Las acciones de Mercado Libre se disparan cerca de un 10%

Las acciones de Mercado Libre arrancaron la semana con un fuerte impulso en Wall Street. Tras cerrar el viernes a US$1973,70, los papeles de la compañía de comercio electrónico -que desde el 1° de enero tiene a Ariel Szarfsztejn como CEO- abrieron este lunes en US$2011,94 y mantuvieron una tendencia alcista durante toda la jornada.

Al mediodía, el título llegó a marcar los US$2211,32, para luego ceder levemente. Hacia las 17, la acción se ubicaba en torno a US$2157,51, lo que implica una suba diaria de US$183,81, un avance del 9,31%.

Para los analistas, el repunte está vinculado de manera indirecta con el escenario político venezolano tras la operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro y en los dichos de Donald Trump sobre su intención de “dirigir el país”.

La recuperación de Mercado Libre llega luego de varios meses de caída. Fuente: Yahoo Finance

“Es un buen día para varias tech, pero más allá de eso, Mercado Libre está presente en Venezuela. Representa aproximadamente 5% de sus ventas. Una normalización de la macroeconomía venezolana podría traer un crecimiento fuerte para la empresa”, explicó Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo en Balanz.

De acuerdo a datos del Banco Mundial a 2024, la población de Venezuela ronda los 28,4 millones de habitantes, cifras que lo ubican como el quinto país más poblado de Sudamérica, después de Brasil, Colombia, la Argentina y Perú. En paralelo -explican-, prácticamente no cuenta con e-commerce desarrollado, lo que se traduce en una oportunidad para Mercado Libre.

Ignacio Sniechowski, head of Research en IEB, también señaló otro posible driver de la suba: la expectativa de que el gobierno brasileño inyecte estímulos para reactivar la economía -en un año marcado por las elecciones presidenciales- mediante diferentes iniciativas, como la reforma laboral, el aumento del salario mínimo y la baja de tasas. Y ese optimismo -consideró- podría haber impulsado a otros jugadores financieros, como los bancos Bradesco (4,61%) e Itaú (2,88%).

La recuperación de Mercado Libre llega luego de varios meses de caída. Tras alcanzar su máximo histórico de US$2645,22 en mayo del año pasado -tras la presentación de sus resultados financieros- el valor de sus papeles fue en retroceso, en un contexto marcado por el avance de Amazon en Brasil y de los e-commerce de origen chino Shein y Temu en la Argentina.

Wall Street opera al alza

La Bolsa de Nueva York se mueve hoy al alza, impulsada por las grandes compañías petroleras luego de que la Casa Blanca las instara a explotar las enormes reservas de crudo de Venezuela. El Dow Jones ganaba 1,63%, el Nasdaq 0,70% y el ampliado S&P 500, 0,73%.

A la vez, las cotizaciones de algunas petroleras estadounidenses subían: Chevron ganaba 5,77%, a US$164,90 por acción, Exxon Mobil sumaba 2,41%, a US$125,58 y ConocoPhillips avanzaba 3,26%, a US$99,97.