Una startup argentina que respaldó Galperin levanta US$30 millones

COR, la empresa fundada por Santiago Bibiloni y José Gettas que desarrolla software para mejorar la rentabilidad de agencias de publicidad, consultoras y otras firmas de servicios profesionales, cerró una ronda de inversión por US$30 millones liderada por FTV Capital, uno de los principales fondos globales especializados en software empresarial y tecnología financiera.

La operación representa un nuevo hito para una compañía que nació en la Argentina, se desarrolló entre Buenos Aires y Silicon Valley y que tuvo como primer inversor a Marcos Galperin. El fundador de Mercado Libre apostó por COR cuando todavía era una startup en sus primeras etapas, mucho antes de que la empresa alcanzara presencia internacional.

La nueva inyección de capital permitirá acelerar el desarrollo de funcionalidades basadas en inteligencia artificial, ingresar en nuevos verticales —como estudios jurídicos, firmas contables y consultoras— y profundizar la expansión internacional de la plataforma.

La historia de COR comenzó después de que Bibiloni y Gettas vendieran Balloon Group, la agencia de marketing digital que habían creado años antes. Esa experiencia les permitió detectar un problema común entre las empresas de servicios: la dificultad para conocer con precisión la rentabilidad de cada proyecto, administrar recursos y medir la productividad de los equipos.

Sobre esa necesidad, Bibiloni y Gettas construyeron junto con su CTO, Gabriel Marin -quien desde los inicios de la compañía lidera el desarrollo tecnológico- construyeron una plataforma especializada para gestionar operaciones y finanzas en tiempo real. Hoy COR trabaja con miles de equipos distribuidos en 38 países y entre sus clientes figuran empresas como Globant, Publicis Groupe, GUT y Sancho BBDO.

Nuevo desafío

La irrupción de la inteligencia artificial aceleró el crecimiento del negocio. Según la visión de la empresa, las organizaciones de servicios deberán gestionar equipos híbridos, integrados tanto por personas como por agentes de IA, lo que obliga a repensar la asignación de recursos, el cálculo de costos y la rentabilidad de cada proyecto. COR busca convertirse en el sistema operativo que coordine ese nuevo modelo de trabajo.

Santiago Bibiloni “Durante años, el desafío fue coordinar personas. En esta nueva etapa será coordinar personas y agentes de AI sin perder de vista la rentabilidad de cada proyecto" Gentileza

“Durante años, el desafío fue coordinar personas. En esta nueva etapa será coordinar personas y agentes de AI sin perder de vista la rentabilidad de cada proyecto. Creemos que ese cambio va a redefinir cómo operan las compañías de servicios y COR está construido para esa nueva realidad”, dijo Santi Bibiloni, CEO y cofundador de COR.

FTV Capital llegó atraído por esa oportunidad de mercado. El fondo, que administra más de US$10.200 millones y acumula inversiones en más de 150 compañías tecnológicas, destacó el crecimiento de COR y el potencial de una plataforma diseñada específicamente para empresas de servicios profesionales. Como parte de la operación, dos ejecutivos de FTV se incorporarán al directorio de la startup argentina.

“Las firmas de servicios profesionales están entrando en una nueva era, en la que la inteligencia operativa se vuelve cada vez más crítica”, dijo Alex Malvone, socio de FTV Capital. “Nos impresionó el crecimiento logrado por Santi y su equipo y la visión que están construyendo. Esperamos aportar la experiencia de FTV respaldando compañías tecnológicas de alto crecimiento para ayudar a escalar el negocio”.

La operación también vuelve a poner en escena una faceta menos visible de Marcos Galperin. En paralelo a su actividad como fundador y CEO de Mercado Libre, el empresario desarrolla desde hace años una cartera de inversiones personales en startups tecnológicas de alto potencial. COR fue una de esas apuestas tempranas y la entrada de FTV Capital representa una nueva validación de su estrategia como inversor ángel.