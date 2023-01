La revolución del gaming. Mucho más que un juego para las mujeres

escuchar

Cuando se describe el mundo del gaming, mucha veces viene atravesado por un sesgo de género y se tiende a hablar solo de jugadores, pero lo cierto es que en la Argentina, más del 47% de quienes juegan desde su móvil son mujeres. Y no solo están quienes disfrutan de este entrenamiento en modo amateur, sino que también hay profesionales que hoy compiten en diferentes torneos.

Esta cifra surge de un estudio realizado por Digital Turbine y difundido por Adsmovil en toda la región. Y tienen correlato con el informe presentado por Newzoo en 2021, en el que se cuenta que el 42% del público gamer son mujeres, de entre 14 y 50 años. Además, esta misma consultora afirma que el 72% de las mujeres ha jugado un videojuego en los últimos seis meses. Incluso, de igual manera se está dando un paulatino incremento de las mujeres que se desarrollan profesionalmente en la industria.

“A nivel global, incluso en la Argentina, casi la mitad de los jugadores son mujeres. Y de ese total la mitad tiene más de 30 años. Y aunque las mujeres representan una porción similar de jugadores en muchos de los mercados más grandes, a menudo tienen su propio conjunto único de preferencias y comportamientos de juego”, cuenta César Vidal Scasso, presidente de la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos y Electromecánicos (Adeema).

A nivel deportivo y profesional, “como en la mayoría de los deportes, predomina el sexo masculino. Aunque en los últimos años vemos muchas más mujeres en la industria, tanto siendo competidoras, creando contenido, acompañando como profesionales especializados o emprendiendo en el ecosistema. Se ve abiertamente a la sociedad avanzando hacia un equilibrio. Se lo ve en el fútbol, y mucho más en el gaming y los e-sports”, añade Vidal Scasso.

Un ejemplo es Aldana Ortiz, creadora de contenido y streamer, ex jugadora de Counter-Strike: Global Offensive (CSGO). “Empecé a competir a los 16 años. Cuando empecé, la escena no estaba muy desarrollada y era muy difícil vivir de los e-sports. Para competir se necesitan como mínimo ocho horas al día y se complicaba trabajar y entrenar a la vez. Habiendo muy pocas mujeres compitiendo, cada vez que una jugadora abandonaba, era difícil conseguir un reemplazo”, recuerda. “Hoy hacer streams es mi actividad principal. En 2021 me surgió una propuesta para crear contenido sobre juegos NFT y decidí meterme a este mundo y probar diferentes juegos. Felizmente recibo muchas propuestas. Hace poco, por ejemplo, estuvimos realizando unos streams con CITY Esports, el equipo de Julián Serrano y KManus, probando un juego NFT al cual le veo mucho futuro: The Harvest. Y van saliendo más juegos interesantes y con su propio esquema competitivo”, detalla Ortiz.

En los e-sports hay una ola expansiva de mujeres que se suman. “En Argentina y en la región, hay algunos casos pioneros como el de Isurus, que hasta 2020 era de los únicos equipos de e-sports que contaba con un equipo de mujeres de alto rendimiento, que alcanzó grandes títulos. En la actualidad todos, o casi todos los equipos de e-sports cuentan con un squad de mujeres, incluyendo también a equipos más nuevos como KRÜ”, afirma Shirley Romero, Consumer Manager de AMD para Argentina & Chile.

Puntos a mejorar

Al igual que en otras industrias, en el gaming las mujeres también tienen muros por atravesar, que van desde la disparidad salarial y la cantidad de puestos ocupados por mujeres en la industria, hasta la violencia que se puede llegar a vivir solo por jugar un videojuego en forma de entretenimiento.

“Lo que para muchos es fuente de disfrute, para las mujeres puede llegar a ser una pesadilla. Para demostrar el bullying y acoso sufrido por las mujeres en el gaming, Women in Games Argentina, realizó un experimento con la agencia BBDO Argentina, en el que tres gamers profesionales hombres jugaron con un modulador de voz femenino para vivir en primera persona lo que sienten las mujeres cada vez que intentan jugar”, relata Romero.

¿Qué sucedió? “Estos jugadores vivieron la violencia de parte de otros jugadores al notar que estaban jugando con mujeres y, en consecuencia, bajaron notablemente su promedio de victorias y declararon que es imposible jugar en estas condiciones. Como compañías, debemos comprometernos por continuar impulsando la diversidad, a través del ejemplo y dando lugar tanto a gamers hombres y mujeres, y acercando los mejores productos para todos”, describe Romero.

“Con esta acción quisimos visibilizar una situación que es denunciada a diario por las jugadoras de todo el mundo, y sobre la que no encuentran respaldo por parte de las compañías de videojuegos, ni en la mayoría de ocasiones, por la propia comunidad gamer”, dijeron Christian Rosli y Joaquín Campins, Chief Creative Officers en BBDO Argentina.

“Esto se evidencia particularmente en el espacio de los e-sports, tal es así que en la Argentina casi 92% de la base de los jugadores son hombres. Si bien hay muchas exponentes locales (como Lady Mufa) e internacionales (Sasha Hostynis, conocida Scarlett), la realidad es que es un espacio bastante hostil y en donde las mujeres, de alguna manera, suelen ser constantemente obligadas a demostrar que tienen cierta capacidad para estar en el ámbito y ser tratadas en igualdad de condiciones”, destaca Paula Haurie, managing director para Latam Atlántico de Globant y miembro de la comisión de Gaming & Esports del IAB Argentina.

Por ejemplo, Scarlett, es la mujer más famosa en e-sports y mejor paga globalmente, “sin embargo está apenas en el top 500 de los mejores competidores del mundo”, indica Haurie.

“En los últimos cuatro años mujeres con un talento y potencial increíble ingresaron a muchos equipos de e-sports, mostrando su valía en cualquier título sin importar cual sea. En cualquier juego se puede hallar a una mujer, jugadora profesional y con talento, y con el apoyo de empresas como Logitech o Champion Games, o clubes como el Team Heretics”, cuenta Velita, integrante de la comunidad de gamers de Ola GG.

Aunque no desconoce que varias jugadoras no se atreven a hablar por el micrófono “porque les dicen que juegos como Fortnite o Valorant no son para ellas. Algunas son discriminadas y hasta insultadas por solo ser mujeres, a tal punto que solo usan una skin y un nombre de chico. Para muchas, la forma de superar esos ‘límites’ es simplemente ignorar, tomar el control y seguir jugando”, añade Velita.

Detrás de la pantalla

¿Qué pasa en las empresas que están hoy produciendo videojuegos? ¿Tienen talento femenino entre sus integrantes?

La agencia BBDO ideó junto con WIGar una campaña llamada Switch Voices, la que tres gamers profesionales hombres jugaron con un modulador de voz femenino para vivir en primera persona lo que sienten las mujeres cada vez que intentan jugar

Particularmente, desde Nimble Giant, aseguran que de las casi 100 personas que ingresaron a trabajar en las diferentes oficinas de la compañía en 2022, más del 20% de los ingresos se identifican con el género femenino. ”Respecto del 2021 la cantidad de mujeres que contrataron incrementó en un 110%, lo que marca una tendencia ascendente en la cantidad de talentos para la industria. Incluso, luego de la última evaluación de performance, el equipo tiene un 60% más de mujeres en roles de liderazgo que el año anterior”, dicen desde la compañía.

Lo cierto es que además aún hay “mucho espacio para sumar más profesionales mujeres, ya sea desde la formación de base como también desde la conversión de otras profesiones hacia los videojuegos. Las oportunidades son muchas más que las barreras”, resaltan desde Nimble Giant.