La receta para sobrevivir al “hype” de la inteligencia artificial

“Un mundo sin límites”. Así definió el futuro de las organizaciones Ana Ramírez, directora de Operaciones, Transformación y Procesos Transversales de Telefónica Hispam, en el marco del quinto capítulo del evento “Empresas en acción”, organizado por LA NACION. En una entrevista con la periodista Carla Quiroga, la especialista con 30 años de experiencia en el mercado expuso las claves y desafíos de las compañías en un contexto marcado por fuertes avances tecnológicos.

“Este año Telefónica cumple 100 años. Atravesamos este proceso de construcción y transformación de una manera muy comprometida y enfocada”, expresó Ramírez. Y reveló la receta para persistir en un mercado competitivo y cambiante durante tanto tiempo: “Siempre nos anticipamos a lo que está por venir. Eso nos permitió estar a la vanguardia y ser parte de las revoluciones, que son permanentes”. Y continuó: “También supimos aprovechar las oportunidades del mundo digital en pos de buscar un mundo cada vez más humano y conectar la vida de las personas”.

Bajo esta línea, Ramírez hizo mención a la irrupción de la inteligencia artificial y remarcó que, para las empresas, estar inmersos en un proceso de transformación digital ya no es una opción. En el caso de Telefónica, la compañía cuenta con soluciones basadas en inteligencia artificial tradicional -automatización de tareas repetitivas- desde hace diez años. Sin embargo, advierte Ramírez, el verdadero cambio radica en la IA generativa. “La IA generativa permite generar respuestas entendiendo y adaptando esas respuestas a las necesidades de las personas en tiempo real. También, como estas soluciones están basadas en la gestión de grandes volúmenes de datos, te permite dar respuesta en textos, imágenes, música, entre otros formatos de contenido, con un nivel de precisión y complejidad que no tiene límite”, profundizó. Y aseguró: “Yo no visualizo ese límite. Es un momento histórico y disruptivo”.

A pesar de sus beneficios, Ramírez subrayó los riesgos y la responsabilidad que deben tener las compañías frente a estas tecnologías: “Es algo que llegó para quedarse y nos impacta a todos. Son soluciones que debemos mirar con mucha responsabilidad y ética en temas como propiedad intelectual, seguridad de datos, el impacto en el mercado. No hay que asustarse, sino anticiparse”, indicó. Por otro lado, destacó los cambios que se están dando en materia de liderazgo y la importancia de compatibilizar las habilidades sociales con las tecnológicas. “La tecnología dejó de ser relevante solo para una área de TI o un área de transformación digital. Ya es algo que nos atraviesa a todos”, detalló Ramírez.

En este sentido, aseguró que la IA está transformando todo tipo de sectores. Con respecto a los cambios referidos a Telefónica, Ramírez mencionó el contar con servicios personalizados a la necesidad de cada cliente. “Eso se consigue con grandes volúmenes de datos y algoritmos para conocer al cliente, desde su historia hasta sus sentimientos. Así, sabemos cuál es la mejor próxima oferta o acción que puedo hacer para ese cliente”, explicó. También se refirió a nuevas soluciones en las áreas de atención al cliente y ciberseguridad.

Por último, expuso una serie de consejos para emprendedores en este escenario de cambios y transformaciones tecnológicas. “Hay un hype tecnológico, es decir, muchas empresas están enfocadas en la IA, algo que a todos nos desborda. Hay que empezar con algo pequeño, pero abstraerse de la tecnología porque la tecnología es estándar y pensar en qué quiero mi negocio para el largo plazo”, dijo la especialista. Seguido de ello, destacó que se debe trabajar en el talento. “También cada compañía debe empezar a trabajar en sus datos. No existe IA sin datos”, cerró.