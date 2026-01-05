Wall Street abre al alza impulsada por la posibilidad de hacer negocios petroleros en Venezuela

La Bolsa de Nueva York abrió al alza hoy, impulsada por las grandes compañías petroleras luego de que la Casa Blanca las instara a explotar las enormes reservas de crudo de Venezuela. El Dow Jones ganaba 1,34%, el Nasdaq 0,89% y el ampliado S&P 500 subía 0,74%.

A la vez, subieron las cotizaciones de algunas petroleras estadounidenses en la apertura: Chevron ganaba 4,68%, a US$163,18 por acción, Exxon Mobil sumaba 1,96%, a US$125,05 y ConocoPhillips avanzaba 2,17%, a US$98,80.

Fuera de Wall Street, en el mercado OTC, el bono de la petrolera PDVSA a 2027 subía un 30%, a US$34.

Estados Unidos atacó el sábado Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro, a quien trasladó a Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores, acusados ambos por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Venezuela es uno de los países con más reservas petroleras del planeta.

En el plano local, en tanto, en el segundo día del nuevo esquema cambiario, los dólares operaban relativamente estables. El tipo de cambio oficial mayorista cotizaba a $1473,36, $1,31 por debajo del nivel al que cerró el viernes, y el oficial minorista se ofrecía a $1495 en el Banco Nación, sin cambios respecto de la última jornada.

El dólar blue también seguía en $1530, al igual que el viernes, mientras que el MEP y el CCL caían a $1500,07 y $1536,26, respectivamente. El viernes habían cerrado a $1506,21 y $1547,21.

Por otro lado, el Merval caía un 0,4%, mientras que los ADR argentinos en Nueva York estaban mayormente en verde, con ganancias de hasta el 9,90% en el caso de Mercado Libre.

Los bonos soberanos cedían en promedio un 0,1% en sus cotizaciones en dólares, con el riesgo país 10 puntos por encima del cierre del viernes en 563 puntos básicos.