Las claves que dejó Endeavor Buenos Aires sobre emprender en tiempos de IA

Emprender está lejos de ser un camino sencillo, en especial en tiempos de inteligencia artificial (IA). Su continuo avance y la amenaza que representa para muchos trabajos son solo algunos de los desafíos que ponen a prueba a diario a diferentes emprendedores alrededor del mundo. Sin embargo, si se utiliza con criterio, puede ser el disparador para ideas jamás pensadas y una herramienta para potenciar la creatividad humana. Ese fue el concepto que llegó a las más de 4000 personas que asistieron ayer a la Experiencia Endeavor Buenos Aires, un ciclo de charlas organizado por la Fundación Endeavor.

El evento, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, contó con la participación de referentes de diversos rubros, como Santiago Bilinkis, tecnólogo y emprendedor; Federico Lauría, fundador y CEO de Dale Play; Mario Pergolini; Julián Colombo, fundador y CEO de N5; y Alejandro Melamed, fundador y CEO de Humanize Consulting.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, fue la encargada de dar inicio a la jornada. “Estamos en un momento donde la Argentina tiene activos que el mundo está buscando: talento, capacidad de adaptación, recursos estratégicos y una cultura emprendedora que aprendió a construir en contextos complejos. También estamos en una región de paz. No tenemos conflictos armados, y eso es un montón”, señaló Bearzi.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina

Bajo esa línea, sostuvo que aquellos factores no solo crean una “narrativa optimista”, sino que también es “una combinación que pocos países pueden ofrecer”. “El desafío ahora es transformar ese potencial en más empresas, más innovación y más oportunidades”, enfatizó.

Más tarde, en diálogo con LA NACION, Bearzi apuntó que el país tiene una gran capacidad de crecimiento en verticales de negocio como fintech y biotecnología. A pesar de que para estos sectores el uso de IA es esencial, Bearzi subrayó la importancia de que los emprendedores no deleguen su creatividad, su criterio y el contacto con los clientes.

Luego, fue el turno de Melamed, referente en liderazgo, autor de ocho libros y fundador de Humanize Consulting. En su charla, el experto resaltó como esencial que las organizaciones cuiden su “alma startup”, es decir, tener claro su norte, estar cerca de sus clientes y construir experiencias significativas para sus colaboradores.

Por otro lado, indicó que, en tiempos donde la IA marca la agenda de las compañías, la clave será construir una cultura fuerte: “Lo que nos llevó al éxito en el pasado no necesariamente nos va a llevar al éxito en el futuro. En un contexto donde todo se acelera, la próxima gran innovación quizás no venga solo de la tecnología, sino de la forma en que colaboramos, trabajamos e interactuamos”.

Alejandro Melamed, referente en liderazgo, autor de ocho libros y fundador de Humanize Consulting,

En tanto, Colombo, de N5, contó su recorrido como emprendedor y disparó dos consejos para el público: “Produzcan todo lo que puedan, intenten. Su compañía puede darle trabajo a la gente. La opcionalidad y la libertad son las dos formas más elevadas de la riqueza”.

También tuvo una breve aparición Silvia Torres Carbonell, empresaria argentina que ayudó a más de 50.000 emprendedores a lo largo de su vida. “Emprender está en la esencia del ser humano. Es co-crear el mundo. Si no hubiéramos emprendido y tuviéramos el bichito emprendedor de querer hacer algo mejor, estaríamos en las cavernas”, reflexionó.

Y añadió: “Emprendan siempre con valores, y así van a ser valiosos para la sociedad”.

Bearzi conversó con Marta Echaul, quien a sus 100 años sigue a cargo de la empresa Transporte Cargas Generales

Por otro lado, Santiago Bilinkis conversó junto a Bearzi sobre las oportunidades y desafíos que supone la IA para los emprendedores. “La IA de este momento ya no se trata solo de hacerle preguntas a una herramienta. Estamos empezando a trabajar con agentes como si fueran parte de un equipo. Eso cambia la manera en que trabajamos, prototipamos y creamos”, dijo.

En ese sentido, señaló que “nunca fue tan fácil” poner a prueba una idea, avanzar sobre proyectos que antes parecían imposibles y descubrir nuevas oportunidades. Sin embargo, no pasó por alto la contracara de este escenario: “La velocidad también vuelve más difícil construir barreras sostenibles: la IA no solo transforma empleos, también puede transformar modelos de negocio enteros”.

“Por eso, este es un momento para animarse a probar, aprender rápido y repensar dónde está el verdadero valor de lo que construimos”, sintetizó Bilinkis.

El final de la jornada estuvo protagonizado por Federico Lauría, fundador y CEO de Dale Play, quien fue entrevistado por Mario Pergolini. Durante la charla, el empresario se refirió al impacto que tuvo en su vida conocer y trabajar con artistas de la generación Z, como Duki y Bizarrap. “Aprendí de esta generación a perderle miedo al mundo. Muchas veces nos hicieron creer que desde la Argentina era muy difícil construir algo global, pero la música demuestra lo contrario: una canción no necesita pasaporte y los ritmos no necesitan traducción”.

“Hoy hay una generación que nació global, sin fronteras, con una enorme capacidad de autogestión y una forma distinta de crear, consumir y conectar. Nuestro rol es acompañarla, abrir caminos y romper prejuicios, porque cuando entendemos qué están soñando y qué quieren construir, todos ganamos”, continuó.

Además, destacó un cierto repunte en la venta de entradas para recitales en el país: “Hay dos cuestiones. Una tiene que ver el postpandemia. La industria está muy por arriba de la meseta prepandemia. En el caso puntual de la Argentina, no todo vende todo. Sí hay muchísimo consumo, sigue habiendo mucha gente que vive los conciertos, que le gusta salir. Nosotros sentimos pequeños repuntes a principios del mes, que antes no lo veíamos”. Y sumó: “No no podemos quejar. La industria está muy bien, en general”.

Lauría también habló sobre la irrupción de la IA en la música. “Quiero seguir creyendo que la experiencia en vivo y el artista humano va a seguir siendo la experiencia que las personas deciden ir a ver”, opinó. En ese sentido, reafirmó su postura optimista y aseguró que tanto la música como el deporte son industrias que “seguirán creciendo”.

Respecto al copyright, deslizó que la propia tecnología “buscará la manera de defender esos derechos”.

Por último, Lauría cerró con un mensaje esperanzador para la industria musical local: “A nivel cultural siempre estuvimos un paso adelante de la región y creo que la infraestructura va a ser clave para seguir creciendo. Anhelo seguir conectando generaciones, hay mucho para aprender entre generaciones. Rompamos prejuicios, permitámonos conocer mucho más de lo que está pasando y creo que ahí vamos a ganar todos”.