo que es una responsabilidad de los dos. Nuestro rol como empresa y empresarios es seguir promoviendo, desde el lugar que no toca, desde el negocio que administramos y los productos que ofrecemos; que estemos a la altura de lo que el consumidor y el cliente demanda. Para eso es fundamental la innovación. Creo que desde el sector público hay una responsabilidad en capitalizar todo este talento y esta capacidad innovadora que tiene la Argentina y poder convertirla realmente en un activo del país.

Tenemos que tener un plan claro en nuestra visión de una Argentina 2030. Si vamos a apostar a la economía del conocimiento, si vamos a apostar a la energía, a la minería y a los distintos ámbitos y los ecosistemas dinámicos que queremos como sociedad y como país, tenemos que pensar cómo juega la innovación y cómo promuevo la innovación dentro de ese plan estratégico que tenemos como país. Y en este plano, sin dudas, es fundamental esa articulación público-privada.

- ¿Cuáles son los pilares para ejecutar y desarrollar iniciativas innovadoras?

En este contexto vertiginoso, tenés dos desafíos muy grandes: seguir siendo competitivo y crecer en forma rentable. Es necesario poder adaptarse continuamente a estos contextos cambiantes, revisar tu estrategia de negocio para aprovechar las oportunidades que van surgiendo en estos procesos de cambio, pero también ir respondiendo a esas amenazas que van apareciendo. Creo que es necesario tener esa capacidad de anticiparse y ser muy ágil en tu proceso de desarrollar y ejecutar iniciativas innovadoras.

· Hay que generar en la organización una cultura de aprendizaje continuo, sobre todo con foco en desarrollar habilidades y conocimientos tecnológicos (blockchain, inteligencia artificial), todo eso que va surgiendo y que puede impactar en tu negocio. Tus equipos de trabajo tienen que entender de qué se tratan para poder incorporarlos a la realidad del negocio, pero también hay que desarrollar habilidades soft en la gente para que puedan adaptarse a estos nuevos procesos de cambio.

· Hay que desarrollar culturas muy ágiles, con equipos que sean inclusivos, diversos, porque la idea innovadora no viene de una sola persona, viene de equipos que se desafían a pensar diferente.

· Las empresas necesitan líderes con una visión estratégica para anticiparse a los cambios y tener mentalidades disruptivas. Líderes que promuevan una cultura donde no haya miedo a equivocarse y acompañen este proceso de aprendizaje.

· Hay que estar muy cerca del consumidor, entendiendo qué lo motiva. En nuestro caso, como VISA, cuál es su estilo de vida, qué disfruta, por qué elige pagar de esta u otra manera, por qué valora una u otra marca, cuáles son esos factores internos y externos que motivan su comportamiento y qué los lleva a tomar la decisión de comprar algo y pagarlo de esta manera.

Para subrayar la gestión innovadora y su impacto en distintas industrias argentinas, VISA y LA NACION presentan la tercera edición del premio a la innovación, un reconocimiento para aquellos que construyen el futuro. La distinción se llevará a cabo el 1° de noviembre y los interesados ya pueden inscribirse en https://premioalainnovacion.lanacion.com.ar.

El comité de expertos estará integrado por Gabriela Renaudo; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rúa, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, Fundador y director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC, destacando a los ganadores en 5 categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y seguridad; Reinvención del negocio.