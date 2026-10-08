La secretaria de Rosario que se convirtió en empresaria de logística en Miami

Cuando Marcela Prado decidió dejar Rosario para probar suerte en Estados Unidos, no tenía un plan de negocios, una empresa en mente ni una hoja de ruta profesional. En su ciudad natal tenía una vida bastante armada, trabajaba como secretaria en el Tribunal de Faltas de la ciudad, tenía a su familia y amigos, pero siempre se preguntaba qué habría pasado si se animaba a intentar algo diferente. La decisión la tomó en marzo de 2000. Nueve años después, creó una empresa de logística que mueve entre 7000 y 10.000 TEUs (unidad de medida estándar utilizada en el comercio internacional; un contenedor estándar) de carga marítima al año y alrededor de 500.000 kilos de carga aérea internacional.

A esto se suman las operaciones de transporte terrestre, almacenamiento, consolidación, carga bonded y mudanzas internacionales que la compañía coordina a lo largo del año. La “automatización y digitalización” de sus procesos ayudó a la empresa a crecer, dice Prado.

Al llegar a Miami, la rosarina repartió flyers para el restaurante A la Pasta con Porcel, lavó ollas en un bar de South Beach y pasó también por McDonald’s, un destino casi inevitable para muchos de los recién llegados. “Llegué con US$300. Nunca lo viví con vergüenza. Era parte de la decisión que había tomado y, si para empezar tenía que hacer eso, lo hacía”, cuenta a LA NACION.

Estados Unidos, dice, le enseñó “a adaptarse, a entender otra cultura y a perderle el miedo a empezar de nuevo”. En ese proceso apareció la logística. Comenzó haciendo mudanzas de argentinos que regresaban al país, lo que le permitió detectar una necesidad más amplia: la de traslados entre distintos mercados, resolución de trámites, almacenamiento de productos y organización de cadenas de distribución.

En febrero de 2009 con US$4000 que tenía ahorrados se sumó como socia a AB Group Shipping en Miami. “Mi socio me dejó con una deuda de US$35.000 y fue como arrancar de nuevo. Tuve que arremangarme, enfrentar problemas y pagos hasta que logré salir”, plantea.

La compañía está dedicada a la logística integral, con servicios de transporte marítimo, aéreo y terrestre, almacenamiento, distribución, fulfillment, cargas especiales, importaciones y exportaciones. La empresa trabaja tanto desde Estados Unidos hacia otros mercados como en sentido inverso.

El crecimiento del negocio también significó una transformación personal. Prado tuvo que aprender a liderar, negociar, tomar decisiones, atravesar crisis y reinventarse. Y en ese recorrido descubrió otro activo que considera central para hacer negocios: los vínculos. Durante años participó en cámaras empresariales, congresos, misiones comerciales, conferencias y delegaciones, y esa actividad le permitió construir una red que hoy considera parte de su capital profesional.

Aclara que no es lo mismo tener contactos que construir relaciones. “Una relación necesita tiempo, confianza y reciprocidad”, sostiene. El networking, explica, nunca fue solamente una herramienta para conseguir algo. “Alguien me cuenta un proyecto y muchas veces enseguida pienso ‘tenés que conocer a tal persona’”, relata.

De esos vínculos surgieron negocios, alianzas y proyectos. Algunos casi inmediatamente; otros, muchos años después. “Las relaciones se construyen a largo plazo -dice- La reputación vale más que cualquier agenda”.

Ese recorrido empresarial se fue mezclando además con una creciente participación institucional y comunitaria. Prado es directora de la Argentine American Chamber of Commerce of Florida, participa en la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales (Febicham) y está vinculada a espacios de la Cámara de Comercio Latina en Estados Unidos (Camacol).

Marcela Prado participa en diversas entidades empresarias.

También integra el board de la Escuela Argentina en Miami, donde acompaña el trabajo destinado a que los chicos argentinos o de familias argentinas que crecen en Estados Unidos mantengan el idioma, conozcan su historia y conserven un vínculo con sus raíces.

Hace más de una década creó Mujeres Argentinas de Florida, un espacio de encuentro entre mujeres de la comunidad. Más adelante nació Mujeres Latinas Unidas-Redes Sin Fronteras, una fundación que hoy ocupa un lugar importante en su vida. El objetivo, resume, es sencillo: que cualquier mujer que necesite ayuda sepa que hay un grupo dispuesto a acompañarla.

Miami fue una plataforma importante para su desarrollo, pero Prado advierte que no debe confundirse la ciudad con el mercado estadounidense. Considera que Estados Unidos ofrece posibilidades reales para quienes “trabajan de manera constante y respetan las reglas”, aunque eso no significa que emprender sea sencillo.

“Hay que estudiar el mercado, entender al consumidor y a la competencia, conocer las regulaciones y contar con una estructura financiera capaz de sostener el negocio hasta que alcance resultados”, sintetiza.

Miami, en particular, tiene una ventaja geográfica y comercial por su conexión con América Latina, además de sus puertos, aeropuerto e infraestructura. Pero también enfrenta un problema creciente: los costos. Alquileres, seguros, salarios y gastos de estructura aumentaron y volvieron más cara la operación. “Un buen producto es apenas el comienzo; después hay que saber cómo venderlo, distribuirlo y sostener la operación hasta que dé resultados”, plantea.

Prado sigue involucrada en AB Group Shipping y en la transformación de la compañía, con especial foco en tecnología, automatización e inteligencia artificial aplicada a la logística a la vez que su mirada profesional empieza a dirigirse hacia la Argentina.

“La Argentina tiene productos, talento, industria, tecnología, servicios y profesionales con capacidad para competir en mercados internacionales. Muchas veces lo que falta no es calidad, sino estrategia y conocimiento del mercado de destino”, afirma y añade que “quien vuelve no regresa solamente con sus pertenencias. Vuelve también con todo lo que aprendió afuera”, sostiene.