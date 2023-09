escuchar

En pocas palabras: Elon Musk puede ser un auténtico imbécil. Y eso probablemente lo ha ayudado y perjudicado en los negocios, según una nueva biografía escrita por Walter Isaacson.

En “Elon Musk”, publicado la semana pasada, Isaacson propone la idea del “modo demonio” para explicar los impulsos temperamentales que hay detrás de algunos de los éxitos -y reveses- del magnate. Pero no es sólo el modo demonio lo que ha impulsado su ascenso. Isaacson detalla otros métodos didácticos que han ayudado al multimillonario a convertirse en el hombre más rico del mundo.

Ambas facetas de Musk se convertirán sin duda en parte de la tradición de las escuelas de negocios para una nueva generación de aspirantes a empresarios y directivos que eligen qué rasgos y tácticas replicar. Isaacson ya había hecho popular el concepto de “campo de distorsión de la realidad” con su exitoso libro de 2011 sobre el cofundador de Apple, Steve Jobs y su capacidad para torcer la percepción para motivar a los demás.

Elon Musk, la biografía escrita por Walter Isaacson Amazon

El modo demonio se exhibió en 2018 cuando Musk luchó por aumentar la producción de sedán Modelo 3 de Tesla, que casi destruyó la compañía de automóviles eléctricos y que el CEO apodó infierno de producción. Esa experiencia a través del infierno, dice el libro, también ayudó a Musk a dar forma a cinco mandamientos sobre cómo quiere que sus trabajadores resuelvan los problemas en todas sus empresas, desde el fabricante de cohetes SpaceX hasta la plataforma de medios sociales X, anteriormente Twitter.

Musk, en el libro, llama al marco para la resolución de problemas “el algoritmo”. En resumen, Musk insta a sus empleados a:

-Cuestionar cada requisito

-Eliminar cualquier pieza o proceso que pueda

-Simplificar y optimizar

-Acelerar el tiempo de ciclo

-Automatizar

“Sus ejecutivos a veces mueven los labios y pronuncian las palabras, como si cantaran la liturgia junto con su sacerdote”, escribió Isaacson sobre el mantra de Musk.

En el libro, Musk reconoce que habla a menudo de este enfoque. “Me he convertido en un disco rayado con el algoritmo”, dice Musk. “Pero creo que es útil decirlo hasta la saciedad”.

El planteo se basa en un método de resolución de problemas que Musk pregona desde hace mucho tiempo y que se denomina “primeros principios”, un razonamiento que descompone las tareas en sus aspectos más básicos sin recurrir simplemente a lo que se ha hecho antes. “El algoritmo es un proceso de cinco pasos no sólo para hacer buenos productos y diseñar buenos productos, sino también para fabricarlos”, dijo Isaacson en una entrevista la semana pasada.

“Empieza con los primeros principios. Dice ’Cuestiona cada requisito’ y, por primeros principios, quiere decir ‘Mira la física’. Si alguien dice: ‘No, no podemos construirlo a este precio’, él dice: ‘Dime cuánto cuestan los materiales. Díganme exactamente de qué se trata y luego díganme si pueden o no hacerlo’”.

Elon Reeve Musk nació en Pretoria el 28 de junio de 1971. STEFANI REYNOLDS - AFP

Hay otras lecciones en el libro que Musk lleva mucho tiempo practicando, como no pedir nunca a un empleado que haga algo que uno no está dispuesto a hacer (de ahí que duerma en el suelo de las fábricas), contratar empleados en función de su actitud y decir ‘No pasa nada por equivocarse. Pero no te confíes y te equivoques’”.

Decirle malas noticias a Musk, sin embargo, ha sido visto por algunos empleados como peligroso para la propia carrera. “Uno de sus problemas es que la gente a veces tiene miedo de decirle las malas noticias”, dijo Isaacson. “Los que tienen éxito alrededor de Musk son los que se dan cuenta de que tienes que darle las malas noticias, incluso si va a dar lugar a algunas escenas desagradables”.

Su miedo suele tener raíces demoníacas. Claire Boucher, conocida como el músico Grimes y madre de tres de los hijos de Musk, acuñó el término en una entrevista con Isaacson.

“El modo demonio es cuando se vuelve oscuro y se retira dentro de la tormenta de su cerebro”, dijo Boucher en el libro. “ El modo demonio provoca mucho caos, pero también consigue hacer muchas cosas ”, añadió.

Elon Musk durante la apertura de la fábrica de coches de Tesla en Alemania. Getty

Y Musk ha conseguido muchas cosas, ayudando a inaugurar la era del auto eléctrico como director ejecutivo de Tesla e iniciando la carrera espacial comercial con SpaceX, que él fundó. Sin embargo, su desordenada gestión de X (antes Twitter) está poniendo a prueba la percepción pública de su genio empresarial.

Isaacson, que siguió de cerca a Musk durante dos años para hacer el reportaje del libro, vio varias veces en persona el “modo demoníaco” junto con otras personalidades que describió como entre tontas y encantadoras. Sugiere que las raíces de las nubes oscuras provienen de la infancia de Musk, que tiene 52 años, en Sudáfrica.

“Es casi como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde cuando aparece una nube y él entra en trance, puede ser duro de una manera fría”, dijo Isaacson. “Nunca se enfada de verdad, nunca llega a ser tan físico, pero es fríamente brutal con la gente y casi no recuerda después lo que hizo. A veces le pregunto: ‘¿Por qué le dijiste eso a esa persona?’ Y me mira sin entender, como si no recordara lo que pasó mientras estaba en modo demonio”.

En una ocasión, Isaacson describió la aparición del modo demonio una tarde cuando Musk vio la plataforma de lanzamiento de SpaceX en el sur de Texas vacía.

Elon Musk posa junto al cohete SpaceX Falcon Heavy en el Kennedy Space Center de la NASA en Cabo Cañaveral. The New York Times - NYTNS

“Ordenó a un centenar de personas que vinieran de diferentes partes de SpaceX, de Florida, de California, para que todos pudieran trabajar durante 24 horas al día, a pesar de que no había necesidad de hacerlo”, dijo Isaacson.

Estas oleadas parecen ir de la mano de la necesidad de dramatismo de Musk. “Es un imán para el drama”, dice Kimbal, el hermano menor de Musk, en el libro. “Es su compulsión, el tema de su vida”.

Isaacson advierte que los lectores no deben pensar que pueden ser como Musk y triunfar automáticamente. En su opinión, los lectores deberían ver cómo líderes como Musk y el difunto Jobs fueron eficaces y también aprender de los cuentos con moraleja. “No hay que ser tan mezquino”, dijo.

Aun así, a lo largo de su libro, Isaacson persigue la cuestión de si Musk podría tener éxito de otra manera. “Intento mostrar cómo esa es uno de los hilos de un tejido y, como dijo Shakespeare, estamos moldeados a partir de nuestros defectos”, dijo el autor. “Si arrancamos ese hilo, puede que no obtengas la tela completa de Elon Musk”.