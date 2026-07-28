Más ahorro defensivo, menos salidas y freno en los bienes durables

La desaceleración de la inflación todavía no se traduce en una mejora significativa para los hogares. Aunque algunos indicadores muestran una leve recomposición, el presupuesto familiar sigue bajo presión y obliga a reconfigurar la forma de gastar. Más familias logran reservar una pequeña parte de sus ingresos y cada vez menos recurren a sus ahorros para llegar a fin de mes. Sin embargo, el consumo continúa concentrado en los gastos esenciales: salir a comer afuera se convirtió en una excepción y la compra de bienes durables sigue mayormente postergada.

Los datos se desprenden del estudio Consumer Mood, elaborados por las consultoras Ecolatina y ShopApp, que muestra que el ahorro de los hogares se estabilizó en torno al 18%-20% del ingreso, luego de la fuerte recuperación observada tras el piso alcanzado a fines de 2023. Sin embargo, la composición cambió de manera significativa. Cada vez más familias ahorran, pero lo hacen en montos más reducidos. Mientras en junio de 2025 el 25,7% de los encuestados decía guardar entre 0% y 10% de sus ingresos, actualmente esa proporción escaló al 37%, un salto de 11,3 puntos porcentuales. En contrapartida, cayó la porción de hogares que logra reservar entre 10% y 20% o más del 20% de sus ingresos.

En este contexto, la señal más positiva es que está cayendo la necesidad de recurrir a ahorros previos para cubrir gastos corrientes. Sólo el 27% de los hogares declaró haber utilizado tocado “el canuto” para llegar a fin de mes, el registro más bajo desde que comenzó el relevamiento.

Para Ecolatina, una eventual recuperación del ingreso disponible durante 2027 podría volver a impulsar la capacidad de ahorro y, a partir de allí, financiar consumos de mayor valor como electrodomésticos, autos o vivienda.

Uno de los datos más contundentes del informe aparece en el consumo gastronómico. El deterioro del ingreso disponible sigue afectando al gasto discrecional y deja a los restaurantes entre los sectores más golpeados.

Según la encuesta, el 53% de los entrevistados directamente no sale a comer afuera. Además, el 93% asegura hacerlo una vez por mes o menos. Apenas una porción marginal mantiene una frecuencia semanal. El fenómeno revela un cambio estructural en los hábitos de consumo. “Comer fuera del hogar dejó de ser una experiencia frecuente para los hogares argentinos y pasó a ser una excepción”, señala el informe.

Para los analistas, mientras los ingresos reales permanezcan estancados, será difícil que el consumo on premise logre una recuperación sostenida. La desaceleración de la inflación podría moderar las caídas, pero no alcanzar para reactivar significativamente la demanda gastronómica.

El otro gran indicador del humor del consumidor es la compra de bienes durables. En este caso, también predominan las señales de cautela. El 56% de los hogares aseguró no haber realizado ninguna compra de bienes durables durante el último año, un empeoramiento respecto de abril, cuando esa respuesta alcanzaba al 54% de los encuestados.

El freno del crédito impactó de lleno en la venta de bienes durables como los electrodomésticos Daniel Basualdo

El estudio vincula este comportamiento con el agotamiento que muestra el crédito al consumo. Luego de la recuperación iniciada a mediados de 2024, las líneas de financiamiento destinadas a hogares comenzaron a estancarse hacia fines de 2025 y posteriormente acumularon varios meses de retroceso.

Las diferencias por nivel socioeconómico también resultan relevantes. La clase media fue el único segmento que mejoró su acceso a bienes durables respecto de abril, mientras que tanto los sectores de mayores ingresos (ABC1) como los de menores recursos (D1D2E) mostraron un deterioro. Entre estos últimos, dos de cada tres hogares no pudieron realizar compras de este tipo.

Además, menos del 10% de los hogares de cualquier estrato socioeconómico logró acceder a un auto nuevo durante el último año. El mayor dinamismo observado entre quienes sí compraron bienes durables estuvo explicado principalmente por la adquisición de electrodomésticos por parte de la clase media.