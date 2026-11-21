A cuánto abre el dólar el martes 24 de noviembre
La cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el último día hábil; cómo fue el comportamiento de la divisa informal y los dólares financieros
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En la cuarta semana del mes, y pasado el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, en el que no hay movimientos del mercado financiero, surge la inquietud del precio del dólar para el martes 24 de noviembre, cuando abran los bancos.
Habitualmente, de no mediar sobresaltos en la economía local, tanto para el valor de compra como para el de venta, la cotización del dólar oficial abre con los mismos números que en su último día de cierre.
Este es el precio del dólar este martes 24 de noviembre cuando abran los bancos
En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizaba a $1550 para la compra y $1600 para la venta.
Por lo tanto, se toman esos valores para la apertura del martes 24 de noviembre, que coincide con el inicio de la cuarta semana del mes.
A cuánto cotiza el dólar blue
En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1615,05 para la compra y $1665 para la venta.
A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.
El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:
- Dólar MEP: $1649,43.
- Dólar CCL: $1772,35.
Los pasos para comprar dólares por home banking
A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria; en caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
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